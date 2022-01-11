В Череповце буйный посетитель поликлиники избил зам главврача ее же смартфоном

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После «визита» неадекватного мужчины медика пришлось госпитализировать в нейрохирургию.
В городе Череповец Вологодской области посетитель поликлиники остался недоволен ответом регистратора и набросился на заместителя главного врача. По рассказам очевидцев события развивались следующим образом.
Инцидент начался в регистратуре поликлиники № 7. Посетитель требовал записать ребенка к профильным специалистам. Ему было предложено вначале обратиться к педиатру, чтобы тот дал соответствующее направление.
Инцидент начался в регистратуре поликлиники № 7. Посетитель требовал записать ребенка к профильным специалистам. Ему было предложено вначале обратиться к педиатру, чтобы тот дал соответствующее направление.
Ответ не удовлетворил всезнающего папашу, он потребовал «сатисфакции» у руководства заведения. Отправился искать главврача, но первым ему на пути попался кабинет его зама. Женщина в момент появления на пороге посетителя говорила по телефону.
Со слов главврача поликлиники Александра Ефимова, мужчина, ни говоря ни слова, выхватил телефон из рук врача и стал бить ее по голове этим орудием. Затем «сломал оба телефона — стационарный и сотовый, чтобы не могла позвать на помощь». Далее буйный визитер попросту разгромил кабинет и сбежал.
Женщину с травмами головы госпитализировали в нейрохирургию. Нападавший разыскан, он признался в своем деянии. Возбуждено уголовное дело.
Со слов главврача поликлиники Александра Ефимова, мужчина, ни говоря ни слова, выхватил телефон из рук врача и стал бить ее по голове этим орудием. Затем «сломал оба телефона — стационарный и сотовый, чтобы не могла позвать на помощь». Далее буйный визитер попросту разгромил кабинет и сбежал.
Женщину с травмами головы госпитализировали в нейрохирургию. Нападавший разыскан, он признался в своем деянии. Возбуждено уголовное дело.
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У меня с отцом постоянно похожие терки. Ему тоже все время кажется, что в поликлинике работники целый день ходят по кабинетам друг другу в гости и кофе пьют.
Профильные специалисты только платно, во всяких частных клиниках. Прием от 1500 рублей.
слава аж в Череповце..."
(С) Л.Филатов