FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3902 поста • 1126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Товарищ Саахов и не только. Как потомственный московский еврей Владимир Этуш стал играть кавказцев в советском кино

Товарищ Саахов и не только. Как потомственный московский еврей Владимир Этуш стал играть кавказцев в советском кино (12 фото)

Автор:
08 января 2022 20:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: актер   кино   роли   
651
12

Владимир Абрамович Этуш (1922-2019) на сцене и в кино сыграл огромное количество персонажей, скажем так неславянской внешности. Всесоюзную славу уже немолодому актеру, принесла роль товарища Саахова в картине «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Мало кто знает, что для актера это был не первый образ уроженца Кавказа в советском кино. И далеко не последний. Потомственный еврей Владимир Абрамович Этуш неоднократно играл азербайджанцев, грузин и просто неопределенных «лиц кавказской национальности».

Почему же именно он? В стране хватало комиков с самого Кавказа.

×
×

Владимир Этуш родился в Москве. О своем детстве он рассказывал в книге воспоминаний «И я там был» (Москва, изд-во «ОЛМА-ПРЕСС» 2002):

«Отец мой с двенадцати лет работал приказчиком в магазине у своего двоюродного брата. Потом стал коммивояжером, разъезжал, продавая какие-то товары. Жил он в основном в Москве. А поскольку евреям запрещалось селиться в первопрестольной, жил нелегально, откупаясь от городового тремя рублями».

После окончания школы Владимир поступил в Театральный институт, но окончить успел только первый курс. Грянула война. Его мобилизовали и после обучения в школе переводчиков направили на фронт. Уроженец Москвы воевал на Северном Кавказе и Украине.


Как вспоминал Владимир Абрамович, еще с детства он был очарован творчеством Ираклия Андронникова. Молодой человек старался посещать все выступления грузинского литературоведа, который лучше всех рассказывал о классической русской литературе. Еще одна цитата из книги «И я там был»:

«Я старался воспроизвести акцент Андроникова и, много позже, был вознагражден за это. После этого я воевал, общался с людьми Кавказа, женился на женщине из Баку, там тоже общался с местными жителями. И в итоге выработал в себе способность имитировать кавказский акцент, различая грузинский, армянский, азербайджанский».

Давайте вспомним советские фильмы, где Владимир Этуш играет кавказцев.


ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ (1960)

В своем третьем фильме актер впервые дебютировал в роли уроженца Кавказа. Его герой – товарищ Мамедов. В фильме его представляют как «опытный производственник, кандидат наук». Он прибыл из солнечного Баку руководить нефтедобычей на крайне неприветливом Крайнем Севере.


Этакий начальник, рубящий наотмашь и не понимающий местных условий труда. Владимир Этуш изобразил своего героя немного комичным и впервые использовал, тот самый узнаваемый

кавказский акцент.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (1964)

Знаменитый фильм о послевоенном времени, в котором одну из лучших своих ролей сыграл Михаил Ульянов. У Владимира Абрамовича роль полковника Калоева, начальника областного управления госбезопасности. На дворе хрущевская оттепель, и актеру ставилась задача изобразить хитрого, беспринципного, «типичного бериевского подручного», подмявшего под себя советскую власть (секретарей райкомов, председателей колхозов) в регионе.


Здесь нет никакого комизма в изображении уроженца Кавказа. Сильная драматическая роль.

КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (1966)

Тот самый товарищ Саахов. После премьеры фильма Владимир Абрамович некоторое время боялся выходить на улицу:

«Когда я сыграл полковника Калоева в «Председателе», один мой знакомый сказал: «Знаешь что, ты на Кавказ не езди — тебя убьют!» Я похихикал, но на Кавказ не поехал. А когда я сыграл Саахова, тот же знакомый сказал мне: «Теперь тебе и на Кавказ не надо ехать — они тебя в Москве убьют!»

Как-то между репетицией и спектаклем я зашел на Черемушкинский рынок... и оказался в самой гуще людей «кавказской национальности». Они сразу обратили на меня внимание. И в противовес мнению моего знакомого, не то что не убили, а стали меня одаривать всем, чем торговали!

Я бываю в Грузии, Армении, Азербайджане. Грузины считают, что в «Кавказской пленнице» я сыграл армянина, армяне — что грузина, азербайджанцы — что еще какого-то, не относящегося к ним кавказца. И у всех я — желанный гость». (Цитата по книге «И я там был»).

СТЮАРДЕССА (1967)

Короткометражка, с великолепной Аллой Демидовой в главной роли. Среди пассажиров самолета Георгий Жженов, Евгений Евстигнеев, Иван Рыжов и другие звезды советского кино.

Владимир Этуш сыграл веселого кавказца, хвастающего своей новой кепкой:

- Где купил? – спрашивает у него один из пассажиров.

- Какой купил, слюшай а? Разве такой кепка где-то купить можно? На заказ сделал!

НЕЙЛОН 100% (1973)

Владимир Этуш в роли потомственного садовода по имени Константин. Прямо не говорится, что он с Кавказа, но внешность, легкий акцент, жестикуляция и не совсем законная торговля овощами, это подразумевают. Герой Леонида Куравлева ехидно обращается к нему:

- Мой пламенный привет труженикам индивидуальных теплиц и огородов!

ДЮМА НА КАВКАЗЕ (1979)

В выдуманной истории реального путешествия по Кавказу автора «Трех мушкетеров» Владимир Этуш сыграл ограбленного торговца кишмишем. В одной из сцен он с узнаваемым акцентом учит русского солдата, в исполнении Ивана Рыжова, правильно кушать ягоды:

- Во рту должно быть вкус, а в носу благоухание!

МАКАР-СЛЕДОПЫТ (1984)

В любимом детском фильме о событиях Гражданской войны Владимир Этуш сыграл грузина Ираклия Гогоберидзе, владельца заведения «КавказскИЯ закуски». Престарелый ветеран Первой мировой войны оказывается связным красных в занятом белыми городе. К нему с тайным посланием придет главный герой картины:

- Ах, какой нехороший мальчик! – воскликнет герой Этуша с непередаваемым кавказским акцентом.

Изобразить на экране или на сцене человека другой национальности, да так, чтобы тебе поверили, могут только настоящие мастера. Владимир Абрамович Этуш – великий актер, и его ролями (всеми, не только кавказцев) будет восхищаться еще не одно поколение зрителей.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: актер   кино   роли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
739k
NAZARETH Час назад
Один из немногих. Актёр прошедший войну...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Погулять вышел 20 минут назад
В нашем кино всегда было много евреев и это хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Полчаса назад
Если еврей - не значит, что не с Кавказа, не значит, что нет кавказских корней. Евреи даже неграми бывают. Кстати, как и русские - вспомним произведения Фазиля Искандера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
968
Веселый Пук Час назад
Собака с милицией приходила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
jonnyD Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охотники за привидениями: 30 лет спустя Охотники за привидениями: 30 лет спустя Что стало с актером, сыгравшего робота Вертера в фильме «Гостья из будущего» Что стало с актером, сыгравшего робота Вертера в фильме «Гостья из будущего» 12 лучших фильмов 2021 года, которые получили наивысшие оценки от российских зрителей 12 лучших фильмов 2021 года, которые получили наивысшие оценки от российских зрителей Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей, скрытых масками и гримом Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей, скрытых масками и гримом Александр Збруев: трагедия старшей дочери, внебрачный ребёнок и знаменитый племянник Александр Збруев: трагедия старшей дочери, внебрачный ребёнок и знаменитый племянник Актеры, которые воплотили на экране роли исторических личностей в фильмах последних лет Актеры, которые воплотили на экране роли исторических личностей в фильмах последних лет
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4036890



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
«Их нужно уничтожать»: Токаев разрешил военным стрелять в боевиков без предупреждения
2
606
«Их нужно уничтожать»: Токаев разрешил военным стрелять в боевиков без предупреждения
Набирающие популярность в сообществах
Трубогиб для профильной трубы из домкрата (профелегиб). Конструктив
2
17
Трубогиб для профильной трубы из домкрата (профелегиб). Конструктив
Кого скоро заменят роботы
0
59
Кого скоро заменят роботы
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Казахстан#фото#животные#Россия#сарказм#полиция#задержание#космос#протесты#подборка
#Юмор#факты#кино#комментарии#смешные#90-е#искусство#наука#на различный вкус#Япония
#интересно#история#прикольные#новости#Ynews#беспорядки#картинки#Приколы#новый год

На что жалуетесь?

Вернуться