Джоан Роулинг снова обвиняют, на сей раз — в антисемитизме

Стюарт провел эксперимент: показывал знакомым иллюстрации из антисемитской книги-пародии «Протоколы сионистских мудрецов». Она увидела свет еще в начале XIX века. Его собеседники, все как один, отвечали, что изображения — это иллюстрации к «Гарри Поттеру». А на деле это злые карикатуры на евреев.



Расизм был среди упреков писательнице и раньше. Так, в Сети высказывалось мнение, что не случайно она придумала имя для одного из персонажей: Чжоу Чанг. Ведь есть же оскорбительное, расистское прозвище для американцев азиатского происхождения — Чинг Чонг. Были и «открытия» в отношении ирландцев, мол, намекала на их воинственность, и пр.