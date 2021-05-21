Главные заповедники Воронежской области

Область расположена в середине российского Черноземья. Именно этим объясняется удивительное разнообразие природных ландшафтов – горы и холмы, леса, водоемы с чистой прозрачной водой и даже настоящая пустыня. Многие природные зоны имеют важное научное значение, поэтому государство взяло их под защиту, присвоив статус заповедных территорий.
Такие места сохраняют девственность и естественность природы, а также разнообразие растительных и животных миров.
Большинство заповедных зон интересны не только ученым разных сфер, но и туристам. Для них проложены экологические тропы, позволяющие наслаждаться красотой природы, при этом не нарушая ее. Часть заповедных зон включают в себя помимо природных памятников еще и культурно-исторические. Например, музей-заповедник «Костёнки» или «Дивногорье», в которых сохранились важные археологические объекты.
Воронежский заповедник
Расположен в часе езды от Воронежа. В его состав входят несколько тематических музеев, две экологические тропы, веревочный парк. Особый интерес представляет комплекс Бобрового городка – питомник, интерактивный музей и Бобронариум. В заповеднике можно встретить редкие виды животных и насладиться заповедной красотой природы. Есть экскурсоводы, которые сделают посещение заповедника не только увлекательным, но и познавательным.
Хопёрский заповедник
Один из самых старых заповедников России – основан в 1935 году. Расположен вдоль реки Хопер. На границе лесной и лесостепной зон, этим объясняется разнообразие видов растений и животных в нем. Именно этим Хопёрский заповедник известен во всем мире. Из всех редких животных заповедника выделяют реликтовый вид русской выхухоли, из растений, также реликтовые виды, – плавающая сильвания или чилим. Для посетителей по заповеднику проложены экотропы.
Музей-заповедник «Дивногорье»
Расположен под открытым небом. Одна из самых узнаваемых и популярных достопримечательностей Воронежа. На площади в 11 км² расположены меловые пещерные церковные комплексы, Дивногорский каньон, Маяцкие городище и гончарный комплекс IX-X века. Для посетителей есть большой выбор экскурсионных программ. Посещение Дивногорья свободное, проложены туристические маршруты, установлены информационные стенды.
Археологический музей-заповедник «Костёнки»
Археологический комплекс строений каменного века. Общая площадь заповедника – 9 га. Возраст древних стоянок музея составляет от 15 000 до 45 000 лет. Всего на территории музея обнаружено около 60 памятников времен верхнего палеолита. Главный экспонат музея – остатки жилища древних людей, которое сделано из костей мамонта. Внимание посетителей привлекает также чучело мамонта в натуральную величину.
Природные парки Воронежской области
Ломовской природно-ландшафтный парк
Расположен в 200 километрах от Воронежа. В последние годы здесь активно продвигается этнотуризм – проводят культурные художественные мероприятия с участием лучших творческих коллективов, обучают традиционным ремеслам. Территория парка расположена на местности эпохи донского оледенения. Экологическая тропа проходит мимо родников, пасек с дикими пчелами. Особенно интересна площадка со старинными постройками.
Парковая зона историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских»
Ландшафтно-архитектурный памятник. Выполнен в лучших традициях пейзажного и регулярного стилей паркового искусства. Основной чертой стиля является классицизм со строгой симметрией и планированием. Парковая зона создана по проекту знаменитого архитектора ландшафтов из Франции – Оливье Даме. С апреля по октябрь для организованных групп проводят экскурсии, на которых можно оценить красоты природы и узнать историю парка.
Парк «Северный лес»
Парк небольшого размера, статус охраняемой территории получил в 2014 году. Парк расположен в черте города и это особо ценится местными жителями. По нему проложено несколько тропинок для прогулок или любителей бега. Парк представляет собой искусственно засаженный хвойный лес. Он слабо благоустроен – здесь нет кафе, аттракционов, детских площадок. В Северном лесу обитают птицы, а также белки и ежи.
Лесопарк «Оптимистов»
Находится в Юго-Западном районе города. Формирование парка произошло в 40-ых годах XX века. Несколько лет назад парк благоустроили – заасфальтировали несколько площадок, сделали газоны, высадили красивые клумбы. Также восстановили лыжные трассы, пришедшие в упадок после советского времени. Периметр зеленой зоны составляет 1300 метров. Парк исключительно пешеходный, так как на въезде в него установлены шлагбаумы.
Заказники Воронежской области
Каменная степь
Статус охраняемой территории получен для сохранения уникальных лесостепных ландшафтов. Имеет особое зоологическое значение. В комплекс входят территории ландшафтов «Хорольская балка» и «Сухопрудная балка». Несмотря на название, заказник представляет собой поля с лесными полосами и чистыми прудами. В заказнике обитает большое количество животных, в том числе колония сурков-байбаков.
