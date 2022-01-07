В Алма-Ате убит мародерами «отец казахского хип-хопа»

Данияр Адилбеков в соцсети добавил, что родители музыканта даже не могут забрать тело сына. Полицейские перегружены, они брошены на усмирение протестных эксцессов. Их не хватает даже для составления документа о летальном исходе.



«Покойся с миром, мой брат! Сейчас ты рядом с легендами — 2pac и Biggie, старина Боб Марли. Все как ты хотел», — пишет друг погибшего.