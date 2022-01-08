Товарищ Саахов и не только. Как потомственный московский еврей Владимир Этуш стал играть кавказцев в советском кино

Мало кто знает, что для актера это был не первый образ уроженца Кавказа в советском кино. И далеко не последний. Потомственный еврей Владимир Абрамович Этуш неоднократно играл азербайджанцев, грузин и просто неопределенных «лиц кавказской национальности».

Почему же именно он? В стране хватало комиков с самого Кавказа.