Китайский активист рассказал о происхождении коронавируса в Ухане

Daily Mail называет Вэй Цзиншин "бывшим китайским инсайдером в Коммунистической партии Китая". Хоть он и не назвал имя политика, с которым вел беседу, но заявил, что у того были связи с тогдашним президентом США Дональдом Трампом: "Я не уверен, хочет ли этот политик, чтобы я говорил о нем прямо здесь. Но я хочу сказать, что он достаточно высокий политик, достаточно высокий, чтобы достучаться до президента Соединенных Штатов". Перебежчик сообщил, что его информация просто не была воспринята всерьез.

Впервые ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 30 января прошлого года. И только 11 марта объявили о пандемии COVID-19.