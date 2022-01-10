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Рыбаки сначала утопили "Ниву", а потом разорвали ее пополам

Рыбаки сначала утопили "Ниву", а потом разорвали ее пополам (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 12:36
Сообщество : Автомир
Метки: владимирская область   нива   происшестие   рыбаки   
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Спасение утопающего автотранспорта - дело рук его владельцев: любители зимней рыбалки из Владимирской области, утопив свою "Ниву" принялись за дело. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

Инцидент произошел во Владимирской области, сообщает агентство «ФедералПресс». Пытаясь вытащить отечественный внедорожник, салон которого был полон воды и льда, рыбаки привязали тросы к колесам автомобиля.

В ходе спасательной операции у Lada Niva сначала оторвалось заднее левое колесо, а затем не выдержала удара судьбы передняя часть машины — моторный отсек практически отделился от остальной части автомобиля и кузов сложился пополам.


Видеоролик с неудачным вызволением Lada Niva быстро набрал популярность в социальных сетях.

Несколько дней назад телеграм-канал "Лента Дна" опубликовала фотографии наполовину утонувшего автомобиля в Иркутской области:


"Если у вас сегодня был плохой день, то просто вспомните про этого иркутского водителя, у которого он прошёл ещё хуже. Его тачка буквально застряла в текстурах. Да, сибиряк решил прокатиться по хрупкому льду водоёма. Гонщику придётся ждать потепления, чтобы вызволить свой хэтчбэк", - пиишет "Лента Дна".

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Метки: владимирская область   нива   происшестие   рыбаки   
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22k
Inter 43 минуты назад
я одного не пойму, что, во Владимирской области-это дорога жизни, зимник, по которому можно только зимой добраться до цивилизации?? я к тому, что, накуа лезть на автомобиле на лед?
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5k
ZiDAN10 Минуту назад

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724
Сергей Викторович 4 минуты назад
Видел видео где вытаскивают машины. Сначала делают крепкий настил из досок или бревен, приподнимают машину, поддон заводят под машину, потом привязывают колеса к этому настилу. Получается что колеса жестко связаны через доски/бревна, плюс тащат не за машину, а за этот настил. Этот же настил еще и от повреждений защищает. Оно, конечно, получится подольше и подороже, но хоть автомобиль сохранится. А тут они все свои усилия потратили, чтобы уничтожить автомобиль, а не сохранить.
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2k
Илья Артамонов 18 минут назад
Давай, давай, давай. Пиии, пип пип, пиии, пиииии...
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5k
tamin 18 минут назад
Ну как всегда. Лебедку для медленных лохов придумали а тросом, оно сподручнее.
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8k
КОСТЯН 49 минут назад
ибо некуй на лёд лезть, на берегу оставил и пешочком, движение - жизнь, скоро на авито появится, "Не битая, не крашенная, муха не сидела"))
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5k
Roman 54 минуты назад
У нас тут припадками штрафуют за парковку возле реки. А тут какие санкции последуют?
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455
Киса Кацман Roman 47 минут назад
"припадками штрафуют" (с)
Это как?
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10k
Kostick 58 минут назад
да она бы и на дороге могла развалиться, гнилая напрочь(
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