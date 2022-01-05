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Джоан Роулинг снова обвиняют, на сей раз — в антисемитизме

Джоан Роулинг снова обвиняют, на сей раз — в антисемитизме (3 фото)

Автор:
05 января 2022 15:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Роулинг   антисемитизм   гарри поттер   евреи   обвинения   расизм   экранизация   
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Гоблины-банкиры в ее книге и в экранизации как-то подозрительно похожи на евреев.
Джоан Роулинг опять попала под огонь критики. После первых лет восторгов по поводу ее «Гарри Поттера» люди стремятся «копнуть поглубже» и отыскивают в книге и экранизации все больше «криминала». Обвинения в расизме уже звучали, равно как и уличения в нелюбви к трансгендерам.

Теперь американский телеведущий еврейского происхождения винит писательницу в антисемитизме. Комик, актер и писатель Джон Стюарт уверяет: гоблины-банкиры просто скопированы с антисемитских карикатур. Об этом миру поведала Deadline.
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Стюарт провел эксперимент: показывал знакомым иллюстрации из антисемитской книги-пародии «Протоколы сионистских мудрецов». Она увидела свет еще в начале XIX века. Его собеседники, все как один, отвечали, что изображения — это иллюстрации к «Гарри Поттеру». А на деле это злые карикатуры на евреев.

Расизм был среди упреков писательнице и раньше. Так, в Сети высказывалось мнение, что не случайно она придумала имя для одного из персонажей: Чжоу Чанг. Ведь есть же оскорбительное, расистское прозвище для американцев азиатского происхождения — Чинг Чонг. Были и «открытия» в отношении ирландцев, мол, намекала на их воинственность, и пр.
Джоан Роулинг критиковали и за «трансфобию» (нетерпимость к трансгендерам). А она всего-то поерничала по поводу формулировки, использованной в статье Devex. Публикация имела яркое, распространенное название: «Мнение: после пандемии Covid-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».

«Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово…» — иронизировала тогда Джоан. Но ее резко «пристыдили»: это ведь не только женщины, но и мужчины, что родились с другой половой принадлежностью, но «перековались».

Нет, моих скромных лингвистических способностей явно не хватит, чтобы детализировать эту «гендерно насыщенную» дискуссию.

Источник:

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Метки: Роулинг   антисемитизм   гарри поттер   евреи   обвинения   расизм   экранизация   
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60k
Андрей 2 часа назад
То есть, в фильме режиссёр, продюсер и тот чувак, что подбирает актёров на роли - вообще не при делах, а во всём виноват писатель, по мотивам чьего произведения сняли фильм?!
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15k
Дмитрий 6 минут назад
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3k
Kozlodoev 6 минут назад
Чем дальше, тем больше народу пытается пропиариться на славе писательницы и по возможности откусить кусочек её состояния. Но! Все их претензии к Роулинг- справедливы. Евреи, ирландцы, нет геев и трансгендеров, мало негров и т.п. И писательница должна гордиться такими к ней предъявами )))
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1k
Alexandr 22 минуты назад
Как говорил мой знакомый еврей - есть евреи и есть жиды. И жидов все евреи ненавидят.
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1k
Павел Астахов Полчаса назад
Критик, никому не известный, не интересный, решил нажить себе имя и фунты на прекрасной Джоан. Это так в духе "джентельменов"
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3k
Владимир 44 минуты назад
в холокосте ее еще не обвинили? явный идет нажим-кинь бабла...давай делись!
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−2
Сергей 50 минут назад
евреи вумные? точно?
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25k
Владимир 50 минут назад
Это обалдеть. То есть они взяли стереотипы, даже откровенную клюкву, спроецировали это на выдуманных персонажей и оскорбились?
Нда, это уже реально пробитие дна.
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9k
Andrei 56 минут назад
Простите, а когда Лейбовиц меняет фамилию на Стюард, это как?
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214
perekrestok Час назад
Есть такой анекдот про прием в ГИБДД. Новичку говорят: "Подойди к столбу, докопайся до него и оштрафуй". Кажись по похожему признаку и критиков начали выбирать. Грустно.
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462
Bendix Час назад
Джоан - подруга моей жены. Она не антисемика 100%. Очень умная женщина, с прекраным чувством юмора и Британским стёбом. А желающих подкормиться на её славе она в упор не замечает. (И трындим мы не о злопыхателях - здоровья вам, милые).
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1k
Миша Час назад
И ни одного негра в Хогвартсе, где геи и лесбиянки!
Фак! Реально дикая, нет никакого оправдания!
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13k
* Час назад
Не обвиняют, а обвиняет конкретный человек.
Почему авторы так любят обобщать... Так сенсация круче и интернет больше взорван?
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3k
DyadyaSasha Час назад
А чувства верующих, простите, она не оскорбляет своими произведениями? Почему по этому поводу тишина?
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4k
Петрович Час назад
Держись, Джоан. Долбойоппы скоро передохнут от собственного яда
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36k
jonnyD Час назад
Какой ужоснах , Джоан срочно написать продолжение , предлагаю названия :
"Гарри Поттер и обрезанный конец" .
"Гарри Поттер и кошерная палочка" .
"Гарри Поттер и дары из синагоги ".
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26k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Ещё один [мат] хочет на чужом имени к себе внимания привлечь.
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
А я ее уважаю. Не гнется тетка под пид%растический мейнстрим.
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15k
Toxictofa 2 часа назад
Долбо.е.бам все покоя нет.
Все ходят и ищут, до чего бы дое.б.аться.
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14k
Nikita 2 часа назад
"Комик, актер и писатель Джон Стюарт уверяет: гоблины-банкиры просто скопированы с антисемитских карикатур."
"Гоблин был на голову ниже Гарри. У него было смуглое умное лицо, острая бородка и, как заметил Гарри, очень длинные пальцы и ступни. Он поклонился, когда они входили внутрь."
Хм.... Интересно, а Джоан принимала участие в "составлении образа" для фильма? Или же это "видение" Режиссёра? Тогда к автору какие претензии?
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Молодец тетка, кошмарит и стебёт прогрессивный толерантный мир
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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