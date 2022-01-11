Мужчина в Москве нарядился в розовое платье, взял два ножа и пошёл в храм

Некоторые граждане и так были слабоваты на голову, а тут их еще и новогодний запой (а может и не только он) подкосил. Яркий пример: неадекват надел розовое платьице, парик, накладную бороду в стиле Деда Мороза, и туфли на высоком каблуке.

Взял в каждую руку по ножу и отправился… помолиться. На видео он как раз идет в церковь. Позже очевидцы рассказывали, что он оживленно беседовал сам с собой и прощался с какими-то там кошками. Атас.

В церкви попытался напасть на женщину, но к счастью, у психа ничего не получилось, он был совсем невменяемый. Поэтому похромал к выходу, где его задержали полицейские и передали в крепкие руки психиатрической бригады скорой помощи.