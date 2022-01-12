Что такое «свинский металл», и за что его ругают на всех языках мира?

Шли столетия. Металла людям требовалось всё больше и больше, люди строили всё более крупные железодельные горны, применяли всё более мощные мехи, и температура внутри горна становилась всё выше, полученный металл частично расплавлялся... И вот тогда-то вместе с привычной губчатой крицей мастера стали обнаруживать на дне горна «другой» металл – твёрдый, тяжёлый, но при этом ужасно хрупкий! А потому – совершенно непригодный для ковки! Естественно, этот «другой» металл сперва просто шёл в отходы, «в брак» – а мастера-железоделы обзывали его самыми обидными прозвищами. Тут тебе и «обманное железо», и «дурацкое железо», и «свинское железо», может, и какие другие ругательные слова употребляли, мы точно не знаем. Ведь получалось, что сырьё – железная руда – расходуется «впустую»!



К XV веку, правда, ситуация немножко улучшилась. Мастера придумали отливать из «бесполезного» чугуна сперва пушечные ядра, а затем – и сами пушки. Стволы таких пушек были толстыми, сами пушки были тяжёлыми и большими (иногда очень большими, – Царь-Пушку в московском Кремле видели?). Но даже очень толстый пушечный ствол, отлитый из непластичного, «хрупкого» чугуна (особенно если чугун был низкого сорта или процесс литья проходил с нарушениями технологий), могло при выстреле разорвать! Именно поэтому тогдашняя жестокая традиция требовала, чтобы первый выстрел из новой пушки делал лично мастер, эту пушку отливший... Такая вот «процедура приёмки качества». Помните фильм «Сказ о том, как царь Пётр арапа женил»? Как царь пушки испытывал?