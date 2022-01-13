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Американец посетовал на уменьшение полового органа после перенесенного Covid-19

Американец посетовал на уменьшение полового органа после перенесенного Covid-19 (3 фото)

Автор:
13 января 2022 16:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: актриса   американец   врачи   импотенция   орган   размер   
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Он еще и импотенцию подхватил. Правда, временную. Но «размер» к нему так и не вернулся.

Есть в США такая порноактриса - Стойя.

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Она решила отдохнуть от суровых порнографических будней и провела подкаст - обычную «болталку» со своими фанатами. Их у нее довольно много.

И один из почитателей ворвался в подкаст и стал жаловаться на свой орган. Вернее, на его уменьшение. Он рассказал, что в июле 2021 перенес ковид, после этого он сначала «обмяк» и несколько недель не мог «общаться» с женщинами. Потом вроде все пришло в норму.

Вот только его «друг» уменьшился на 4 сантиметра. И бедолага снова стесняется снимать штаны - теперь уже из-за скромного размера.

Актриса как могла утешила «короткоствольщика». Сказала, что это наверняка лечится, да и вообще - размер не так важен) Ну, ей видней.

Но жалобы парня привлекли внимание и врачей. Как выяснилось, они тоже были на подкасте) И вот они уже стали говорить по делу: оказалось, что перенесенный ковид и впрямь может повлиять на размер. Инфекция может проникать в эндотелиальные клетки кровеносных сосудов и препятствовать нормальному кровотоку. Поэтому он и «усох».

Еще они добавили, что от этого пострадали примерно 5% переболевших мужиков из тех, кто проходил исследование о последствиях ковида. О как. Хотя это все-таки исследование, и лишь по этой выборке судить обо всех переболевших нельзя. Еще они сказали, что это лечится - «коротышу» надо просто пройти курс от дисфункции и все будет нормально. Так сказать, отрастит)

Хотя теперь у всех короткоствольщиков мира есть шикарная отмазка - был настоящим жеребцом, вот только ковид подкосил. Это все он.

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Метки: актриса   американец   врачи   импотенция   орган   размер   
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3k
Ivan Час назад
У меня уже есть двое детей, и пусть хоть стручек мой отвалится, все равно не привьюсь.
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154
Сергей 5 минут назад
Интересно, а что происходит с теми кто по 2-3 раза переболел?
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19
kotbarsiktolik 12 минут назад
Точно!Потверждаю!Только не напрямую от ковид,а от проблем вызванных им-сокпашения работы,правил поведения -изоляция запрет на посещение развлечений,мест отдыха ношение масок.а прививка не влияет никак!
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29k
Fat Lynx 16 минут назад
Это потому, что он прививку не сделал...
Ссылка youtu.be
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2k
MC 18 минут назад
Все потому что он не привился!!! А не привился он потому что не знал, что каждая прививка от Covid 19 увеличивает член на 1 см!!!
Слава вакцинации!!!
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14k
Альф 57 Полчаса назад
Ну его нахрен, незнаю как вы - я побежал на привывку

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5k
ZiDAN10 Полчаса назад
За два года три раза переболел ковидом. Обоняние пропадало, вкус пропадал, а вот сантиметры
...пойду замерю!
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21k
Влад Полчаса назад
Это же американец. Он считал себя великим и неуязвимым во всех отношениях, но перенесенная болезнь пошатнула его самомнение и заставила взглянуть на реальность более критически.
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32
an Полчаса назад
Американец посетовал - это как ?
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3k
foggen2 Полчаса назад
До вакцинации член был полтора метра и я им кокосовые орехи за пол километра с пальмы сбивал струёй семени.
А как привился....Всё....С фантазией совсем плохо стало.......
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9k
*Сергей* 37 минут назад
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816
SilentBob 47 минут назад
рецепт психологической компенсации давно известен: пусть купит себе большой американский автомобиль!

ЗЫ: или большого, злобного пса бойцовской породы!
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3k
Urlauber 55 минут назад
И найуха нам информация про Пиндоские вялые члены?
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3k
Евгений Час назад
Интересный вирус. У женщин сиськи растут. У мужиков йух уменьшается
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