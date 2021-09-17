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Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане

Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане (6 фото)

Автор:
17 сентября 2021 15:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   Китай   Ухань   в мире   коронавирус   новости   
2814
6
Один из самых известных перебежчиков из Китая на Запад Вэй Цзиншин заявил, что он предупрждал о вспышке коронавируса за несколько недель до того, как он был обнаружен.
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Метки: COVID-19   Китай   Ухань   в мире   коронавирус   новости   
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12  комментариев
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2k
foggen2 2 часа назад
Китайский Солженицын.
"Информация надёжная.Правда меня самого там и близко не стояло,но вот одна свояченица кума соседа моего друга как то сказала......."
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906
zenon 48 минут назад
Очень похоже на украинскую сказку про вруна и его ученика. Идут они полем, всё кругом чисто и ничего не видно. Тут врун говорит своему ученику - ты гляди там вдали дуб стоит и на ветке сидит муха. Подбрехун, его ученик, делает из рук бинокль, смотрит вдаль и говорит учителю - да сидит она там, на третьей ветке снизу, за листик спряталась, а на левом глазу у неё бельмо. США показало куда смотреть нужно и подбрехуны залаяли, что это действительно там, даже из-за моря видно.
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2k
DerDimon Час назад
Ну да, а осенью 2019 года в США вейперы страдали и умирали от странной пневмонии. Не иначе, как китайцы их заразили через алиэкспресс.
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34k
Антон Час назад
Очередной звиздобол на зарплате! Скоро найдут холодным на какой-нибудь свалке или типа самоубийство!
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2k
Анатолий Час назад
Вот каждый раз появляется такой который всё знал, но его никто не слушал. Ну да ну да.
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227
Сигизмунд Лазаревич Час назад
попахивает профинансированной не правдой
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
китайский родченков отрабатывает... Скоро в гудзоне всплывет самоубившимся. Но есть такая поговорка - на воре шапке горит.
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886
Андрей Ы. 2 часа назад
Если отбросить в сторону конспирологию, по моему скромному мнению, ситуация выглядит так:
Китайская лаборатория вирусологии изучала вирус летучих мышей. Так, как он не считался опасным для человека, соответствующие меры безопасности не принимались. А дальше - заражение сотрудника и так далее.
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26
Виталий Гор 2 часа назад
Все просто - предатель своей страны отрабатывает американские доллары.
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706
poбт 2 часа назад
перебежчики они такие
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744
klklkl 2 часа назад
Какой то старый хрен, который с 1979 года живет в США что то там трындит про свою бывшую страну. Да откуда ему знать то?
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