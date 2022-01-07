Инстаграмная охота на «мамонтов»: сколько заработали инфоцыгане в 2021 году

Instagram уже давно превратился в настоящую помойку. Теперь это не только место, где можно делиться своими фотографиями (как планировалось изначально), но и настоящий рынок продажи различных «образовательных» курсов и марафонов.
Ежегодно число инфоцыган растет, ведь простой заработок на человеческой наивности выглядит весьма заманчивым. Продают всё: от курсов по дыханию женскими половыми органами до марафонов желаний.
Увы, современный человек так устроен. Он готов поверить в получение энергии прямиком из космоса, слушая «экспертов» вроде эскортницы Виктории Бони, нежели сам будет пахать на своё счастье.
Или будет покупать курсы экс-футболиста Дмитрия Тарасова, заделавшегося в специалисты по семейным отношениям, имея за собой не самую лучшую репутацию.
Всё это выглядит глупо и примитивно, но не мешает инфоцыганам наживаться на «челяди». Чего только стоят их доходы за третий квартал минувшего года. О них стало известно после проведения исследования рынка. Выведенные суммы просто поражают воображение.
Только одна «мать инфоцыган» Мария Афонина, продюсирующая запуск подобных продуктов, заработала свыше 480 млн рублей. Суммарный доход всех «финансистов, эзотериков, психологов и диетологов» исчисляется миллиардами.
Что может быть хуже этих «экспертов»? Набирающие популярность инстагадалки. Одна такая на днях стала звездой соцсетей.
Некая 25-летняя Регина Бакану, называющая себя «предсказательницей» Еленой. По описанию её профиля, она потомственная ясновидящая, способная увидеть по фото всё, что нужно клиенту.
Один из них решил проверить её способности, правда, дамочка быстро потерпела фиаско. Он попросил узнать, жив ли его пропавший брат. Вот только на присланном фото был Виктор Цой.
Видимо, «потомственная гадалка» до этого жила в пещере, раз не знает, как выглядит знаменитый музыкант. Она поспешила успокоить клиента, что его «брат» жив, но чтобы узнать его местоположение, нужно заплатить.
Если где и живет Цой, то только в своём творческом наследии, поэтому ожидаемо псевдо-Елене ничего не заплатили. Но, как говорится, «без лоха и жизнь плоха», поэтому обязательно найдется тот, кто будет покупать подобные предсказания, ровно, как и курсы вышедших в тираж знаменитостей.
А вы знаете, кто такие инфоцыгане? pic.twitter.com/6C1tSSmVCM— ✯Мореход☭ 1244 (@MorehodK) September 5, 2021
Кошки говорит мяу— Artur Chakhvadze (@norpadon) February 24, 2021
Собаки говорит гав
Инфоцыгане говорят что они не инфоцыгане pic.twitter.com/9ro4BHPPzJ
Ох уж эти инста-инфоцыгане с их прогревами своих курсов (и выросшими детьми) pic.twitter.com/gEUHLpi2nw— Helena (@helenwind) August 12, 2021
Увы, пока в Интернете будут обитать так называемые мамонты, число подобных «продавцов счастья» будет только расти.
Источник:
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Понравилось182
На дурака не нужен нож - ему с три короба наврёшь и делай с ним что хош !
За следующий урок кидайте денег мне на карту))
А если находятся те, кто платит-пусть платят. Рад, что они нашли свою нишу!
Находятся же идиоты, покупающие спиннеры, попетсы, биваки, сиджи подсы и тд. И на их "товар" нашлись покупатели. Класс! Завидую белой завистью.
Но если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день.
лохи?
Идиотам просто необходимо выкинуть свои деньги - так пусть выкидывают.
Ребёнок как то увлёкся мерзкой семейкой хохлов, которые "живут" в постоянном празднике. Море игрушек, распаковки, сладкие пиццы и прочая лабуда. Провёл беседу, объяснил, что надо жить СВОЕЙ жизнью, а не следить за всякими долпойобами.
С тех пор окончен курс фотошопа и начат курс вэб дизайна.
чтобы отличать православных гадалок от неправославных