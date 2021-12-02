Корпорация Meta предлагает загрузить интимные фотографии на сайт

1985
2
Meta (корпорация Facebook) запустила платформу StopNCII, созданную для того, чтобы защищать пользователей социальных сетей от порномести.
Корпорация предлагает загружать на эту платформу все свои интимные фото и преобразовать в хэш - если мстительный возлюбленный захочет опубликовать пикантные фоточки своей бывшей в Instagram или Facebook, то эти социальные сети будут удалять такие публикации.
Однако не всё так гладко. Если на фотографии наложены фильтры, они обрезаны или подвергались ретуши, то платформа не сможет ничем помочь.
Однако не всё так гладко. Если на фотографии наложены фильтры, они обрезаны или подвергались ретуши, то платформа не сможет ничем помочь.
По словам разработчиков, оригиналы фото не будут храниться на сервере и не будут доступны к восстановлению. Данная услуга доступна для пользователей 18+.
Учитывая то, как часто Facebook подвергался взлому и сливу информации, остаётся гадать, это попытка спасти пользователей сети от порномести или дать возможность для шантажа?
Учитывая то, как часто Facebook подвергался взлому и сливу информации, остаётся гадать, это попытка спасти пользователей сети от порномести или дать возможность для шантажа?
Источник:
Ссылки по теме:
- "Подвинься! Открывай!": Макаревич записал песню в ответ на речь Путина об "атомном рае"
- Позитивный инстаграммер показывает правду о фотографиях в социальных сетях
- Экзотические животные, которые покорили Инстаграм
- Instagram заблокировал аккаунт Рамзана Кадырова
- Горячие клавиши для соцсетей
20
Понравилось20
Новости партнёров
Зато в мордакниге будут оригиналы...
Самая дырявая соц сеть предлагает добровольно сдать компромат на себя...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Порноместьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Порноместь
Платформа Meta была взломана и все данные пользователей были скачаны в облачные сервисы DarkNet.
Как сообщают официальные лица, 14 июля 2023 года была организована серьёзная атака на сервера компании в результате которой часть личных данных утекла в сеть. Пока не известен процент утекших данных, но компания серьёзно работает над устранением проблемы. Если вы обнаружили ваши интимные фотографии на порнографических ресурсах, просьба связаться с нашей службой поддержки.
Желаем удачи в вашей новой жизни. С Уважением Служба поддержки корпорации Meta.