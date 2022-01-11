В Череповце буйный посетитель поликлиники избил зам главврача ее же смартфоном

Ответ не удовлетворил всезнающего папашу, он потребовал «сатисфакции» у руководства заведения. Отправился искать главврача, но первым ему на пути попался кабинет его зама. Женщина в момент появления на пороге посетителя говорила по телефону.



Со слов главврача поликлиники Александра Ефимова, мужчина, ни говоря ни слова, выхватил телефон из рук врача и стал бить ее по голове этим орудием. Затем «сломал оба телефона — стационарный и сотовый, чтобы не могла позвать на помощь». Далее буйный визитер попросту разгромил кабинет и сбежал.



Женщину с травмами головы госпитализировали в нейрохирургию. Нападавший разыскан, он признался в своем деянии. Возбуждено уголовное дело.