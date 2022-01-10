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Как первые боевые самолеты стреляли через крутящийся винт?

Как первые боевые самолеты стреляли через крутящийся винт? (8 фото + 2 видео)

Автор:
10 января 2022 14:58
Сообщество : Военное
Метки: винт   двигатель   изобретение   история   пулемет   самолет   
2191
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Изначально самолеты не предназначались для войны, но "светлые" умы приспособили его под это дело. Сначала пулеметы устанавливали на крыльях, но "продуктивность" такого вооружения оставляла желать лучшего. И только с изобретением Антона Фоккера самолеты превратились истребители.
Некоторые из вас, возможно, знают, каким образом пулеметы, установленные перед пропеллером на самолетах эпохи Первой мировой, строчили по врагу и при этом не повреждали сам самолет, точнее его винт.

Шли к этому долго. Самолеты вообще не задумывались для войны, они предназначались для мирного неба, чтобы человек смог побывать в небе, словно птица. Но романтические мечты конструкторов разбились вдребезги на фронтах Первой мировой... Самолеты начали активно использовать в боевых действиях.

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Метки: винт   двигатель   изобретение   история   пулемет   самолет   
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9k
Sasa 4 часа назад
А причем тут фото Як-9Т с пушкой стреляющей через втулку кока винта? Никаких синхронизаторов для этого оружия не требовалось ибо винт не задевался в принципе при стрельбе.
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14k
Кархародон 13 минут назад
Интересно, а во Вторую Мировую, когда и лопастей стало больше, и пулемёты стали скорострельнее - в случае поломки синхронизатора лётчик разносил свой винт? Или была возможность своевременно оценить проблему и выйти из боя (если противник позволит)? Кто в теме?
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1k
Денис Ануфриев Час назад
спасибо за видео
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521
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
Автор, держи заслуженную зелень!
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11k
котегRUS 2 часа назад
С детства было интересно... как так стреляли в фильмах?
Теперь знаю!
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484
阿鋒 котегRUS Час назад
Будет время - посмотрите цикл передач от «Крылья России». Очень много другого интересного там про авиацию рассказывается
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