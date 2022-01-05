Джоан Роулинг снова обвиняют, на сей раз — в антисемитизме

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Гоблины-банкиры в ее книге и в экранизации как-то подозрительно похожи на евреев.
Джоан Роулинг опять попала под огонь критики. После первых лет восторгов по поводу ее «Гарри Поттера» люди стремятся «копнуть поглубже» и отыскивают в книге и экранизации все больше «криминала». Обвинения в расизме уже звучали, равно как и уличения в нелюбви к трансгендерам.
Теперь американский телеведущий еврейского происхождения винит писательницу в антисемитизме. Комик, актер и писатель Джон Стюарт уверяет: гоблины-банкиры просто скопированы с антисемитских карикатур. Об этом миру поведала Deadline.
Теперь американский телеведущий еврейского происхождения винит писательницу в антисемитизме. Комик, актер и писатель Джон Стюарт уверяет: гоблины-банкиры просто скопированы с антисемитских карикатур. Об этом миру поведала Deadline.
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Стюарт провел эксперимент: показывал знакомым иллюстрации из антисемитской книги-пародии «Протоколы сионистских мудрецов». Она увидела свет еще в начале XIX века. Его собеседники, все как один, отвечали, что изображения — это иллюстрации к «Гарри Поттеру». А на деле это злые карикатуры на евреев.
Расизм был среди упреков писательнице и раньше. Так, в Сети высказывалось мнение, что не случайно она придумала имя для одного из персонажей: Чжоу Чанг. Ведь есть же оскорбительное, расистское прозвище для американцев азиатского происхождения — Чинг Чонг. Были и «открытия» в отношении ирландцев, мол, намекала на их воинственность, и пр.
Расизм был среди упреков писательнице и раньше. Так, в Сети высказывалось мнение, что не случайно она придумала имя для одного из персонажей: Чжоу Чанг. Ведь есть же оскорбительное, расистское прозвище для американцев азиатского происхождения — Чинг Чонг. Были и «открытия» в отношении ирландцев, мол, намекала на их воинственность, и пр.
Джоан Роулинг критиковали и за «трансфобию» (нетерпимость к трансгендерам). А она всего-то поерничала по поводу формулировки, использованной в статье Devex. Публикация имела яркое, распространенное название: «Мнение: после пандемии Covid-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».
«Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово…» — иронизировала тогда Джоан. Но ее резко «пристыдили»: это ведь не только женщины, но и мужчины, что родились с другой половой принадлежностью, но «перековались».
Нет, моих скромных лингвистических способностей явно не хватит, чтобы детализировать эту «гендерно насыщенную» дискуссию.
«Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово…» — иронизировала тогда Джоан. Но ее резко «пристыдили»: это ведь не только женщины, но и мужчины, что родились с другой половой принадлежностью, но «перековались».
Нет, моих скромных лингвистических способностей явно не хватит, чтобы детализировать эту «гендерно насыщенную» дискуссию.
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Нда, это уже реально пробитие дна.
Фак! Реально дикая, нет никакого оправдания!
Почему авторы так любят обобщать... Так сенсация круче и интернет больше взорван?
Опять же там фигурирует слово "опять", это ведь не первое обвинение в её адрес, и если ещё и это слово впихнуть в заголовок, то вообще каша выйдет.
Так что вполне нормальный заголовок. Он должен быть лаконичным и в меру кратким.
Если бы какой-то Вася пупкин, как недавний дол"оеб, которого посадили, помочился на памятник, и возможно его друг Петя, то верный заголовок был бы "долбо$бы Вася Васильев и Петя Петев помочились на памятник" а не "в России мочатся на памятники".
Хоть это и короче и произошло в России, то есть вроде правда, но это обобщение, которое кидает тень на весь народ.
"Гарри Поттер и обрезанный конец" .
"Гарри Поттер и кошерная палочка" .
"Гарри Поттер и дары из синагоги ".
Все ходят и ищут, до чего бы дое.б.аться.
"Гоблин был на голову ниже Гарри. У него было смуглое умное лицо, острая бородка и, как заметил Гарри, очень длинные пальцы и ступни. Он поклонился, когда они входили внутрь."
Хм.... Интересно, а Джоан принимала участие в "составлении образа" для фильма? Или же это "видение" Режиссёра? Тогда к автору какие претензии?