Мужчина в Москве нарядился в розовое платье, взял два ножа и пошёл в храм

То ли решил отмолить новогодние грехи, то ли просто окончательно е…. Но в храм всё-таки пробрался.
Некоторые граждане и так были слабоваты на голову, а тут их еще и новогодний запой (а может и не только он) подкосил. Яркий пример: неадекват надел розовое платьице, парик, накладную бороду в стиле Деда Мороза, и туфли на высоком каблуке.
Взял в каждую руку по ножу и отправился… помолиться. На видео он как раз идет в церковь. Позже очевидцы рассказывали, что он оживленно беседовал сам с собой и прощался с какими-то там кошками. Атас.
В церкви попытался напасть на женщину, но к счастью, у психа ничего не получилось, он был совсем невменяемый. Поэтому похромал к выходу, где его задержали полицейские и передали в крепкие руки психиатрической бригады скорой помощи.
Поехавших становится всё больше - будьте осторожней.
Источник:
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И зачем полицию? Почитали бы за него молитву, отпустили бы грехи и пусть шел бы домой. Ну и коль чувак в платье, с ножами и в парике явно с душой не то. мм, разве не специализация церкви помогать таким вот прихожанам?)