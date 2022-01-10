Прокуратуре предложили проверить законность приватизации заводов в России

После развала СССР в стране начался хаос. Большинство граждан оказались на дне, а некоторые его даже пробили. Не потому что «неудачники», а потому что из великого народа, который изменил ход истории в 20 веке, вдруг захотели слепить общество продавцов и потребителей. И многие к этому оказались, мягко говоря, не готовы.

В 1990-х к власти пришли те, кто по своему уровню мог управлять колхозом или держать небольшой лоток на рынке, но уж никак не руководить крупнейшими предприятиями страны. Но все они перешли в частные руки.

И появились новые «хозяева жизни». Одним днём они получили активы, которые строились советскими гражданами и на государственные деньги. Их создавали для блага страны, а не «хозяйчика», но в 90-е отдали за бесценок.