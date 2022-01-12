Что такое «свинский металл», и за что его ругают на всех языках мира?

Мы знаем благородные металлы (золото, серебро, платина), редкие металлы (например, галлий или германий, использующиеся в производстве микросхем и транзисторов), редкоземельные металлы (церий, лантан или неодим, применяющиеся для варки особо прозрачных сортов стекла)... «Жидкий металл» – это ртуть, «крылатый металл» – это алюминий, идущий на строительство самолётов и вертолётов. А какой металл называется «свинским»?
И что интересно – название «свинский металл» есть не только в русском языке. Английский? «Пиг айрон», «pig iron», то есть «свиное железо». Ирландский язык? «Йаранн мук», «iarann muc», опять «свиное» или «свинское» железо. Немецкий язык?.. Вот с немецким языком странно – этот металл по-немецки называется «гансайзе», то есть не «свиное», а «гусиное железо»... Отгадка проста – в немецком слово «ганс» («гусь») имеет ещё и значение «дурак», «глупец». То есть «дурацкое железо».
Кстати, по-португальски этот металл называется «ферро гуса» («ferro gusa»), по-итальянски «гиса» («ghisa»). Тут можно снова подумать «про гуся», однако на самом деле эти слова родственны англо-французскому «guise», имеющему, помимо других, значение «маска, личина, обманная внешность». «Обманное железо», короче говоря.
Подсказка: слитки этого металла по-русски называют «чушками», то есть буквально «свиньями»... Ну, догадались?
Конечно же, это чугун! Но за что же его так прозвали, чем он провинился?
Впервые чугун был открыт в Китае, в V веке до нашей эры, и наше русское слово «чугун» имеет именно китайское происхождение (через тюркские языки): иероглифы 鑄工 (zhùgōng, «чу-гун») буквально означают «литьё», «литейное дело». Китайцы сразу же подметили свойство чугуна просто великолепно заполнять самые сложные литейные формы. Из этого металла делали и колокола, и посуду для приготовления пищи, и прекрасные скульптуры; самая большая – знаменитый 40-тонный «Железный лев из Цанчжоу», отлитый в 953 году, больше тысячи лет назад:
Кстати, многие языки мира в собственных названиях этого металла также отражают именно литейные качества чугуна: по-словацки чугун – «льятина», по-польски – «желиво», по-фински – «валураута», то есть «литейное железо».
Чугун – это сплав двух химических элементов: железа и углерода. Причём углерода должно быть больше 2% – именно тогда мы получим чугун. Если углерода будет меньше 2%, то это будет уже совершенно другой сплав, а именно сталь. Казалось бы, разница ничтожная, «в один процентик» – но этот один процентик существенно меняет свойства материала! Сталь пластична, упруга, стальные детали могут держать заточку, гнуться и скручиваться. Именно поэтому ножи и пружины делают именно из стали. А чугун – тоже прочный, но при этом непластичный, хрупкий. Чугунный клинок будет «вечно тупым», а при сильном ударе разобьётся, как стеклянный. Чугунная пружина при попытке сжать её или растянуть тут же лопнет. А ствол ружья или пистолета, отлитый из чугуна, при выстреле просто разорвёт на куски, попробуйте представьте себе последствия...
Уже начинаете догадываться, в чём тут дело, да? Тысячу лет назад в Европе железо интересовало людей прежде всего в качестве материала для изготовления оружия и орудий труда. Им были нужны мечи, топоры, ножи, лопаты, косы, вилы, серпы – да всего не перечислить! И ковали всё это кузнецы из так называемого кричного, или губчатого железа. Мастера-железоделы сперва лепили из глины горн (сыродутную печь). Затем заполняли горн железной рудой и древесным углем, уголь поджигали и начинали нагнетать мехами внутрь горна воздух.
Через определённое время (примерно через сутки) процесс останавливали, глиняные стенки разбивали и вытаскивали раскалённый, ноздреватый, неправильной формы кусок загрязнённого посторонними примесями железа – крицу.
Этот кусок начинали оббивать молотами на наковальне, чтобы выбить, «выдавить» из него всю «грязь», говоря современным языком – «шлак». А уже из полученного железного слитка ковали те самые мечи, ножи и топоры.
Шли столетия. Металла людям требовалось всё больше и больше, люди строили всё более крупные железодельные горны, применяли всё более мощные мехи, и температура внутри горна становилась всё выше, полученный металл частично расплавлялся... И вот тогда-то вместе с привычной губчатой крицей мастера стали обнаруживать на дне горна «другой» металл – твёрдый, тяжёлый, но при этом ужасно хрупкий! А потому – совершенно непригодный для ковки! Естественно, этот «другой» металл сперва просто шёл в отходы, «в брак» – а мастера-железоделы обзывали его самыми обидными прозвищами. Тут тебе и «обманное железо», и «дурацкое железо», и «свинское железо», может, и какие другие ругательные слова употребляли, мы точно не знаем. Ведь получалось, что сырьё – железная руда – расходуется «впустую»!
К XV веку, правда, ситуация немножко улучшилась. Мастера придумали отливать из «бесполезного» чугуна сперва пушечные ядра, а затем – и сами пушки. Стволы таких пушек были толстыми, сами пушки были тяжёлыми и большими (иногда очень большими, – Царь-Пушку в московском Кремле видели?). Но даже очень толстый пушечный ствол, отлитый из непластичного, «хрупкого» чугуна (особенно если чугун был низкого сорта или процесс литья проходил с нарушениями технологий), могло при выстреле разорвать! Именно поэтому тогдашняя жестокая традиция требовала, чтобы первый выстрел из новой пушки делал лично мастер, эту пушку отливший... Такая вот «процедура приёмки качества». Помните фильм «Сказ о том, как царь Пётр арапа женил»? Как царь пушки испытывал?
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Радикальное решение этого наболевшего «чугунно-железного вопроса» европейцы отыскали только к середине XVIII века. Тогда они, наконец, догадались, что можно сделать процесс двойным – сперва получать из железной руды жидкий чугун, а уже потом, в специальных печах (пудлинговых, мартеновских, конвертерных и т.д.), восстанавливать этот чугун до чистого железа.
А дальше уже добавлять углерод и прочие добавки вручную, тщательно выверенными дозами, получая тем самым самые разные сорта стали для производства сабель, ножей, мечей, оружейных стволов, часовых пружин, деталей машин и так далее и тому подобное.
Таким образом, чугун окончательно превратился из «брака» и «отходов» в ценнейшее промышленное сырьё. Но вот названия типа «дурацкий металл», «обманный металл» и «свинский металл» дожили до наших дней!
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"Вот с немецким языком странно – этот металл по-немецки называется «гансайзе», то есть не «свиное», а «гусиное железо»... Отгадка проста"
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Отгадка проста! Автор - сосун... из пальца.
По немецки чугун - Gusseisen. Что значит литое или формованное железо. Английское Pig Iron образовано не от "свинья", а от "чУшка". То есть "чушка металла". Если бы дегенерат автор заглянул в русский словарь, прежде чем составлять этот бред, то он бы обнаружил, что слово "чушка" так же используется и в русском языке. И не только применительно к свиньям, но и как обозначение слитков металла. "Металл в чушках". Вот, например, металл в аллюминиевых чушках, то есть отлитый в слитки:
Товарищ прапорщик, не люминий, а алюминий.
Особо умные пойдут грузить чугуний!!..