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Листопад осенью

Листопад осенью (4 фото)

Автор:
23 сентября 2021 10:43
Сообщество : Факты
Метки: process   значение   листопад   осень   почемучка   причина   сезон   холод   
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Тот факт, что осенью листопад, очевиден и непреложен. Явление повторяется из года в год, поэтому оно вполне привычно. При этом процесс это довольно сложный и выработанный деревьями и кустарниками в процессе эволюции.

Листопад представляет собой отделение листвы от ветвей в силу меняющихся внешних условий и факторов. Это стадия развития дерева, смена сезона, изменение количества усваиваемых питательных веществ, воздействие химикатов, деятельность вредителей.

У вечнозеленых пород листья опадают поэтапно, потому процесс незаметен, и создается ощущение, что дерево вообще не сбрасывает листву.


Внешний признак приближающегося листопада – это изменение цвета листовой пластины. Весной и летом листья зеленого цвета за счет пигмента хлорофилла. По мере сокращения светового дня листовой черешок перегораживается пробковой перегородкой, которая разрывает место скрепления листа и побега. Синтез хлорофилла снижается, в результате чего более заметными становятся красный и желтый пигменты – каротин и ксантофилл.

У некоторых пород листья становятся бордовыми с фиолетовым отливом за счет присутствия пигмента антоциана. Перегородка постепенно расширяется, и некоторое время лист держится на ветке только благодаря водоносным капиллярам. Потом его срывает ветром, и он опускается на землю.


- подготовка к изменению сезона – сухому или холодному;

- специфика развития вида, обусловленная скоростью одеревенения побегов;

- резкие колебания климата;

- действие болезней и паразитов;

- влияние химических веществ;

- плохая экология;

- повреждение корневой системы;

- нехватка питательных веществ.

Если имеют место внешние факторы, то растение с высокой долей вероятности зачахнет и погибнет. А сезонные изменения – это нормальное и очень важное явление в цикле жизнедеятельности. Так деревья избавляются от избытка токсичных веществ, накопленных за лето, не страдают от нехватки влаги, которой недостаточно в промерзшем грунте, и не ломаются под тяжестью выпавшего снега.


Благодаря листьям деревья питаются. В листьях под воздействием солнечного света происходит преобразование углекислого газа в органические соединения. Но кустарники и деревья вынуждены избавляться от кроны в силу следующих причин:

1.     Холод и морозы. Промерзшая почва затрудняет получение влаги и питательных веществ корневой системой. Для предотвращения испарения влаги и, соответственно, собственного пересыхания дереву приходится избавляться от листвы.

2.     Под тяжестью инея и снега гнутся и ломаются даже голые ветви. Соответственно, о возможности не свалиться речь даже не идет, если на дереве будет присутствовать еще и густой покров.

3.     Избавление от избытка токсичных и питательных веществ, накопленных за лето.

Опавшие листья приносят пользу, по мере гниения высвобождая полезные вещества, накопленные за время вегетации. Их слой постепенно перерабатывается микроорганизмами, и питательные вещества попадают в почву. Так происходит образование перегноя.

Таким образом, листопад, как и все другие природные процессы, важен и необходим для повышения степени плодородия земли и понижения уровня ее восприимчивости к холоду и эрозийным процессам.

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Метки: process   значение   листопад   осень   почемучка   причина   сезон   холод   
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