Цветные снимки Москвы 30-х годов. Кадры раскрашены с помощью нейросети

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Москва второй половины 30-х годов – это период строительства нового города, города социалистического. В столице активно возводят высокие дома, обустраивают просторные шоссе, строят метро, задумываются о грандиозном переустройстве Москвы. Никто еще не подозревает, что через несколько лет начнется тяжелейшая война.
1.
На Петровке 1939 год
Торговля цветами на улице, полная людей Петровка – такая мирная прекрасная жизнь.
2.
Улица Горького 1939 год
1939 год – только завершилась реконструкция Тверской (Горького) в сталинском стиле. Улица приобрела цельный облик, такими должны были стать многие кварталы Москвы.
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3.
Футбольный матч на Красной площади 1936 год
Первый футбольный матч на главной площади страны прошел в 1936 году в рамках парада физкультурников. На поле встретился основной состав "Спартака" со вторым составом. Победу одержала основа со счетом 4:3. Удивительно, что на площади сделали полноразмерное поле! Так необычно.
8.
Призывной пункт Фрунзенского района 1937 год
Эти ребята, прошедшие военную службу, точно будут на передовой. Как сложилась судьба этих молодых ребят?...
10.
Аттракцион "Летающие люди" в Парке Горького 1937 год
Любимым местом для прогулки москвичей был парк Горького. В то время в парке было очень много аттракционов!
11.
Октябрьская площадь 1936 год
На снимке виден ансамбль старой Октябрьской площади, сейчас тут застройки совсем нет. Последние здания снесли во времена Брежнева.
13.
Садовое кольцо 1938 год
В 1930-е от садов на Садовом кольце полностью избавились. Кольцо стало шоссейным.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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