Неслабый пол: с 1 марта женщинам разрешено работать авиамеханиками, и не только

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Минтруд расширил список профессий, разрешенных для женщин. Но и «запретных плодов» осталось еще около сотни.
Минтруд с 1 марта нынешнего года открывает путь к ряду «мужских» профессий для прекрасного пола. Отныне они могут, если очень захотят, трудиться авиамеханиками, техниками по крылу и инженерами по обслуживанию самолетов и вертолетов. И это еще «семечки».
Напрочь отменяется плохая примета про женщину на борту морского судна. Трепещите, моряки! А, впрочем, кого-то эта новость наверняка даже обрадует. Для милых дам с первого весеннего месяца станут доступными позиции боцманов и шкиперов. Так что новость про допуск их на «борт» поездов и большегрузов уже вообще скромная. Будут машинистки и водительницы, если наш великий и могучий язык впитает в себя и эти ноу-термины. А почему нет? Воительницы же есть…
Напрочь отменяется плохая примета про женщину на борту морского судна. Трепещите, моряки! А, впрочем, кого-то эта новость наверняка даже обрадует. Для милых дам с первого весеннего месяца станут доступными позиции боцманов и шкиперов. Так что новость про допуск их на «борт» поездов и большегрузов уже вообще скромная. Будут машинистки и водительницы, если наш великий и могучий язык впитает в себя и эти ноу-термины. А почему нет? Воительницы же есть…
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Подпункт «б» пункта 57 перечня разрешенных работ включает целый список конкретики, например, деятельность авиационным механиком по планеру и двигателям, по радиооборудованию и т.д. Список длинный. В нем, добавим, предусмотрена и возможность для леди трудиться инженерами по техобслуживании самолетов и вертолетов.
Приказ очерчивает и круг профессий, видов трудовой деятельности, где использование женского труда ограничено. Это котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы. Пока что мы не увидим женщин-кочегаров или токарей на станках, где предусмотрена ручная работа. И чеканить с помощью ручной пневматики им тоже (пока) не дозволено.
Приказ очерчивает и круг профессий, видов трудовой деятельности, где использование женского труда ограничено. Это котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы. Пока что мы не увидим женщин-кочегаров или токарей на станках, где предусмотрена ручная работа. И чеканить с помощью ручной пневматики им тоже (пока) не дозволено.
Инициатива расширения перечня принадлежит сенатору Инне Святенко. Она сочла несправедливым запрет для прекрасного пола выбирать работу, которую, на их взгляд, они могут осилить. В общем, еще один шаг к равноправию сделан.
Напомним, что не просто шажок, а мощный прыжок к гендерному равенству в трудовых вопросах был совершен чуть больше года назад. Тогда существенно, с 456 до 100, был сокращен список специальностей, где ограничено применение женского труда. Тот приказ Министерства труда и социальной защиты вступил в действие с 1 января 2021 года.
Напомним, что не просто шажок, а мощный прыжок к гендерному равенству в трудовых вопросах был совершен чуть больше года назад. Тогда существенно, с 456 до 100, был сокращен список специальностей, где ограничено применение женского труда. Тот приказ Министерства труда и социальной защиты вступил в действие с 1 января 2021 года.
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С языка сорвали ...Число детей инвалидов рожденных увеличится от таких женщин..Ведь эти ограничения не спроста вводили .