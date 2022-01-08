Детёныш носорога и зебра стали лучшими друзьями

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В африканском заповеднике новорождённого носорога нашли зоозащитник. Рядом с малышом мамы не оказалось, ему от роду 12 часов.
Чтобы уберечь детёныша от неминуемой гибели, зоозащитники отправили его в заповедник Care for Wild Rhino Sanctuary ("Забота о диких носорогах") к ветеринарам. Найдёныша назвали Дейзи. Его нужно кормить ежечасно и круглосуточно. Носороги относятся к вымирающему виду, поэтому волонтёры пытаются выхаживать Дейзи с двойной настойчивостью. "Нас ждёт долгий путь, но каждый носорог имеет значение",
– рассказывают в заповеднике.
– рассказывают в заповеднике.
В ветеринарной передержке уже была молодая зебра по имени Моджаджи, которую спасли после сильного шторма. Зебра приняла нового соседа с радостью и ребята стали настолько близкими друзьями, что спят и едят только вместе. Ребятам ещё долго лечиться, сейчас Дейзи всего месяц, но он уже окреп. А пока зебра и носорог дарят друг другу тепло, так необходимое для выживания.
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