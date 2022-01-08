Товарищ Саахов и не только. Как потомственный московский еврей Владимир Этуш стал играть кавказцев в советском кино

Владимир Абрамович Этуш (1922-2019) на сцене и в кино сыграл огромное количество персонажей, скажем так неславянской внешности. Всесоюзную славу уже немолодому актеру, принесла роль товарища Саахова в картине «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Мало кто знает, что для актера это был не первый образ уроженца Кавказа в советском кино. И далеко не последний. Потомственный еврей Владимир Абрамович Этуш неоднократно играл азербайджанцев, грузин и просто неопределенных «лиц кавказской национальности».
Почему же именно он? В стране хватало комиков с самого Кавказа.
Владимир Этуш родился в Москве. О своем детстве он рассказывал в книге воспоминаний «И я там был» (Москва, изд-во «ОЛМА-ПРЕСС» 2002):
«Отец мой с двенадцати лет работал приказчиком в магазине у своего двоюродного брата. Потом стал коммивояжером, разъезжал, продавая какие-то товары. Жил он в основном в Москве. А поскольку евреям запрещалось селиться в первопрестольной, жил нелегально, откупаясь от городового тремя рублями».
После окончания школы Владимир поступил в Театральный институт, но окончить успел только первый курс. Грянула война. Его мобилизовали и после обучения в школе переводчиков направили на фронт. Уроженец Москвы воевал на Северном Кавказе и Украине.
Как вспоминал Владимир Абрамович, еще с детства он был очарован творчеством Ираклия Андронникова. Молодой человек старался посещать все выступления грузинского литературоведа, который лучше всех рассказывал о классической русской литературе. Еще одна цитата из книги «И я там был»:
«Я старался воспроизвести акцент Андроникова и, много позже, был вознагражден за это. После этого я воевал, общался с людьми Кавказа, женился на женщине из Баку, там тоже общался с местными жителями. И в итоге выработал в себе способность имитировать кавказский акцент, различая грузинский, армянский, азербайджанский».
Давайте вспомним советские фильмы, где Владимир Этуш играет кавказцев.
ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ (1960)
В своем третьем фильме актер впервые дебютировал в роли уроженца Кавказа. Его герой – товарищ Мамедов. В фильме его представляют как «опытный производственник, кандидат наук». Он прибыл из солнечного Баку руководить нефтедобычей на крайне неприветливом Крайнем Севере.
Этакий начальник, рубящий наотмашь и не понимающий местных условий труда. Владимир Этуш изобразил своего героя немного комичным и впервые использовал, тот самый узнаваемый
кавказский акцент.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (1964)
Знаменитый фильм о послевоенном времени, в котором одну из лучших своих ролей сыграл Михаил Ульянов. У Владимира Абрамовича роль полковника Калоева, начальника областного управления госбезопасности. На дворе хрущевская оттепель, и актеру ставилась задача изобразить хитрого, беспринципного, «типичного бериевского подручного», подмявшего под себя советскую власть (секретарей райкомов, председателей колхозов) в регионе.
Здесь нет никакого комизма в изображении уроженца Кавказа. Сильная драматическая роль.
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (1966)
Тот самый товарищ Саахов. После премьеры фильма Владимир Абрамович некоторое время боялся выходить на улицу:
«Когда я сыграл полковника Калоева в «Председателе», один мой знакомый сказал: «Знаешь что, ты на Кавказ не езди — тебя убьют!» Я похихикал, но на Кавказ не поехал. А когда я сыграл Саахова, тот же знакомый сказал мне: «Теперь тебе и на Кавказ не надо ехать — они тебя в Москве убьют!»
Как-то между репетицией и спектаклем я зашел на Черемушкинский рынок... и оказался в самой гуще людей «кавказской национальности». Они сразу обратили на меня внимание. И в противовес мнению моего знакомого, не то что не убили, а стали меня одаривать всем, чем торговали!
Я бываю в Грузии, Армении, Азербайджане. Грузины считают, что в «Кавказской пленнице» я сыграл армянина, армяне — что грузина, азербайджанцы — что еще какого-то, не относящегося к ним кавказца. И у всех я — желанный гость». (Цитата по книге «И я там был»).
СТЮАРДЕССА (1967)
Короткометражка, с великолепной Аллой Демидовой в главной роли. Среди пассажиров самолета Георгий Жженов, Евгений Евстигнеев, Иван Рыжов и другие звезды советского кино.
Владимир Этуш сыграл веселого кавказца, хвастающего своей новой кепкой:
- Где купил? – спрашивает у него один из пассажиров.
- Какой купил, слюшай а? Разве такой кепка где-то купить можно? На заказ сделал!
НЕЙЛОН 100% (1973)
Владимир Этуш в роли потомственного садовода по имени Константин. Прямо не говорится, что он с Кавказа, но внешность, легкий акцент, жестикуляция и не совсем законная торговля овощами, это подразумевают. Герой Леонида Куравлева ехидно обращается к нему:
- Мой пламенный привет труженикам индивидуальных теплиц и огородов!
ДЮМА НА КАВКАЗЕ (1979)
В выдуманной истории реального путешествия по Кавказу автора «Трех мушкетеров» Владимир Этуш сыграл ограбленного торговца кишмишем. В одной из сцен он с узнаваемым акцентом учит русского солдата, в исполнении Ивана Рыжова, правильно кушать ягоды:
- Во рту должно быть вкус, а в носу благоухание!
МАКАР-СЛЕДОПЫТ (1984)
В любимом детском фильме о событиях Гражданской войны Владимир Этуш сыграл грузина Ираклия Гогоберидзе, владельца заведения «КавказскИЯ закуски». Престарелый ветеран Первой мировой войны оказывается связным красных в занятом белыми городе. К нему с тайным посланием придет главный герой картины:
- Ах, какой нехороший мальчик! – воскликнет герой Этуша с непередаваемым кавказским акцентом.
Изобразить на экране или на сцене человека другой национальности, да так, чтобы тебе поверили, могут только настоящие мастера. Владимир Абрамович Этуш – великий актер, и его ролями (всеми, не только кавказцев) будет восхищаться еще не одно поколение зрителей.
Источник:
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