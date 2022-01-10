FISHKINET
Сообщество RealFishki 175 постов • 19 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Аист с дротиком в шее или куда пропадают перелетные птицы

Аист с дротиком в шее или куда пропадают перелетные птицы (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 18:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Африка   аист   дротик   исследования   миграция   перелетные птицы   
746
4
1

В этом году исполнится 200 лет со дня удивительного открытия: в 1822 году близ немецкой деревушки Клюц в Мекленбурге был пойман аист, с торчащим из груди охотничьим дротиком.

Люди с древнейших времен обращали внимание на регулярное появление и исчезновение перелетных птиц.

Первые упоминания о сезонных миграциях птиц можно встретить и в Ветхом завете, и у греческих и римских авторов — Гомера, Анакреона, Аристофана, Аристотеля, Плиния и др. Античные историки сообщают, что внезапное появление птиц рассматривалось как признак больших событий. Перелетных птиц нередко принимали за посланцев богов и считали, что они могли оказывать влияние на решение важных политических и военных проблем, а тем самым и на судьбы людей.

Были и смешные предположения. Например о том, что ласточки зимой впадают в спячку (причём всерьёз обсуждалось – где ласточки зимой спят, в норках или... под водой?). Выдвигались и другие "шокирующие гипотезы" – например о том, что зимой «исчезающие» птицы превращаются в других птиц – воробьёв или голубей. Или даже... в мышей и крыс, или вообще в морских рыб!


В общем, в Европе, кроме нескольких прогрессивных ученых, в конце 17 века, например, так никто и не верил в то, что птицы способны преодолевать расстояния в тысячи километров, что на такой перелёт у них хватит сил, и главное, в то, что птицы могут находить дорогу в теплые страны и обратно. Широкие исследования на тот счет начались только в 19 веке.

А вот одно из первых доказательств того, что перелётные птицы зимуют очень далеко на юге, европейцы получили ровно 200 лет назад, в 1822 году. Как-то раз близ немецкой деревушки Клюц в Мекленбурге был пойман аист, у которого из груди торчал охотничий дротик (маленькое копьё) длиной 76 сантиметров.

В Европе того времени ни с копьями, ни с луком и стрелами никто уже не охотился. Откуда же взялся дротик? К счастью, дротик догадались показать ученым-этнографам, коорые сделали однозначный вывод: дротик принадлежит какому-то племени из экваториальной Африки! То есть этот аист зимовал в Африке, был ранен, но ему хватило сил вернуться обратно на родину, в Германию...

Чучело прославившегося аиста с дротиком в шее поместили в зоологическую коллекцию университета в городе Ростоке, там оно хранится и по сей день.

А теперь самое интересное. С 1822 года по настоящее время в Германии было поймано 25 аистов c торчащими из ран охотничьими африканскими дротиками и стрелами!

Учитывая, что от северной Германии до экваториальной Африки – более 5000 километров по прямой, не удивительно, что способность птиц преодолевать многие тысячи километров, не могла не поражать ученых.

Но еще больше впечатляла их сила, живучесть и мощный инстинкт, заставлявший преодолевать огромное расстояние с торчащим из раны дротиком...


Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Африка   аист   дротик   исследования   миграция   перелетные птицы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Davy Jones Час назад
А еще поразило то, что африканские племена едят аистов, иначе смысл на них дротики переводить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Егор Полчаса назад
Контрабанда холодного оружия в Германию раскрыта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото) Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото) Таянье льдов грозит планете эпидемиями Таянье льдов грозит планете эпидемиями У побережья Испании обнаружили руины потерянного храма Геркулеса Гадитана У побережья Испании обнаружили руины потерянного храма Геркулеса Гадитана Научный эксперимент над собственным сыном: а оно точно того стоило? Научный эксперимент над собственным сыном: а оно точно того стоило? Австралийские ученые: риск развода выше в семьях с девочками-подростками Австралийские ученые: риск развода выше в семьях с девочками-подростками Ученые придумали лекарство, защищающее от ВИЧ Ученые придумали лекарство, защищающее от ВИЧ
Масяндра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2463



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
15
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
1
92
Почему «таксист» за все время поездки ни разу не посмотрел на «Косого»?
Набирающие популярность в сообществах
Традиционное рождественское блюдо из Германии
0
22
Традиционное рождественское блюдо из Германии
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
7
Смешные и добрые видео
Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото)
Как отметила свое день рождения Лиза Пескова (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#кино#фотографии#новый год#Казахстан#прикольные#комментарии#природа
#интересно#история#в мире#СССР#ватермарк#познавательно#позитив#фильм#путешествия#Россия
#Юмор#прикол#люди#смешные#картинки#подборка#Приколы#страна#добрые видео#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться