Рыбаки сначала утопили "Ниву", а потом разорвали ее пополам

Спасение утопающего автотранспорта - дело рук его владельцев: любители зимней рыбалки из Владимирской области, утопив свою "Ниву" принялись за дело. Но в какой-то момент что-то пошло не так.
Инцидент произошел во Владимирской области, сообщает агентство «ФедералПресс». Пытаясь вытащить отечественный внедорожник, салон которого был полон воды и льда, рыбаки привязали тросы к колесам автомобиля.
В ходе спасательной операции у Lada Niva сначала оторвалось заднее левое колесо, а затем не выдержала удара судьбы передняя часть машины — моторный отсек практически отделился от остальной части автомобиля и кузов сложился пополам.
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Видеоролик с неудачным вызволением Lada Niva быстро набрал популярность в социальных сетях.
Несколько дней назад телеграм-канал "Лента Дна" опубликовала фотографии наполовину утонувшего автомобиля в Иркутской области:
"Если у вас сегодня был плохой день, то просто вспомните про этого иркутского водителя, у которого он прошёл ещё хуже. Его тачка буквально застряла в текстурах. Да, сибиряк решил прокатиться по хрупкому льду водоёма. Гонщику придётся ждать потепления, чтобы вызволить свой хэтчбэк", - пиишет "Лента Дна".
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