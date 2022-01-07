Леша-ликвидатор Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех

За передвижениями Таранцева киллер следил на протяжении нескольких месяцев. Шерстобитов решил: лучшей точкой для «исполнения» бизнесмена будет крыльцо здания, где расположена его фирма. Автомобиль с устройством для стрельбы киллер припарковал 22 июня напротив входа в офис «Русского золота», а сам расположился в другой машине на соседней улице.

Как только на мониторе появилась фигура Таранцева, Шерстобитов нажал кнопку, и… ничего не произошло. Бизнесмен спокойно скрылся за входными дверями, а раздосадованный провалом Леша Солдат, посидев в машине еще некоторое время, отправился домой. Механизм «проснулся» лишь спустя пару часов. Внезапно разразившаяся автоматная очередь убила случайного прохожего и ранила офисного охранника.

Погорел на любви

После провала с Таранцевым киллер залег на дно. Оперативники все это время сомневались в существовании фигуры Шерстобитова, полагая, что имеют дело с собирательным образом киллера по кличке «Солдат». Задержанные в первой половине «нулевых» лидеры Орехово-медведковской ОПС братья Пылевы заявили: да, мол, был такой киллер, но он давно убит.

Свет на существование таинственной персоны пролил коллега Шерстобитова — киллер Владимир Грибков. В порыве раскаяния и надежде на маленький срок он рассказал оперативникам все, что знал о Леше Солдате. И хотя стражи порядка благодаря рассказам Грибкова убедились, что ликвидатор существует в единственном и живом экземпляре, выйти на его след им никак не удавалось.

А сгубила Алексея Шерстобитова роковая страсть к женщине по имени Ирина. Леша Солдат, который уже был женат, буквально потерял голову от 17-летней красавицы. Их тайные отношения продолжались до 1995 года, когда киллер решил: продолжать встречи — значит поставить под угрозу жизнь любимой. И попросту исчез.

Объявился он, устав бороться со своими чувствами, спустя два года. Тогда, после убийства Глоцера, Шерстобитов планировал податься в заграничный вояж и решил взять с собой Ирину. Каково же было его изумление, когда он узнал, что возлюбленная собралась под венец, да еще и с Андреем Колиговым — одним из лидеров враждующей с ореховскими курганской группировки. Правда, свадьба так и не состоялась: девушку Шерстобитов в итоге увез по поддельному паспорту на Канары. Пришедший в ярость Колигов поклялся отомстить, убив обоих. Но не успел — во время грандиозной зачистки курганских загремел в тюрьму.

С той поры минуло восемь лет. Вернувшись из путешествия, Алексей и Ирина стали жить гражданским браком, у них родилась дочь. Ирина устроилась на работу в модельное агентство и однажды даже попала на обложку модного журнала. Этот журнал волей судьбы оказался в руках брошенного жениха, коротающего дни на зоне. Счастливый вид предательницы вновь пробудил в нем жажду мести, и он, зная, что идет охота на орехово-медведковских, поведал оперативникам о личности своего соперника на любовном фронте. Дальнейшее было делом техники: стражи порядка отыскали Ирину, которая не знала, чем занимался ее сожитель, и, получив всю нужную информацию, стали готовиться к задержанию.

Неудавшийся штукатур

В руках оперативников Леша Солдат оказался в начале 2006 года. В этот день он приехал навестить своего отца, попавшего в Боткинскую больницу. Когда он закрывал автомобиль и увидел бегущих к нему с разных сторон милиционеров, сразу понял: на этот раз шансов скрыться нет. На допросах Шерстобитов причастности к ликвидационному делу отрицать не стал и рассказал все как есть: да, убивал, но по принуждению, и уже давно отошел от дел. Жил мирной жизнью и даже нашел себя в штукатурном ремесле.

Следствию удалось доказать причастность Шерстобитова к 12 заказным убийствам и покушениям. 22 февраля 2008 года его приговорили к 13 годам лишения свободы, а в сентябре срок увеличили до 23 лет. Примечательно, что все звания и награды, полученные киллером в его прошлой, докриминальной жизни, ему оставили. По иронии судьбы, с Алексеем остался орден Мужества, который он получил в далеком 1990 году за помощь в поимке особо опасного преступника.