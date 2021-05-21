Главные заповедники Воронежской области

Такие места сохраняют девственность и естественность природы, а также разнообразие растительных и животных миров.

Большинство заповедных зон интересны не только ученым разных сфер, но и туристам. Для них проложены экологические тропы, позволяющие наслаждаться красотой природы, при этом не нарушая ее. Часть заповедных зон включают в себя помимо природных памятников еще и культурно-исторические. Например, музей-заповедник «Костёнки» или «Дивногорье», в которых сохранились важные археологические объекты.

Воронежский заповедник

Расположен в часе езды от Воронежа. В его состав входят несколько тематических музеев, две экологические тропы, веревочный парк. Особый интерес представляет комплекс Бобрового городка – питомник, интерактивный музей и Бобронариум. В заповеднике можно встретить редкие виды животных и насладиться заповедной красотой природы. Есть экскурсоводы, которые сделают посещение заповедника не только увлекательным, но и познавательным.