Как первые боевые самолеты стреляли через крутящийся винт?

2191
8
2
Изначально самолеты не предназначались для войны, но "светлые" умы приспособили его под это дело. Сначала пулеметы устанавливали на крыльях, но "продуктивность" такого вооружения оставляла желать лучшего. И только с изобретением Антона Фоккера самолеты превратились истребители.
Некоторые из вас, возможно, знают, каким образом пулеметы, установленные перед пропеллером на самолетах эпохи Первой мировой, строчили по врагу и при этом не повреждали сам самолет, точнее его винт.
Шли к этому долго. Самолеты вообще не задумывались для войны, они предназначались для мирного неба, чтобы человек смог побывать в небе, словно птица. Но романтические мечты конструкторов разбились вдребезги на фронтах Первой мировой... Самолеты начали активно использовать в боевых действиях.
Шли к этому долго. Самолеты вообще не задумывались для войны, они предназначались для мирного неба, чтобы человек смог побывать в небе, словно птица. Но романтические мечты конструкторов разбились вдребезги на фронтах Первой мировой... Самолеты начали активно использовать в боевых действиях.
В самом начале Первой мировой, перестрелка между вражескими самолетами производилась летчиками из личного оружия. Также вручную сбрасывались бомбы, гранаты и даже гири на головы вражеских солдат.
Это было, как сами понимаете, крайне неудобно и "непродуктивно".
Это было, как сами понимаете, крайне неудобно и "непродуктивно".
Конечно, установка пулеметов на крыльях бипланов стала прорывом, но и у такого способа стрельбы были существенные минусы: низкая точность, перезарядка была очень трудным занятием, стрелку приходилось тянуться всем телом, к тому же при перезарядке боец терял из вида цель.
Первая попытка вести огонь через вращающийся винт принадлежит французскому авиатору Роману Гарро. В 1914 году он предложил так называемый "отсекатель" или "отражатель" пуль. Который представлял собой стальные трехгранные призмы, крепившиеся под углом 45 градусов на воздушном винте напротив пулеметного среза.
По задумке, пуля, попавшая в отсекатель, должна была рикошетить от призмы в стороны, не задевая самолета и пилота. После того как идея Гарро дала первые плоды, и самолеты союзников получили преимущество в небе - самолет превратился в истребитель - летчик теперь мог не отвлекаясь, сконцентрироваться на главной задаче - уничтожении вражеских самолетов.
По задумке, пуля, попавшая в отсекатель, должна была рикошетить от призмы в стороны, не задевая самолета и пилота. После того как идея Гарро дала первые плоды, и самолеты союзников получили преимущество в небе - самолет превратился в истребитель - летчик теперь мог не отвлекаясь, сконцентрироваться на главной задаче - уничтожении вражеских самолетов.
Но и такая система имела свои минусы: 7-10% пуль отсекалась, возрастала нагрузка на винт, что усиливало износ машины.
Однако революцию в вооружении для самолетов произвел Антон Фоккер, работавший на немцев. Он разработал полноценный механический синхронизатор, который позволял осуществлять стрельбу во время вращения винта. Тогда это казалось каким-то чудом: как все выпущенные из пулемета пули, абсолютно всегда пролетали между лопастями?
Демонстрация работы синхронизатора Фоккера
Но если разобраться, то все было довольно просто. Синхронизатор был оснащен выпуклой частью - кулачком. Во время полного оборота кулачок давит на тягу, после чего производится один выстрел после прохождения лопасти мимо дула пулемета.
Тяга синхронизатора была соединена с гашеткой, и работала в двух положениях: разомкнутое и сомкнутое. В разомкнутом положении импульс на гашетку не передавался, таким образом можно было прекращать стрельбу,либо снова смыкать тягу с гашеткой и продолжить вести огонь. Скорострельность зависела от оборотов двигателя.
Демонстрация стрельбы с синхронизацией и без нее
Технология боевой авиации улучшались, и вскоре появились электронные системы ведения стрельбы. А до появления реактивной авиации синхронизатор получил множество модификаций. Но эта тема для другой, более увесистой статьи.
Источник:
Еще крутые истории!
92
Понравилось92
Новости партнёров
Теперь знаю!