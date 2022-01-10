Прокуратуре предложили проверить законность приватизации заводов в России

Такой запрос генеральному прокурору РФ направил Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». В нем он усомнился в правомерности распила госсобственности в 90-е.
После развала СССР в стране начался хаос. Большинство граждан оказались на дне, а некоторые его даже пробили. Не потому что «неудачники», а потому что из великого народа, который изменил ход истории в 20 веке, вдруг захотели слепить общество продавцов и потребителей. И многие к этому оказались, мягко говоря, не готовы.
В 1990-х к власти пришли те, кто по своему уровню мог управлять колхозом или держать небольшой лоток на рынке, но уж никак не руководить крупнейшими предприятиями страны. Но все они перешли в частные руки.
И появились новые «хозяева жизни». Одним днём они получили активы, которые строились советскими гражданами и на государственные деньги. Их создавали для блага страны, а не «хозяйчика», но в 90-е отдали за бесценок.
Например, Соликамский магниевый завод - уникальное предприятие, производящее губчатый титан, ниобий, тантал. Ну и магний, конечно же. Только за 9 месяцев «коронавирусного» 2020 года его выручка составила больше 6 миллиардов рублей. И 89,5% акций этого завода находится у четырех владельцев, во главе с господином Кондрашовым.
Завод приватизировали в 1992 году. Причем предприятие работает с радиоактивными материалами, и его передачу в частные руки должно было одобрить государство.
Потому что завод уникальный и относится к стратегическому направлению. Такие вообще-то не стоит никому отдавать. Но это успешно провернули) И разрешение на приватизацию дали на местном, федеральном уровне. Поэтому с 1992 года завод в частных руках.
Но 2021 году заводом и его приватизацией усиленно заинтересовалась прокуратура. Подняли документы, посмотрели, что разрешения от правительства не было (его вообще никто и не спрашивал), и акции потребовали вернуть в госсобственность.
Посмотрим, чем закончится дело.
Между тем, руководитель партии «Справедливая Россия», Сергей Миронов, направил запрос генпрокурору. За основу он взял случай с СМЗ и поставил под сомнение законность приватизации остальных предприятий:
«Мотивировка следующая: в 1992-1996 годах было осуществлено отчуждение акций завода (СМЗ), преобразованного из госпредприятия, относящегося к объектам федеральной собственности, в нарушение норм действующего в период приватизации законодательства».
По словам господина Миронова: «Из этой ситуации можно сделать вывод о том, что приватизация и других объектов в стране может оказаться незаконной».
Вот это да. Новость так новость)
Конечно, всё это похоже на дешевый популизм и повод хайпануть на теме приватизации. Не знаю, как депутатам, а всем остальным предельно ясна «законность» этого мероприятия. Но тем не менее - есть хотя бы робкие попытки что-то изменить.
Большинство предприятий никто не вернет - это исключено. Их не для того приватизировали. Но если у «эффективных менеджеров» заберут хотя бы стратегические направления, то это уже будет огромным шагом вперед.
По крайней мере, их не успеют обанкротить.
Источник:
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А вот когда ты получал собственность на залоговых аукционах. (Погугли схему) То ты преступник. По конкретной уголовной статье - мошенничество.
Напомню ещё раз, как это было.
Чуть дальше.
"Например, Соликамский магниевый завод - уникальное предприятие, производящее губчатый титан, ниобий, тантал. Ну и магний, конечно же. Только за 9 месяцев «коронавирусного» 2020 года его выручка составила больше 6 миллиардов рублей."
Вывод: Уровень у них плохой. Зато выручка хорошая. Чего не скажешь об эффективных и приближённых менеджерах.
А то развелось, б.дь, "кормящих республик", с претензиями на компенсации, "как крапивы за баней": я уж даже и не вспомню с ходу, кто там ещё из бывших "кормильцев" не выкатил предъяву?
Вечный передел собственности разными средствами в угоду моменту и разными крыльями власти.
Может проще? Ввести прогрессивную шкалу налогов? Хотя бы.
Там всё честно было куплено руководителями, за их зарплаты, как же иначе. ))
Всего то 30 лет прошло, а он уже сообразил, какая молодца.
Держи вора!