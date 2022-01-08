Детёныш носорога и зебра стали лучшими друзьями

В ветеринарной передержке уже была молодая зебра по имени Моджаджи, которую спасли после сильного шторма. Зебра приняла нового соседа с радостью и ребята стали настолько близкими друзьями, что спят и едят только вместе. Ребятам ещё долго лечиться, сейчас Дейзи всего месяц, но он уже окреп. А пока зебра и носорог дарят друг другу тепло, так необходимое для выживания.