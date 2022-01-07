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В Алма-Ате убит мародерами «отец казахского хип-хопа»

В Алма-Ате убит мародерами «отец казахского хип-хопа» (2 фото)

Автор:
07 января 2022 18:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Автомобиль   Казахстан   алматы   оператор   погиб   пуля   режиссер   рэпер   
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Режиссер и музыкант Сакен Битаев убит сегодня при попытке грабежа.
Его считают «отцом казахского хип-хопа». Музыкант, оператор, режиссер
Сакен Битаев сам себя именовал Salamec Staff. А студия, известная всем рэперам страны, называется Salamalec sound Его друг Данияр Адилбеков в Фейсбуке сообщил, что Сакен сегодня погиб.

Музыкант с друзьями передвигался на автомобиле по Алма-Ате. К остановившейся машине подошла группа разгоряченных молодчиков. Попытались открыть двери, по всему было видно, что хотели попросту отобрать авто. Друг, сидевший за рулем, надавил на газ, машина рванула с места. Мародеры открыли огонь. Сакену пулей пробило легкое Он погиб практически мгновенно.
Данияр Адилбеков в соцсети добавил, что родители музыканта даже не могут забрать тело сына. Полицейские перегружены, они брошены на усмирение протестных эксцессов. Их не хватает даже для составления документа о летальном исходе.

«Покойся с миром, мой брат! Сейчас ты рядом с легендами — 2pac и Biggie, старина Боб Марли. Все как ты хотел», — пишет друг погибшего.

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Метки: Автомобиль   Казахстан   алматы   оператор   погиб   пуля   режиссер   рэпер   
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2k
maloy 2 часа назад
Мы за свободу, говорили одни. Не мешайте волеизъявлению народа, говорили другие.
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360
Andrey 10 минут назад
Казахский хип хоп ? Убили и слава богу !
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−10
Ulunga Sisop 13 минут назад
шо вы такое говорите ! То булы МЫРНИ ПРОТЫСТУВАЛЬНЫКЫ !
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3k
Sunny11 Полчаса назад
> Сейчас ты рядом с легендами 2pac

Отец казахского хип-хопа Дварас?!
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7k
Alexander 45 минут назад
цитата: "Все как ты хотел"

это просто фишки, граждане
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5k
Sanar 54 минуты назад
Ну умер как настоящий репер в перестрелке, хера ныть.
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15k
sssss3 Час назад
Ну хоть не написали что русские миротворцы из зенитки расстреляли за пение казахского гимна на три голоса и на том спасибо....
Зная писяк украинских и прочих светлолицых с них станется....
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5k
x3matic Час назад
В городе чёрти что происходит он по городу расскатывает.Потом окажеться что он такой же как та йопнутая казашка со своим бутиком.Сидел бы дома,охранял родителей и свой дом.Жи бы и писал дальше свои умозаключения.
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178
Васяти x3matic 51 минуту назад
Ну хоть жи, а не жЫ. Значит, ещё есть надежда...
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380
Олег Час назад
Казахский рэп? Честно - никогда не слышал от слова совсем.
Жаль мужика конечно - грохнули ни за что.
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3k
PtDragon Час назад
>2pac и Biggie
А можно всех реперов туда экспресс методом переселить чтобы своими произведениями воздух не портили?
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186
Knives22 PtDragon Час назад
С таким мировоззрением, если бы ваши желания исполнялись, вы остались бы один посреди никуя.
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1k
Anna S Час назад
Такова цена бунтов сбесившегося быдла и прочего, тому аналогичного скота. Президент Казахстана всё правильно сказал - бандитов следует уничтожать.
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Yus Час назад
Ну по пиарился. Лайков хапнул. Засветился навсегда.
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178
Васяти Yus 50 минут назад
Ну на писал. Дизов на хватал. За чем?
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178
Васяти kuka 15 минут назад
Вы ходите.
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16k
albedo Час назад
Бандитизм.
Работать не хотят - как только власть немного ослабевает - на улицах появляются бандиты.

Видели у себя в 90-е.
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2k
CynepCTepBa Час назад
Вопрос, что он там делао среди отморозков, тоже хотел пограбить, не фартануло )
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