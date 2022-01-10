Рыбаки сначала утопили "Ниву", а потом разорвали ее пополам

"Если у вас сегодня был плохой день, то просто вспомните про этого иркутского водителя, у которого он прошёл ещё хуже. Его тачка буквально застряла в текстурах. Да, сибиряк решил прокатиться по хрупкому льду водоёма. Гонщику придётся ждать потепления, чтобы вызволить свой хэтчбэк", - пиишет "Лента Дна".