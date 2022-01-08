В руке не дрогнул пистолет: Николай Мартынов оправдывался, но не жалел об убийстве Лермонтова

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«Туда ему и дорога» — таков был приговор «высшего света». А как сам убийца объяснял свой поступок?
Кого-то убийство на горе Машук в Пятигорске потрясло. Другие перекрестились, решив, что еще одним «смутьяном» стало меньше. 15 июля 1841 года выстрел Николая Мартынова оборвал жизнь поэта Михаила Лермонтова. На четыре с небольшим года он пережил своего кумира Александра Пушкина.
Кто же он, Николай Соломонович Мартынов? Почему и у него не дрогнула рука в тот роковой день? Ведь он считался другом поэта. И сам не был чужд творческих порывов. К тому же, искренне говорил о любви к Отечеству. Как можно было не понять, чем был для России поэт Лермонтов? «Лицом к лицу лица не увидать…» — скажет потом другой наш поэт, Сергей Есенин. В этом много правды…
Кто же он, Николай Соломонович Мартынов? Почему и у него не дрогнула рука в тот роковой день? Ведь он считался другом поэта. И сам не был чужд творческих порывов. К тому же, искренне говорил о любви к Отечеству. Как можно было не понять, чем был для России поэт Лермонтов? «Лицом к лицу лица не увидать…» — скажет потом другой наш поэт, Сергей Есенин. В этом много правды…
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Друзья-соперники
Николай Мартынов родился 9 октября 1815 года. То есть, он был годом младше Михаила Лермонтова (3 октября.1814). Детство Николай провел в подмосковной усадьбе в Мартыново. Большая семья, достаток, благородное происхождение, что еще надо, чтобы мальчик был уверен в блестящей будущей карьере!
Потом была школа юнкеров, где и состоялось его знакомство с Мишей Лермонтовым. Да, будущее светило русской поэзии был далеко не ангельским ребенком, да и став взрослым, сохранил насмешливое отношение к окружающим. От его едких замечаний многим становилось неуютно. По всей видимости, так паренек защищался, понимая, что не вышел ни ростом, ни особой красотой.
Но они подружились. Чем-то неуловимо были даже похожи. Стали постоянными партнерами на уроках фехтования. И пытались устраивать поэтические «спарринги». Впрочем, здесь превосходство Лермонтова видели все. Все, кроме самого тщеславного Мартынова.
К своим рифмам он не умел относиться критически. И как-то даже показал вирши другу. Ждал одобрения, а в ответ услышал новые колкости. Николай промолчал, но обиды не простил.
Потом была школа юнкеров, где и состоялось его знакомство с Мишей Лермонтовым. Да, будущее светило русской поэзии был далеко не ангельским ребенком, да и став взрослым, сохранил насмешливое отношение к окружающим. От его едких замечаний многим становилось неуютно. По всей видимости, так паренек защищался, понимая, что не вышел ни ростом, ни особой красотой.
Но они подружились. Чем-то неуловимо были даже похожи. Стали постоянными партнерами на уроках фехтования. И пытались устраивать поэтические «спарринги». Впрочем, здесь превосходство Лермонтова видели все. Все, кроме самого тщеславного Мартынова.
К своим рифмам он не умел относиться критически. И как-то даже показал вирши другу. Ждал одобрения, а в ответ услышал новые колкости. Николай промолчал, но обиды не простил.
Дискуссии в стихах и прозе и взращивание обид
После появления на свет стихотворение на смерть Пушкина имя Лермонтова стало известно всей просвещенной России. А сам автор был сослан на Кавказ. Мартынов тем временем очаровывал светских барышень на гламурных балах. Да, Создатель и родители наделили его яркой внешностью. Но, видимо, где-то в глубине души он все же чувствовал, что в поэтическом таланте что-то не додали.
А вслух говаривал, что он не хуже Лермонтова, вот только своим талантом "не угодил в струю". Критикам сегодняшнего дня досталось мало материала, на основании которого можно судить о качестве Мартынова-сочинителя. Но даже непрофессионалам ясно: это было графоманство. Творческие величины несоизмеримые.
Но в «Герое нашего времени» Мартынов зорко углядел сходство Грушницкого с собой. И попытался ответить зеркально, сочинив свою повесть "Гуаша" с «положительным» героем. Но сюжет получается лишь бледной копией лермонтовского с вялыми и обезличенными персонажами.
А вслух говаривал, что он не хуже Лермонтова, вот только своим талантом "не угодил в струю". Критикам сегодняшнего дня досталось мало материала, на основании которого можно судить о качестве Мартынова-сочинителя. Но даже непрофессионалам ясно: это было графоманство. Творческие величины несоизмеримые.
