Американец посетовал на уменьшение полового органа после перенесенного Covid-19

Она решила отдохнуть от суровых порнографических будней и провела подкаст - обычную «болталку» со своими фанатами. Их у нее довольно много.

И один из почитателей ворвался в подкаст и стал жаловаться на свой орган. Вернее, на его уменьшение. Он рассказал, что в июле 2021 перенес ковид, после этого он сначала «обмяк» и несколько недель не мог «общаться» с женщинами. Потом вроде все пришло в норму.

Вот только его «друг» уменьшился на 4 сантиметра. И бедолага снова стесняется снимать штаны - теперь уже из-за скромного размера.

Актриса как могла утешила «короткоствольщика». Сказала, что это наверняка лечится, да и вообще - размер не так важен) Ну, ей видней.