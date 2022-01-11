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В Череповце буйный посетитель поликлиники избил зам главврача ее же смартфоном

В Череповце буйный посетитель поликлиники избил зам главврача ее же смартфоном (2 фото)

Автор:
11 января 2022 17:24
Сообщество : Криминал
Метки: избиение   мужчина   неадекват   нейрохирургия   поликлиника   смартфон   травмы   череповец   
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После «визита» неадекватного мужчины медика пришлось госпитализировать в нейрохирургию.
В городе Череповец Вологодской области посетитель поликлиники остался недоволен ответом регистратора и набросился на заместителя главного врача. По рассказам очевидцев события развивались следующим образом.

Инцидент начался в регистратуре поликлиники № 7. Посетитель требовал записать ребенка к профильным специалистам. Ему было предложено вначале обратиться к педиатру, чтобы тот дал соответствующее направление.
Ответ не удовлетворил всезнающего папашу, он потребовал «сатисфакции» у руководства заведения. Отправился искать главврача, но первым ему на пути попался кабинет его зама. Женщина в момент появления на пороге посетителя говорила по телефону.

Со слов главврача поликлиники Александра Ефимова, мужчина, ни говоря ни слова, выхватил телефон из рук врача и стал бить ее по голове этим орудием. Затем «сломал оба телефона — стационарный и сотовый, чтобы не могла позвать на помощь». Далее буйный визитер попросту разгромил кабинет и сбежал.

Женщину с травмами головы госпитализировали в нейрохирургию. Нападавший разыскан, он признался в своем деянии. Возбуждено уголовное дело.

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Метки: избиение   мужчина   неадекват   нейрохирургия   поликлиника   смартфон   травмы   череповец   
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18k
Serg2001 3 часа назад
Ни в коем случае никого не оправдываю, но в нашей поликлинике частенько тоже возникают мысли выкинуть нечто подобное. Не женщину избить конечно. Но привести экзорциста для проведения соответствующего ритуала очень иногда хочется.
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758
VSh 58 минут назад
Да потому что заставляют врачей как и учителей заниматься коммерцией. Айфончик говорил же, учитель может заработать деньги, способов полно.(лекции, репетиторство) Вот врачи и бегут с поликлиник в частные клиники, а в городских подрабатывают 1-2 раза в неделю, народ принимают. Поэтому нет узкоспециализированных врачей, нужно записаться к педиатру/терапевту и он уже запишет к нужному врачу через недельку или месяцок. Это искусственно созданные сложности для народа. Чтобы шли в платные клиники к этим же врачам которые принимают в городских поликлиниках раз в неделю. Со мной случай был. Записался к урологу, ждал 2 НЕДЕЛИ, он посмотрел, послушал и спрашивает есть ли у меня возможность прийти к нему в клинику ..... по улице .....? я знаю что это платная клиника, я еле сдержался что бы не послать его на одно место. Я сказал нет, тогда он выписал на бумажке лекарство и сказал всё, можете идти. Ни анализы, ни результат, мрази [мат].
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Экология в Череповце хреновая...
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43k
Элек Мек 2 часа назад
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3k
Voland 2 часа назад
Тоже так хочется, но пока удается себя хоть как-то контролировать... Переехал недавно в МО и начались чудеса: квест "прикрепись к поликлинике" начинается с обязательного посещения ОМС, так как работают они только с конкретной. Дальше врач, который только мычать по-русски умеет. Сомневаюсь, что он вообще врач, так как он даже мой пол перепутал, хотя у него в руках были мой паспорт, СНИЛС и полис... После подачи жалобы он резко на больничном. Так же резко на больничном и зам. главврача (после попытки разобраться в ситуации). Не, не я их того, а они просто тянут время пытаясь уйти от ответственности. Ибо та же зам вчера меня тупо на х..й послала, а сегодня выяснилось, что она не вообще не работала, а на больничном была и просто зашла "закрыть" все дела... Нет, ну реально: очень хочется взять палку и отхреначить этих ублюдков!
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5k
Mixalych 2 часа назад
Ребята, я как работник поликлиники скажу следующее: работа мед.учреждения- это система. Не идеальная. Со множеством факторов. Каждый человек в этой системе как винтик для огромного механизма. Механизм этот огромен, неповоротлив и уязвим. Т.е. даже если все работает как надо, без сбоев и без форс-мажора, то система движется вперед. Медленно, пыхтя и скрипя. Но заболел сотрудник(доктор, сестричка, лаборант, регистратор), поломался комп, завис инет, поломался аппарат диагностики, томограф или еще что-то, все. Коллапс. Система дает сбой. И т.к. как все хорошо никогда не бывает, то мы имеем, что имеем. Специалистов нет, регистрации нет, очереди на полгода вперед и тому подобное. Сама система сложилась такая, что лечиться за свои налоги (только если случай не очень срочный)- это долго. Хочешь быстрее - плати. Такая реальность. Мужик решил пойти своим путем. Нажил проблем.
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1k
German 3 часа назад
Эти профессионалы могут довести до цугундера
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2k
Роман Бумеров 3 часа назад
На фоне ковида сильно просела "классическая" медицина, это факт. Сложно попасть к профильным врачам. Да и кт хрен сделаешь в разумные сроки. Вот и выползают психически неуравновешенные, которым должны все и срочно, а не получив желаемое ....
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829
Максим Максимов 3 часа назад
"... О тебе, о подлеце,
слава аж в Череповце..."
(С) Л.Филатов
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5k
КремлеКот 3 часа назад
Телом взрослый, разумом сопливый пацан, лет 12-13.
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