Но в «Герое нашего времени» Мартынов зорко углядел сходство Грушницкого с собой. И попытался ответить зеркально, сочинив свою повесть "Гуаша" с «положительным» героем. Но сюжет получается лишь бледной копией лермонтовского с вялыми и обезличенными персонажами.
Такой разный Валерик
11 июля 1840 года оба товарища участвовали в кровопролитном сражении с горцами у крепости Грозная, на реке Валерик. Лермонтов на это событие откликнулся мощным антивоенным стихом "Валерик".
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?..
Мартынов же в ура-патриотической поэме "Герзель-аул" совсем иначе расставляет акценты. Его не волнует вопрос, зачем люди убивают друг друга. Сомнений нет. Есть верноподданнические строки, ведь царь-батюшка прав, избрав здесь "тактику выжженной земли". Да и сам поэтический строй поэмы, мягко говоря, слабоват. Размер хромает, полно отглагольных рифм, и те далеко не идеальны….
Горит аул невдалеке...
Там наша конница гуляет,
В чужих владеньях суд творит,
Детей погреться приглашает…
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?..
Мартынов же в ура-патриотической поэме "Герзель-аул" совсем иначе расставляет акценты. Его не волнует вопрос, зачем люди убивают друг друга. Сомнений нет. Есть верноподданнические строки, ведь царь-батюшка прав, избрав здесь "тактику выжженной земли". Да и сам поэтический строй поэмы, мягко говоря, слабоват. Размер хромает, полно отглагольных рифм, и те далеко не идеальны….
Горит аул невдалеке...
Там наша конница гуляет,
В чужих владеньях суд творит,
Детей погреться приглашает…
Дела сердечные
Потом в своих оправданиях за дуэль Мартынов будет в качестве одного из доводов говорить о том, что Лермонтов, де, оскорбил его сестру Наталью. Вывел ее в образе княжны Мери в «Герое нашего времени» и вообще отзывался о ней, якобы, непочтительно и даже оскорбительно. Но никто иной из их окружения этого не подтверждает. Да, поэт одно время был увлечен Натальей, ухаживал за ней. Но расстались они мирно, честь девушки он никоим образом не задел.
Но Мартынов продолжал пополнять список «грехов» товарища. Там, строго говоря, хватало и реальных, вот только Николаю Соломоновичу их было мало, он добавлял туда и мнимые прегрешения Михаила Юрьевича.
Формальным поводом к дуэли, а по сути, последней каплей, что упала на весы болезненного самолюбия Мартынова, стал эпизод, случившийся вечером 13 июля 1841 года в пятигорском доме генерала Верзилина.
И Лермонтов, и Мартынов в этом доме бывали и ранее, они оба ухаживали за генеральскими дочками, за всеми тремя. Но обоим явно больше нравилась Эмилия. Красавица же своей благосклонностью одаривала Мартынова. Еще бы: подтянутый, высокий, эффектный!
Внешне Лермонтов ему явно проигрывал, а литературные таланты девушку не прельщали. Да еще и колкие реплики поэта тоже отталкивали неискушенную романтичную душу, она его, похоже, даже побаивалась.
Но Мартынов продолжал пополнять список «грехов» товарища. Там, строго говоря, хватало и реальных, вот только Николаю Соломоновичу их было мало, он добавлял туда и мнимые прегрешения Михаила Юрьевича.
Формальным поводом к дуэли, а по сути, последней каплей, что упала на весы болезненного самолюбия Мартынова, стал эпизод, случившийся вечером 13 июля 1841 года в пятигорском доме генерала Верзилина.
И Лермонтов, и Мартынов в этом доме бывали и ранее, они оба ухаживали за генеральскими дочками, за всеми тремя. Но обоим явно больше нравилась Эмилия. Красавица же своей благосклонностью одаривала Мартынова. Еще бы: подтянутый, высокий, эффектный!
Внешне Лермонтов ему явно проигрывал, а литературные таланты девушку не прельщали. Да еще и колкие реплики поэта тоже отталкивали неискушенную романтичную душу, она его, похоже, даже побаивалась.
Кинжал и пистолет
Чуткий Лермонтов это понял и перенаправил свое остроумие на Мартынова. В очередной раз. Но теперь он не блистал эпиграммами, а просто констатировал: Мontagnard аu grand poignard — "горец с большим кинжалом".
Произнес это Лермонтов у рояля, за которым играл князь Трубецкой. И вот ведь, роковая шутка судьбы: именно в момент концовки реплики аккорды завершились и наступила тишина. Про «кинжал» услышали все. А Мартынов в то время почему-то проникся «любовью» к амуниции горцев и сам щеголял в черкесском наряде. Что у человека было в голове? Или это тоже было своеобразное проявление соперничества, соревновательности с Лермонтовым?
