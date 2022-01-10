Как первые боевые самолеты стреляли через крутящийся винт?

Первая попытка вести огонь через вращающийся винт принадлежит французскому авиатору Роману Гарро. В 1914 году он предложил так называемый "отсекатель" или "отражатель" пуль. Который представлял собой стальные трехгранные призмы, крепившиеся под углом 45 градусов на воздушном винте напротив пулеметного среза.



По задумке, пуля, попавшая в отсекатель, должна была рикошетить от призмы в стороны, не задевая самолета и пилота. После того как идея Гарро дала первые плоды, и самолеты союзников получили преимущество в небе - самолет превратился в истребитель - летчик теперь мог не отвлекаясь, сконцентрироваться на главной задаче - уничтожении вражеских самолетов.