Инстаграмная охота на «мамонтов»: сколько заработали инфоцыгане в 2021 году

Что может быть хуже этих «экспертов»? Набирающие популярность инстагадалки. Одна такая на днях стала звездой соцсетей.

Некая 25-летняя Регина Бакану, называющая себя «предсказательницей» Еленой. По описанию её профиля, она потомственная ясновидящая, способная увидеть по фото всё, что нужно клиенту.