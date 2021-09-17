Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане

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Один из самых известных перебежчиков из Китая на Запад Вэй Цзиншин заявил, что он предупрждал о вспышке коронавируса за несколько недель до того, как он был обнаружен.
Активист рассказал, что сообщил о новом вирусе американским спецслужбам еще в ноябре 2019 года, за несколько недель до того, как Китай подтвердил ВОЗ о вспышке нового неизвестного вируса.
В новом документальном фильме, основанном на книге "Что на самом деле произошло в Ухани" Вэй рассказал, что он услышал о загадочном вирусе во время Всемирных военных игр в Ухани в октябре 2019 года. Цзиншин также утверждает, что пытался предупредить чиновников о том, что это серьезно, что он говорил с неким политиком, а еще с китайской правозащитницей Димонь Лю.
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Daily Mail называет Вэй Цзиншин "бывшим китайским инсайдером в Коммунистической партии Китая". Хоть он и не назвал имя политика, с которым вел беседу, но заявил, что у того были связи с тогдашним президентом США Дональдом Трампом: "Я не уверен, хочет ли этот политик, чтобы я говорил о нем прямо здесь. Но я хочу сказать, что он достаточно высокий политик, достаточно высокий, чтобы достучаться до президента Соединенных Штатов". Перебежчик сообщил, что его информация просто не была воспринята всерьез.
Впервые ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 30 января прошлого года. И только 11 марта объявили о пандемии COVID-19.
Впервые ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 30 января прошлого года. И только 11 марта объявили о пандемии COVID-19.
Бегство Вэя Цзиншина в США в 1979 году угодило в мировые новости. Мужчина 18 лет провел в китайских тюрьмах за протест против коммунистического режима и пользуется большим уважением американских политиков. Вэю 70 лет и он сказал, что "очень обеспокоен, потому что… каким бы способом коммунистический режим ни выпустил этот вирус, я чувствовал, что Запад не подготовлен". По его словам, он узнал о вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине.
Чиновник Госдепартамента, Дэвид Ашер, возглавивший целевую группу по изучению происхождения коронавируса, уверен, что возможность, представленная предупреждением Вэя, была похожа на "остановку 11 сентября до того, как это произошло". Также Ашер сказал, что в конце 2019 года у правительства Америки были и другие не менее важные свидетельства раннего предупреждения, но Вашингтоне просто не смогли соединить различные точки между собой. Правительство США впервые узнали о сотрудниках Уханьского института вирусологии, которые страдали от симптомов, похожих на COVID, в конце 2019 года.
Ашер: "В ноябре 2019 года мы могли знать, что в Ухане произошла катастрофа - внутри их самых важных биологических объектов, связанных с исследованиями коронавируса, - сказал он. – Произошло что-то абсолютно трагическое, травмирующее и драматическое, и мы могли отреагировать на это. Весь мир мог бы быть другим. Это было бы все равно что остановить 11 сентября до того, как это произошло".
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"Информация надёжная.Правда меня самого там и близко не стояло,но вот одна свояченица кума соседа моего друга как то сказала......."
Китайская лаборатория вирусологии изучала вирус летучих мышей. Так, как он не считался опасным для человека, соответствующие меры безопасности не принимались. А дальше - заражение сотрудника и так далее.