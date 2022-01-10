Аист с дротиком в шее или куда пропадают перелетные птицы

Люди с древнейших времен обращали внимание на регулярное появление и исчезновение перелетных птиц.

Первые упоминания о сезонных миграциях птиц можно встретить и в Ветхом завете, и у греческих и римских авторов — Гомера, Анакреона, Аристофана, Аристотеля, Плиния и др. Античные историки сообщают, что внезапное появление птиц рассматривалось как признак больших событий. Перелетных птиц нередко принимали за посланцев богов и считали, что они могли оказывать влияние на решение важных политических и военных проблем, а тем самым и на судьбы людей.

Были и смешные предположения. Например о том, что ласточки зимой впадают в спячку (причём всерьёз обсуждалось – где ласточки зимой спят, в норках или... под водой?). Выдвигались и другие "шокирующие гипотезы" – например о том, что зимой «исчезающие» птицы превращаются в других птиц – воробьёв или голубей. Или даже... в мышей и крыс, или вообще в морских рыб!