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Мужчина в Москве нарядился в розовое платье, взял два ножа и пошёл в храм

Мужчина в Москве нарядился в розовое платье, взял два ножа и пошёл в храм (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 17:37
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Церковь   мужик   нож   платье   псих   храм   
763
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То ли решил отмолить новогодние грехи, то ли просто окончательно е…. Но в храм всё-таки пробрался.

Некоторые граждане и так были слабоваты на голову, а тут их еще и новогодний запой (а может и не только он) подкосил. Яркий пример: неадекват надел розовое платьице, парик, накладную бороду в стиле Деда Мороза, и туфли на высоком каблуке.

Взял в каждую руку по ножу и отправился… помолиться. На видео он как раз идет в церковь. Позже очевидцы рассказывали, что он оживленно беседовал сам с собой и прощался с какими-то там кошками. Атас.

В церкви попытался напасть на женщину, но к счастью, у психа ничего не получилось, он был совсем невменяемый. Поэтому похромал к выходу, где его задержали полицейские и передали в крепкие руки психиатрической бригады скорой помощи.

Поехавших становится всё больше - будьте осторожней.

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Метки: Москва   Церковь   мужик   нож   платье   псих   храм   
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7  комментариев
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3k
Ivan Полчаса назад
Ну он же не с голой жопой на фоне храма фотается, чего до него докопались? Помолиться решил человек, наверное! Честно говоря, для меня любой верующий по психическому здоровью от этого дяди не сильно отличается!
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7k
Pillin Alex 22 минуты назад
Стало быть не зря с кошками прощался, теперь не скоро вновь увидит.
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10k
Andrei Полчаса назад
Ну, если совсем откровенно, то там, собственно, все в храме невменяемые.
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10k
☾ Атеист ☽ Полчаса назад
в храме камеры, зачем? Создателю своему не доверят чтоль?
И зачем полицию? Почитали бы за него молитву, отпустили бы грехи и пусть шел бы домой. Ну и коль чувак в платье, с ножами и в парике явно с душой не то. мм, разве не специализация церкви помогать таким вот прихожанам?)
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8k
arthes69 41 минуту назад
Скучно я живу...
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34k
Опаньки 45 минут назад
перекреститься на входе, тем не менее, не забыл )) Сохранился до босса
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568
Mixan 59 минут назад
Психдиспансеры позакрывали ,вот и результат ..Блогер,очередной явно
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