Дальнейшие события описаны в деталях, о них созданы книги и фильмы. Был вызов на дуэль и поединок на горе Машук. Хотя, термин «поединок» тут не вполне аутентичен. Это было именно убийство. Ведь Лермонтов всем видом демонстрировал, что стрелять не будет. Не стал сближаться. Пистолет держал дулом вверх. Позой, выражением лица демонстрировал миролюбие, готовность к примирению. Но Мартынов подошел на максимально близкое расстояние, разрешенное правилами «дуэльного приличия», и выстрелил. Прицельно…
Произнес это Лермонтов у рояля, за которым играл князь Трубецкой. И вот ведь, роковая шутка судьбы: именно в момент концовки реплики аккорды завершились и наступила тишина. Про «кинжал» услышали все. А Мартынов в то время почему-то проникся «любовью» к амуниции горцев и сам щеголял в черкесском наряде. Что у человека было в голове? Или это тоже было своеобразное проявление соперничества, соревновательности с Лермонтовым?
Дальнейшие события описаны в деталях, о них созданы книги и фильмы. Был вызов на дуэль и поединок на горе Машук. Хотя, термин «поединок» тут не вполне аутентичен. Это было именно убийство. Ведь Лермонтов всем видом демонстрировал, что стрелять не будет. Не стал сближаться. Пистолет держал дулом вверх. Позой, выражением лица демонстрировал миролюбие, готовность к примирению. Но Мартынов подошел на максимально близкое расстояние, разрешенное правилами «дуэльного приличия», и выстрелил. Прицельно…
Преступление без наказания и бесплодные оправдания
Мартынов не подошел к пораженному сопернику, поскакал в город, в комендатуру. Он был приговорен военно-полевым судом к разжалованию и лишению состояния. Но царской милостию это наказание заменили трехмесячным арестом на гауптвахте и церковным покаянием.
После чего Мартынов отбыл в свое подмосковное имение. Там он не раз устно и письменно оправдывался за совершенное злодеяние. Упрекал Лермонтова, что тот сам виноват, спровоцировал дуэль своими постоянными насмешками.
После чего Мартынов отбыл в свое подмосковное имение. Там он не раз устно и письменно оправдывался за совершенное злодеяние. Упрекал Лермонтова, что тот сам виноват, спровоцировал дуэль своими постоянными насмешками.
«Я показывал ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума, но он делал вид как будто не замечает, как я принимаю его шутки». Эти и иные заверения были попыткой объясниться и оправдаться, но никогда в них даже не сквозило раскаяние. Да и в «высшем свете» царило настроение "Туда ему и дорога".
Николай Соломонович Мартынов прожил, по тем временам, долгую жизнь: до 60 лет. Но закон кармы никто не отменял. В 1924 году его прах был потревожен. Кто-то посчитал, что и ему «туда дорога», в историческое небытие. Ученики Алексеевской школьной колонии разрушили фамильный склеп Мартыновых. Останки убийцы великого российского поэта были брошены ими в пруд...
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Новости партнёров
Пушкин, кстати, тоже.
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
.....
И он убит и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.
.....
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
.....
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!"""
Эт да... с другой стороны - Пушкин прожил на 11 лет больше...
Лермонтов считал для себя унизительным явиться добрым и любящим перед «надменным шутом» «светом». Напротив, он хочет показаться беспощадным на словах, жестоким в поступках, во что бы то ни стало прослыть неумолимым тираном женских сердец.
О Лермонтове, например, много говорит такой эпизод из его биографии. В шестнадцать лет он начал ухаживать за Екатериной Сушковой, но девушка отвергла ухаживание юноши. Уже, когда Лермонтов стал корнетом Лейб-Гвардии Гусарского полка, он не забыл этого и отомстил девушке.
Лермонтову-гусару, наследнику крупного состояния, ничего не стоило заполонить сердце когда-то насмешливой красавицы, расстроить её брак с Лопухиным. Потом началось отступление: Лермонтов принял такую форму обращения к Сушковой, что она немедленно была скомпрометирована в глазах «света», попав в положение смешной героини неудавшегося романа. Лермонтову оставалось окончательно порвать с Сушковой и он написал на её имя анонимное письмо с предупреждением против себя самого, направил письмо в руки родственников несчастной девицы и, по его словам, произвёл «гром и молнию».
Потом, при встрече с жертвой, он разыграл роль изумлённого, огорчённого рыцаря, а в последнем объяснении прямо заявил, что он её не любит и, кажется, никогда не любил.
В письме, где Лермонтов описывал все это он видел только «весёлую сторону истории».
Фильтровать надо было базар в офлайне
То есть Лермонтов либо был уверен, что Мартынов опозорится, либо сам искал смерти.
И Пушкин, и Лермноттов, и многие другие словоблюды очень показательный пример, что за "гнилой базар" в те времена долго не проживёшь.