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Инстаграмная охота на «мамонтов»: сколько заработали инфоцыгане в 2021 году

Инстаграмная охота на «мамонтов»: сколько заработали инфоцыгане в 2021 году (14 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2022 15:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   заработок в сети   инфоцыгане   курсы   марафоны   разводилы   
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Instagram уже давно превратился в настоящую помойку. Теперь это не только место, где можно делиться своими фотографиями (как планировалось изначально), но и настоящий рынок продажи различных «образовательных» курсов и марафонов.

Ежегодно число инфоцыган растет, ведь простой заработок на человеческой наивности выглядит весьма заманчивым. Продают всё: от курсов по дыханию женскими половыми органами до марафонов желаний.

Увы, современный человек так устроен. Он готов поверить в получение энергии прямиком из космоса, слушая «экспертов» вроде эскортницы Виктории Бони, нежели сам будет пахать на своё счастье.

Или будет покупать курсы экс-футболиста Дмитрия Тарасова, заделавшегося в специалисты по семейным отношениям, имея за собой не самую лучшую репутацию.

Всё это выглядит глупо и примитивно, но не мешает инфоцыганам наживаться на «челяди». Чего только стоят их доходы за третий квартал минувшего года. О них стало известно после проведения исследования рынка. Выведенные суммы просто поражают воображение.

Только одна «мать инфоцыган» Мария Афонина, продюсирующая запуск подобных продуктов, заработала свыше 480 млн рублей. Суммарный доход всех «финансистов, эзотериков, психологов и диетологов» исчисляется миллиардами.

Что может быть хуже этих «экспертов»? Набирающие популярность инстагадалки. Одна такая на днях стала звездой соцсетей.


Некая 25-летняя Регина Бакану, называющая себя «предсказательницей» Еленой. По описанию её профиля, она потомственная ясновидящая, способная увидеть по фото всё, что нужно клиенту.

Один из них решил проверить её способности, правда, дамочка быстро потерпела фиаско. Он попросил узнать, жив ли его пропавший брат. Вот только на присланном фото был Виктор Цой.

Видимо, «потомственная гадалка» до этого жила в пещере, раз не знает, как выглядит знаменитый музыкант. Она поспешила успокоить клиента, что его «брат» жив, но чтобы узнать его местоположение, нужно заплатить.


Если где и живет Цой, то только в своём творческом наследии, поэтому ожидаемо псевдо-Елене ничего не заплатили. Но, как говорится, «без лоха и жизнь плоха», поэтому обязательно найдется тот, кто будет покупать подобные предсказания, ровно, как и курсы вышедших в тираж знаменитостей.


Увы, пока в Интернете будут обитать так называемые мамонты, число подобных «продавцов счастья» будет только расти.

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Метки: Instagram   заработок в сети   инфоцыгане   курсы   марафоны   разводилы   
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963
vijilante 7 часов назад
Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки.
На дурака не нужен нож - ему с три короба наврёшь и делай с ним что хош !
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16k
Сергей Минуту назад
Не, ну где обман в у тверждении что Цой жив? На каждом заборе же написано!
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13k
net 24 минуты назад
Встаешь жопой на север, сморкаешься на запад, плюнь три раза на восток, скажи деньги я вас жду. Главное очень хотеть и вы станете миллионером. А если не стали, значит плохо хотели.
За следующий урок кидайте денег мне на карту))
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116
Критерий Коши 39 минут назад
Если денег слышен шелест, значит лох идёт на нерест)
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6k
Gamletof Час назад
На их заработки положить, другие имея нужных родственников поболе имеют, другой вопрос накой смотреть и подписываться на это... деградация, по моему мнению. Иначе закрыли бы Малохава, ДНК и другие замечательные программы, которые также зарабатываю на "странных" людях, которые их смотрят.
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Адрес матери периодически путают с адресом живущей на соседней улице"ясновидящей".Когда мама говорит, что клиенты ошиблись адресом, то ей всегда задают вопрос, а правда, что ясновидящая помогает. Мама отвечает, что не знает как помогает ясновидящая, но то,что вы ей помогаете это точно.На месте небольшого дачного домика вырос трёхэтажный дом.
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5k
slesarnick Час назад
Кстати, Цой жив! В наших сердцах.
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293
Георгий Давыдов Час назад
ПрИдсказательница особенно порадовала.)))
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3k
Ivan Час назад
Молодцы! Я, например, пол лярда вряд ли за жизнь заработал, хоть и далеко не беден. Круто.
А если находятся те, кто платит-пусть платят. Рад, что они нашли свою нишу!
Находятся же идиоты, покупающие спиннеры, попетсы, биваки, сиджи подсы и тд. И на их "товар" нашлись покупатели. Класс! Завидую белой завистью.
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8k
Юрий Час назад
Ах, обмануть меня не трудно!. Я сам обманываться рад! Цитата из стихотворения «Признание» (1826 г.) русского поэта. Пушкина Александра Сергеевича (1799 – 1837), которое посвящено Осиповой Александре Ивановне.
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861
Никитка Час назад
Пошел регистрироваться в инстаграмм, открою курсы) разные)
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4k
Севастьян 2 часа назад
Интересно посмотреть на этих дебилов в живую,которым пофигу деньги,лишь бы обманули.Вот лошкИ!
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2k
sman1977 2 часа назад
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30k
Юр21 2 часа назад
На дураках не сеют не пашут, они сами поют и пляшут.
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−10
Ozxer 2 часа назад
Кстати да. Про Цоя не наврала. Цой жив в наших сердцах .
Но если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день.
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906
Oleg Biggpike 2 часа назад
сопляк какой-то накорябал а вы возбудились.
лохи?
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8k
Mauritanien 3 часа назад
О чем говорить, если Кирилл по телеку с утра вещает. Такой же развод и уже сотни лет.
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10k
Максимка 3 часа назад
Вообще не вижу никакой проблемы.
Идиотам просто необходимо выкинуть свои деньги - так пусть выкидывают.
Ребёнок как то увлёкся мерзкой семейкой хохлов, которые "живут" в постоянном празднике. Море игрушек, распаковки, сладкие пиццы и прочая лабуда. Провёл беседу, объяснил, что надо жить СВОЕЙ жизнью, а не следить за всякими долпойобами.
С тех пор окончен курс фотошопа и начат курс вэб дизайна.
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4k
ride 3 часа назад
Я тоже сделаю такой курс как-нибудь. Могу по фотографии научить, могу по инвестициям, могу по психологии и отношениям, по воспитанию детей - да я много чего знаю ))
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6k
gena 3 часа назад
"Протестую! Достоевский бессмертен!" (с)
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1k
Светлана 4 часа назад
Лучший антивирус - это мозг.
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