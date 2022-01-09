Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково

20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения

Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений

15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды