Используем обеденный перерыв с пользой: как совмещать работу и спорт

Несколько способов заниматься спортом в напряженном графике.
Очень многие виды работы связаны с постоянным сидением на стуле перед столом: будь то труд, связанный с компьютером, ювелирное производство, швейное дело.
Порой работа отнимает все свободное время: вы потихоньку чахните, набираете лишний вес и в целом чувствуете себя не комфортно.
Возникает вопрос, можно ли исправить такое положение вещей и как-то повлиять на ситуацию? Привнести в свой график больше движения и поднять боевой настрой?
Отвечаем – можно.
Никто не мешает проснуться не за час, а за два до выхода на работу и пробежать несколько кругов вокруг дома. Конечно, в теплое время года, иначе с непривычки можно заработать воспаление легких.
Если же вставать рано сложно, то можно просто делать элементарную зарядку: приседать, встав с кровати, потянутся, отжаться. Тоже помогает при ломоте в мышцах.
Можно потратить обеденный перерыв не на курилку и беседы с коллегами, а быстро перекусить и прогуляться вокруг офиса, уличный воздух поможет привести голову в порядок и отдохнуть от монотонной деятельности.
Ну или некоторые люди настолько герои, что вместо того, чтобы после офиса спешить домой, идут в спортзал на час-два и чувствуют себя при этом замечательно.
Иногда работодатель сам подталкивает коллектив к здоровому образу жизни, размещая на территории предприятия, офиса спортивный инвентарь — например, турник, на котором в любой момент можно подтянуться или просто повисеть, расслабив спину.
Такой вариант идеальный, главное не начать стесняться перед коллегами.
Также если работа расположена недалеко от дома, можно вместо общественного транспорта добираться до нее на велосипеде или дойти пешком. Это тоже будет полезно для организма и снимет утомляемость.
Ну а если все же расстояние большое, никто не мешает брать с собой складной самокат. Главное — приобрести для него специальный чехол, чтобы не мешать другим пассажирам в общественном транспорте.
Проявляя какую-либо активность, не стоит забывать о здоровом питании, иначе все вышеперечисленные способы просто не имеют какого-либо смысла.
Источник:
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