В Алма-Ате убит мародерами «отец казахского хип-хопа»

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Режиссер и музыкант Сакен Битаев убит сегодня при попытке грабежа.
Его считают «отцом казахского хип-хопа». Музыкант, оператор, режиссер
Сакен Битаев сам себя именовал Salamec Staff. А студия, известная всем рэперам страны, называется Salamalec sound Его друг Данияр Адилбеков в Фейсбуке сообщил, что Сакен сегодня погиб.
Музыкант с друзьями передвигался на автомобиле по Алма-Ате. К остановившейся машине подошла группа разгоряченных молодчиков. Попытались открыть двери, по всему было видно, что хотели попросту отобрать авто. Друг, сидевший за рулем, надавил на газ, машина рванула с места. Мародеры открыли огонь. Сакену пулей пробило легкое Он погиб практически мгновенно.
Сакен Битаев сам себя именовал Salamec Staff. А студия, известная всем рэперам страны, называется Salamalec sound Его друг Данияр Адилбеков в Фейсбуке сообщил, что Сакен сегодня погиб.
Музыкант с друзьями передвигался на автомобиле по Алма-Ате. К остановившейся машине подошла группа разгоряченных молодчиков. Попытались открыть двери, по всему было видно, что хотели попросту отобрать авто. Друг, сидевший за рулем, надавил на газ, машина рванула с места. Мародеры открыли огонь. Сакену пулей пробило легкое Он погиб практически мгновенно.
Данияр Адилбеков в соцсети добавил, что родители музыканта даже не могут забрать тело сына. Полицейские перегружены, они брошены на усмирение протестных эксцессов. Их не хватает даже для составления документа о летальном исходе.
«Покойся с миром, мой брат! Сейчас ты рядом с легендами — 2pac и Biggie, старина Боб Марли. Все как ты хотел», — пишет друг погибшего.
«Покойся с миром, мой брат! Сейчас ты рядом с легендами — 2pac и Biggie, старина Боб Марли. Все как ты хотел», — пишет друг погибшего.
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Отец казахского хип-хопа Дварас?!
это просто фишки, граждане
Зная писяк украинских и прочих светлолицых с них станется....
Жаль мужика конечно - грохнули ни за что.
А можно всех реперов туда экспресс методом переселить чтобы своими произведениями воздух не портили?
Работать не хотят - как только власть немного ослабевает - на улицах появляются бандиты.
Видели у себя в 90-е.