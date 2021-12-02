Корпорация Meta предлагает загрузить интимные фотографии на сайт

Корпорация предлагает загружать на эту платформу все свои интимные фото и преобразовать в хэш - если мстительный возлюбленный захочет опубликовать пикантные фоточки своей бывшей в Instagram или Facebook, то эти социальные сети будут удалять такие публикации.

Однако не всё так гладко. Если на фотографии наложены фильтры, они обрезаны или подвергались ретуши, то платформа не сможет ничем помочь.