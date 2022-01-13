Американец посетовал на уменьшение полового органа после перенесенного Covid-19

Он еще и импотенцию подхватил. Правда, временную. Но «размер» к нему так и не вернулся.
Есть в США такая порноактриса - Стойя.
Она решила отдохнуть от суровых порнографических будней и провела подкаст - обычную «болталку» со своими фанатами. Их у нее довольно много.
И один из почитателей ворвался в подкаст и стал жаловаться на свой орган. Вернее, на его уменьшение. Он рассказал, что в июле 2021 перенес ковид, после этого он сначала «обмяк» и несколько недель не мог «общаться» с женщинами. Потом вроде все пришло в норму.
Вот только его «друг» уменьшился на 4 сантиметра. И бедолага снова стесняется снимать штаны - теперь уже из-за скромного размера.
Актриса как могла утешила «короткоствольщика». Сказала, что это наверняка лечится, да и вообще - размер не так важен) Ну, ей видней.
Но жалобы парня привлекли внимание и врачей. Как выяснилось, они тоже были на подкасте) И вот они уже стали говорить по делу: оказалось, что перенесенный ковид и впрямь может повлиять на размер. Инфекция может проникать в эндотелиальные клетки кровеносных сосудов и препятствовать нормальному кровотоку. Поэтому он и «усох».
Еще они добавили, что от этого пострадали примерно 5% переболевших мужиков из тех, кто проходил исследование о последствиях ковида. О как. Хотя это все-таки исследование, и лишь по этой выборке судить обо всех переболевших нельзя. Еще они сказали, что это лечится - «коротышу» надо просто пройти курс от дисфункции и все будет нормально. Так сказать, отрастит)
Хотя теперь у всех короткоствольщиков мира есть шикарная отмазка - был настоящим жеребцом, вот только ковид подкосил. Это все он.
Источник:
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А как привился....Всё....С фантазией совсем плохо стало.......
ЗЫ: или большого, злобного пса бойцовской породы!
Вместо выпуклости появляется впуклость?