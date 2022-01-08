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Цветные снимки Москвы 30-х годов. Кадры раскрашены с помощью нейросети

Цветные снимки Москвы 30-х годов. Кадры раскрашены с помощью нейросети (16 фото)

Автор:
08 января 2022 22:02
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
719
16
Москва второй половины 30-х годов – это период строительства нового города, города социалистического. В столице активно возводят высокие дома, обустраивают просторные шоссе, строят метро, задумываются о грандиозном переустройстве Москвы. Никто еще не подозревает, что через несколько лет начнется тяжелейшая война.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Fishki_surfer 3 часа назад
>>> 5. Москвичи смотрят на солнечное затмение с Триумфальной площади 19 июня 1936 год

Они еще читают газету "Правда" с сообщением о смерти Максима Горького.
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alexis 12 минут назад
Аттракцион "Летающие люди" в Парке Горького 1937 год.
Третий летун- американцы у нас и супермена спёрли, сволочи.

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