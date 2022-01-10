Аист с дротиком в шее или куда пропадают перелетные птицы

В этом году исполнится 200 лет со дня удивительного открытия: в 1822 году близ немецкой деревушки Клюц в Мекленбурге был пойман аист, с торчащим из груди охотничьим дротиком.
Люди с древнейших времен обращали внимание на регулярное появление и исчезновение перелетных птиц.
Первые упоминания о сезонных миграциях птиц можно встретить и в Ветхом завете, и у греческих и римских авторов — Гомера, Анакреона, Аристофана, Аристотеля, Плиния и др. Античные историки сообщают, что внезапное появление птиц рассматривалось как признак больших событий. Перелетных птиц нередко принимали за посланцев богов и считали, что они могли оказывать влияние на решение важных политических и военных проблем, а тем самым и на судьбы людей.
Были и смешные предположения. Например о том, что ласточки зимой впадают в спячку (причём всерьёз обсуждалось – где ласточки зимой спят, в норках или... под водой?). Выдвигались и другие "шокирующие гипотезы" – например о том, что зимой «исчезающие» птицы превращаются в других птиц – воробьёв или голубей. Или даже... в мышей и крыс, или вообще в морских рыб!
В общем, в Европе, кроме нескольких прогрессивных ученых, в конце 17 века, например, так никто и не верил в то, что птицы способны преодолевать расстояния в тысячи километров, что на такой перелёт у них хватит сил, и главное, в то, что птицы могут находить дорогу в теплые страны и обратно. Широкие исследования на тот счет начались только в 19 веке.
А вот одно из первых доказательств того, что перелётные птицы зимуют очень далеко на юге, европейцы получили ровно 200 лет назад, в 1822 году. Как-то раз близ немецкой деревушки Клюц в Мекленбурге был пойман аист, у которого из груди торчал охотничий дротик (маленькое копьё) длиной 76 сантиметров.
В Европе того времени ни с копьями, ни с луком и стрелами никто уже не охотился. Откуда же взялся дротик? К счастью, дротик догадались показать ученым-этнографам, коорые сделали однозначный вывод: дротик принадлежит какому-то племени из экваториальной Африки! То есть этот аист зимовал в Африке, был ранен, но ему хватило сил вернуться обратно на родину, в Германию...
Чучело прославившегося аиста с дротиком в шее поместили в зоологическую коллекцию университета в городе Ростоке, там оно хранится и по сей день.
А теперь самое интересное. С 1822 года по настоящее время в Германии было поймано 25 аистов c торчащими из ран охотничьими африканскими дротиками и стрелами!
Учитывая, что от северной Германии до экваториальной Африки – более 5000 километров по прямой, не удивительно, что способность птиц преодолевать многие тысячи километров, не могла не поражать ученых.
Но еще больше впечатляла их сила, живучесть и мощный инстинкт, заставлявший преодолевать огромное расстояние с торчащим из раны дротиком...
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Аист это по праздникам.