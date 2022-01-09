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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-40

Смешные комментарии из социальных сетей-40 (27 фото)

Автор:
09 января 2022 07:59
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
1387
27
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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35  комментариев
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14k
куджо 2 часа назад
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Олды рыдают тут
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974
vijilante Минуту назад
Комментарий к фото
Парень из Якутска наплевал не на предрассудки,а на тот факт , что теперь до конца Вселенной, его потомки будут неграми.
И если кто-то и родится белым(так бывает),то не беда : негры у него появятся ,как Бог свят.
А это уже не предрассудки.
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60k
Андрей 4 минуты назад
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Дочь точно родная?
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6k
Diesel 5 минут назад
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Любитель потыкать шоколадку?
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6k
citrus1 6 минут назад
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В нижнем левом углу мужик за деревом
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974
vijilante 12 минут назад
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И ЧО ?!
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16k
Теуш Алексей 20 минут назад
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Кота на чипсы изрубили,
Златую цепь в ломбард снесли...

Не моё...
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5k
Mr.X 46 минут назад
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Это он с резиновой бабой разговаривает
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5k
Mr.X 48 минут назад
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Зефир в шоколаде
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6k
Игорь Мочалов 55 минут назад
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Приходит как-то женщина к врачу-психологу, вся измученная, истрёпанная,
побитая, в синяках, просто жалко смотреть.
Психолог:
- Господи, что же с вами произошло?
Женщина:
- Да понимаете, доктор, у меня с мужем отношения не очень... Ну и он
как домой подвыпивши прийдёт, так на мне и отрывается...
Психолог:
- Я знаю одно прекрасное средство! Сделайте себе крепкий отвар ромашки
и как только муж придёт домой - сразу начинайте потихоньку полоскать
себе рот.
Женщина:
- И что? Неужели это поможет?
Психолог:
- Поможет, поможет! Вот увидите, чудесное народное средство!

Через две недели: та же женщина, только её не узнать! Красавица,
излучает гармонию и уверенность в себе, в общем полный успех.
Женщина:
- Доктор, я вам так благодарна, такой чудесный рецепт и такой простой!
В чём же секрет?!
Психолог:
- Дело в том, сударыня, что ЗАТКНУТЬСЯ и ПОМОЛЧАТЬ в таких ситуациях
помогает всегда!
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3k
Дмитрий ! 57 минут назад
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У них уже есть мальчишка.
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4k
livaneth Час назад
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А с ребенком туда можно? Пятилетним. Мне-то стаканчик кофе, а вот шкет забесплатно похватает
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1k
narim Час назад
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надо и выпускать через такую перегородку, но с % для возврата кафе!
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10k
Cornho Час назад
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Сдаётся мне, там "салют" был из всего, что съедено и выпито.
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10k
Cornho Час назад
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И что это значит?
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389
leemur86 Cornho Час назад
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Не в кружке, там за деревом мужик. По моему из мема, актёр западный.
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389
leemur86 Cornho 49 минут назад
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Специфический юмор, видимо.
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10k
Cornho Час назад
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Не знаю, у меня ужЕ стало.
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10k
Cornho Час назад
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Никакой мистики. Просто до уборки этот хлам равномерно распределён по помещению, обычно тонким слоем, а после уборки собран в кучу. Плавали - знаем.
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548
Valeri Nikolkin Час назад
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Передача изначально была полным идиотизмом
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10k
Cornho Час назад
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А при чём тут Гарри Поттер?
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9k
Алексей Час назад
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если бы ее туда ветром занесло)))
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10k
Cornho 2 часа назад
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"Я бы бесплатно там ела"

Только какой смысл?
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