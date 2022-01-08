В руке не дрогнул пистолет: Николай Мартынов оправдывался, но не жалел об убийстве Лермонтова

Потом в своих оправданиях за дуэль Мартынов будет в качестве одного из доводов говорить о том, что Лермонтов, де, оскорбил его сестру Наталью. Вывел ее в образе княжны Мери в «Герое нашего времени» и вообще отзывался о ней, якобы, непочтительно и даже оскорбительно. Но никто иной из их окружения этого не подтверждает. Да, поэт одно время был увлечен Натальей, ухаживал за ней. Но расстались они мирно, честь девушки он никоим образом не задел.



Но Мартынов продолжал пополнять список «грехов» товарища. Там, строго говоря, хватало и реальных, вот только Николаю Соломоновичу их было мало, он добавлял туда и мнимые прегрешения Михаила Юрьевича.

Формальным поводом к дуэли, а по сути, последней каплей, что упала на весы болезненного самолюбия Мартынова, стал эпизод, случившийся вечером 13 июля 1841 года в пятигорском доме генерала Верзилина.

И Лермонтов, и Мартынов в этом доме бывали и ранее, они оба ухаживали за генеральскими дочками, за всеми тремя. Но обоим явно больше нравилась Эмилия. Красавица же своей благосклонностью одаривала Мартынова. Еще бы: подтянутый, высокий, эффектный!



Внешне Лермонтов ему явно проигрывал, а литературные таланты девушку не прельщали. Да еще и колкие реплики поэта тоже отталкивали неискушенную романтичную душу, она его, похоже, даже побаивалась.