FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11262 поста • 1284 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Детёныш носорога и зебра стали лучшими друзьями

Детёныш носорога и зебра стали лучшими друзьями (5 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2022 11:45
Сообщество : Животные
Метки: африканский заповедник   детеныш носорога   заповедник   зебра   необычная дружба   передержка   
340
5
1
В африканском заповеднике новорождённого носорога нашли зоозащитник. Рядом с малышом мамы не оказалось, ему от роду 12 часов. 
Чтобы уберечь детёныша от неминуемой гибели, зоозащитники отправили его в заповедник Care for Wild Rhino Sanctuary ("Забота о диких носорогах") к ветеринарам. Найдёныша назвали Дейзи. Его нужно кормить ежечасно и круглосуточно. Носороги относятся к вымирающему виду, поэтому волонтёры пытаются выхаживать Дейзи с двойной настойчивостью.  "Нас ждёт долгий путь, но каждый носорог имеет значение",
– рассказывают в заповеднике.
В ветеринарной передержке уже была молодая зебра по имени Моджаджи, которую спасли после сильного шторма. Зебра приняла нового соседа с радостью и ребята стали настолько близкими друзьями, что спят и едят только вместе. Ребятам ещё долго лечиться, сейчас Дейзи всего месяц, но он уже окреп. А пока зебра и носорог дарят друг другу тепло, так необходимое для выживания. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: африканский заповедник   детеныш носорога   заповедник   зебра   необычная дружба   передержка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Летучий Мыш 11 минут назад
Близкие друзья зебра и бегемот ищут льва и жирафа для путешествий и совместного досуга

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Главные заповедники Воронежской области Главные заповедники Воронежской области "Мы издали такой ультразвук!": в окрестностях Сочи медведь напал на туристов "Мы издали такой ультразвук!": в окрестностях Сочи медведь напал на туристов Храбрый краб бросил вызов львиному прайду Храбрый краб бросил вызов львиному прайду Украинские зоозащитники спасли семейство медведей Украинские зоозащитники спасли семейство медведей Благодарная кенгуру каждый день обнимает людей, которые ее спасли Благодарная кенгуру каждый день обнимает людей, которые ее спасли
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22592



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
«Их нужно уничтожать»: Токаев разрешил военным стрелять в боевиков без предупреждения
2
543
«Их нужно уничтожать»: Токаев разрешил военным стрелять в боевиков без предупреждения
Набирающие популярность в сообществах
В китайском аэропорту сгорел российский Ту-204
0
17
В китайском аэропорту сгорел российский Ту-204
Автовсячина
0
5
Автовсячина
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Казахстан#факты#Россия#беспорядки#кино#Приколы#прикольные#Ynews#интересное
#история#фото#полиция#искусство#комментарии#сарказм#животные#художник#мародеры
#интересно#Юмор#протесты#картинки#новости#СССР#одкб#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться