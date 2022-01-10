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Прокуратуре предложили проверить законность приватизации заводов в России

Прокуратуре предложили проверить законность приватизации заводов в России (3 фото)

Автор:
10 января 2022 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: депутат   завод   запрос   приватизация   прокуратура   распил   собственность   
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Такой запрос генеральному прокурору РФ направил Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». В нем он усомнился в правомерности распила госсобственности в 90-е.

После развала СССР в стране начался хаос. Большинство граждан оказались на дне, а некоторые его даже пробили. Не потому что «неудачники», а потому что из великого народа, который изменил ход истории в 20 веке, вдруг захотели слепить общество продавцов и потребителей. И многие к этому оказались, мягко говоря, не готовы.

В 1990-х к власти пришли те, кто по своему уровню мог управлять колхозом или держать небольшой лоток на рынке, но уж никак не руководить крупнейшими предприятиями страны. Но все они перешли в частные руки.

И появились новые «хозяева жизни». Одним днём они получили активы, которые строились советскими гражданами и на государственные деньги. Их создавали для блага страны, а не «хозяйчика», но в 90-е отдали за бесценок.

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Например, Соликамский магниевый завод - уникальное предприятие, производящее губчатый титан, ниобий, тантал. Ну и магний, конечно же. Только за 9 месяцев «коронавирусного» 2020 года его выручка составила больше 6 миллиардов рублей. И 89,5% акций этого завода находится у четырех владельцев, во главе с господином Кондрашовым.

Завод приватизировали в 1992 году. Причем предприятие работает с радиоактивными материалами, и его передачу в частные руки должно было одобрить государство.

Потому что завод уникальный и относится к стратегическому направлению. Такие вообще-то не стоит никому отдавать. Но это успешно провернули) И разрешение на приватизацию дали на местном, федеральном уровне. Поэтому с 1992 года завод в частных руках.

Но 2021 году заводом и его приватизацией усиленно заинтересовалась прокуратура. Подняли документы, посмотрели, что разрешения от правительства не было (его вообще никто и не спрашивал), и акции потребовали вернуть в госсобственность.

Посмотрим, чем закончится дело.

Между тем, руководитель партии «Справедливая Россия», Сергей Миронов, направил запрос генпрокурору. За основу он взял случай с СМЗ и поставил под сомнение законность приватизации остальных предприятий:

«Мотивировка следующая: в 1992-1996 годах было осуществлено отчуждение акций завода (СМЗ), преобразованного из госпредприятия, относящегося к объектам федеральной собственности, в нарушение норм действующего в период приватизации законодательства».

По словам господина Миронова: «Из этой ситуации можно сделать вывод о том, что приватизация и других объектов в стране может оказаться незаконной».

Вот это да. Новость так новость)

Конечно, всё это похоже на дешевый популизм и повод хайпануть на теме приватизации. Не знаю, как депутатам, а всем остальным предельно ясна «законность» этого мероприятия. Но тем не менее - есть хотя бы робкие попытки что-то изменить.

Большинство предприятий никто не вернет - это исключено. Их не для того приватизировали. Но если у «эффективных менеджеров» заберут хотя бы стратегические направления, то это уже будет огромным шагом вперед.

По крайней мере, их не успеют обанкротить.

Источник:

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Метки: депутат   завод   запрос   приватизация   прокуратура   распил   собственность   
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250
perekrestok Час назад
В Совете Федерации с 2001 года. Куда 20 лет смотрел?
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1k
Autumn2015 9 минут назад
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564
Mixan 12 минут назад
Да пиар это все Миронова ..Такие запросы периодически делают разные партии "оппозиционные" А воз и нынче там ! Здесь по другому нужно действовать и время еще не пришло ,для таких кардинальных разборок .
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12k
Bill Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Руслан Полчаса назад
Да нет никакой «робкой попытки» что-то изменить принципиально. Есть заказ, который Миронов исполняет, перераспределить от одних - другим, более приближенным к Телу
Большая рыба пожирает ту, что помельче, только и всего
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38k
Андрей 36 минут назад
А давайте вернём земли потомкам тех дворян, у которых земли отняли в 17 году. Кстати, до революции 30% железных дорог были частными. Надо бы тоже наследников поискать. А то живёт сейчас в какой-нибудь Испании бедный Педро, продаёт магнитики туристам, а тут бац и железнодорожный король России.
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 38 минут назад
Ссылка youtu.be

Напомню ещё раз, как это было.
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1k
Росомаха 41 минуту назад
Предложить и выполнить - разные вещи....
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13k
Владислав Грецов 43 минуты назад
забавно будет глянуть на результат...
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521
bobobo 43 минуты назад
"В 1990-х к власти пришли те, кто по своему уровню мог управлять колхозом или держать небольшой лоток на рынке, но уж никак не руководить крупнейшими предприятиями страны. Но все они перешли в частные руки."

Чуть дальше.

"Например, Соликамский магниевый завод - уникальное предприятие, производящее губчатый титан, ниобий, тантал. Ну и магний, конечно же. Только за 9 месяцев «коронавирусного» 2020 года его выручка составила больше 6 миллиардов рублей."

Вывод: Уровень у них плохой. Зато выручка хорошая. Чего не скажешь об эффективных и приближённых менеджерах.
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38k
Андрей 44 минуты назад
А если западные партнёры, которые имеют долю в этих предприятиях попросят Миронова не лезть не в своё дело, то Миронов отзовёт своё заявление?
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7k
portmen77 45 минут назад
Ахахахахасукабляхахахаха!
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118
eutace 47 минут назад
ну предложили... а я предлагаю всем полететь на Луну, прямо завтра
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521
bobobo 53 минуты назад
Только не надо забывать, что и те кто сейчас у власти пришли туда именно в 90ые. И навыки по руководству у них приблизительно такие же.
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922
Murych 55 минут назад
Там все друзья Пыни. Кто вам позволит? :)
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3k
Андрей Час назад
Все правильно, денег стало мало - на всех перестало хватать. Начинается новый передел.
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15k
Поручик Час назад
Популизм голимый, конечно, но не без здравого зерна: для начала надо бы бывшим республикам Союза, "кормившим" СССР, счета попредъявлять. За "замыленое в собственные карманцы "общественное благо".

А то развелось, б.дь, "кормящих республик", с претензиями на компенсации, "как крапивы за баней": я уж даже и не вспомню с ходу, кто там ещё из бывших "кормильцев" не выкатил предъяву?
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1k
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
Что то мне кажется, что с такими идеями в России долго не живут.
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13k
Евгений Час назад
Нормальная оппозиция за свои деньги. Надо же какую то деятельность проявлять - а то все смеются уже.
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2k
Sergius SPb Час назад
После таких заходов удивляются, какого хрена у нас бизнес такой какой есть.....
Вечный передел собственности разными средствами в угоду моменту и разными крыльями власти.
Может проще? Ввести прогрессивную шкалу налогов? Хотя бы.
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1k
Миша Час назад
...усомнился в правомерности распила госсобственности в 90-е

Там всё честно было куплено руководителями, за их зарплаты, как же иначе. ))
Всего то 30 лет прошло, а он уже сообразил, какая молодца.
Держи вора!
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