Воронежская нагорная дубрава
Заказник расположен на правом берегу реки Воронеж. Представляет собой дубовый массив площадью более 3000 га. Хвойные посадки занимают лишь 4% от всей территории. Возраст некоторых дубов достигает нескольких сотен лет. В заказнике много тропинок, в том числе и асфальтированных, есть указатели, проложены туристические маршруты. Также в дубраве можно посмотреть сохранившиеся древние курганы и городища.
Заказник «Воронежский»
С заповедником «Воронежский» его разделяет железнодорожная линия. Площадь заказника составляет 23 га. Это большая естественная природная зона, где расположено около 10 региональных природных памятников. В их число входят озера – Черепашье и Макловское, река Усмань, боры Мачтовый и Червленый с сосняками естественного и культурного происхождения. В заказнике обитает множество птиц и животных.
Акватория Воронежского водохранилища
Перспективный заказник. Уникальная для городской черты территория. На водно-болотных экосистемах представлены условия для обитания разных видов птиц. В акватории искусственного водоема встречаются лебедь-шипун, усатая синица, белощекая крачка, серый гусь. В водохранилище водятся раки и разные виды рыб. Территорию водохранилища защищает не только государство, но и местные энтузиасты. Например, дайверы часто проводят мероприятия по очистке воды от мусора.
Памятники природы Воронежской области
Урочище «Кривоборье»
Геологический природный памятник площадью 15 га. Туристы увидят в урочище скалистый высокий обрывистый берег реки Дон. Высота его составляет в среднем 50-60 метров. Русло реки в этом месте изгибается практически на 180 градусов. Изгиб реки с высоким скалистым берегом представляет собой весьма живописную картину. Также туристы любят посещать каменный карьер близ урочища, там открываются интересные виды.
Урочище «Дюнные всхолмления»
Это место часто называют «донской или воронежской Сахарой». Песчаные дюны занимают территорию в 197 га. У ученых несколько мнений появления пустынного участка в Черноземье, однако они однозначно сходятся во мнении, что эта уникальная местность должна охраняться государством. При посещении стоит соблюдать осторожность – нередки случаи застревающих машин в песках, вытащить которые можно только трактором.
Озеро Погоново
Пресное озеро, одно из самых крупных в области. Имеет площадь 1,15 км². В железный век на берегах озера находилась стоянка древнего человека. Местность вокруг озера живописна и разнообразна. С западной стороны озеро имеет пологий и заболоченный берег. С востока берега покрыты густым сосновым лесом. Этот берег более возвышенный, в него вдаются три крупные балки. На северных берегах озера расположено урочище Чечеры.
«Шип-Курган»
Это урочище площадью 9 га является геологическим природным памятником. Оно расположено у слияния рек Икорец и Березовка и представляет собой меловой останец, образованный многолетней работой ветра и воды. Это холм с куполообразной формой высотой в среднем 25-30 метров. С его вершины открываются великолепные виды на реки и леса вокруг. В урочище произрастает около 400 видов растений.
Родник «Колодежанский»
Крупный карстовый источник с невероятно чистой водой, расположенный у подножия горы близ села Колодезное на берегу Дона. Гидрологическим природным памятником является с 1992 года. На роднике в начале XVII века была построена водяная мельница. Сейчас она реконструирована и является популярным объектом осмотра у туристов. Территория около родника благоустроена – есть асфальтированные площадки и парковка для машин.
Река Усмань в пределах Воронежской области
Река, протекающая через Воронежский государственный заповедник, является левым притоком реки Воронеж. Природным памятником являются 104 км от всей протяженности реки, начиная от границ с Липецкой областью. Русло реки большей частью проходит через густые леса, однако есть и участки с пляжной зоной, где можно купаться. Вода в реке чистая, в ней обитают разные виды рыб, в том числе и входящие в Красную книгу.
400-летний дуб на правом берегу Воронежского водохранилища
Перспективный памятник природы. Расположен в густом лесу 50 в метрах от берега водохранилища, близ бывшего поселка Рыбачий. Высота дуба составляет более 30 метров, и по сравнению с окружающими его деревьями он выглядит настоящим великаном. Его корни простираются на несколько метров и образуют большую поляну. Несмотря на достаточно почтенный для дуба возраст, ученые уверены, что при должном уходе дерево простоит еще 100-200 лет.
Ботанический сад имени Б. М. Козо-Полянского ВГУ
Сад основан в 1937 году и занимается исследовательской работой. Его богатая коллекция включает в себя несколько тысяч растений, а площадь дендросада составляет 11 га. В саду представлены растения из разных стран и континентов – Мексики, Мадагаскара, Гималаев, Амазонии и других. Около 5000 растений сада занесены в Красную книгу. По ботаническому саду проложено несколько экскурсионных тематических маршрутов.
Источник:
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