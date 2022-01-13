Неслабый пол: с 1 марта женщинам разрешено работать авиамеханиками, и не только

Инициатива расширения перечня принадлежит сенатору Инне Святенко. Она сочла несправедливым запрет для прекрасного пола выбирать работу, которую, на их взгляд, они могут осилить. В общем, еще один шаг к равноправию сделан.

Напомним, что не просто шажок, а мощный прыжок к гендерному равенству в трудовых вопросах был совершен чуть больше года назад. Тогда существенно, с 456 до 100, был сокращен список специальностей, где ограничено применение женского труда. Тот приказ Министерства труда и социальной защиты вступил в действие с 1 января 2021 года.