Благодаря листьям деревья питаются. В листьях под воздействием солнечного света происходит преобразование углекислого газа в органические соединения. Но кустарники и деревья вынуждены избавляться от кроны в силу следующих причин:

1. Холод и морозы. Промерзшая почва затрудняет получение влаги и питательных веществ корневой системой. Для предотвращения испарения влаги и, соответственно, собственного пересыхания дереву приходится избавляться от листвы.

2. Под тяжестью инея и снега гнутся и ломаются даже голые ветви. Соответственно, о возможности не свалиться речь даже не идет, если на дереве будет присутствовать еще и густой покров.

3. Избавление от избытка токсичных и питательных веществ, накопленных за лето.

Опавшие листья приносят пользу, по мере гниения высвобождая полезные вещества, накопленные за время вегетации. Их слой постепенно перерабатывается микроорганизмами, и питательные вещества попадают в почву. Так происходит образование перегноя.

Таким образом, листопад, как и все другие природные процессы, важен и необходим для повышения степени плодородия земли и понижения уровня ее восприимчивости к холоду и эрозийным процессам.