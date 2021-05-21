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Главные заповедники Воронежской области

Главные заповедники Воронежской области (21 фото)

Автор:
21 мая 2021 10:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: воронеж   заповедник   красота   природа   фото   
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Область расположена в середине российского Черноземья. Именно этим объясняется удивительное разнообразие природных ландшафтов – горы и холмы, леса, водоемы с чистой прозрачной водой и даже настоящая пустыня. Многие природные зоны имеют важное научное значение, поэтому государство взяло их под защиту, присвоив статус заповедных территорий.

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Метки: воронеж   заповедник   красота   природа   фото   
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