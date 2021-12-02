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Корпорация Meta предлагает загрузить интимные фотографии на сайт

Корпорация Meta предлагает загрузить интимные фотографии на сайт (2 фото)

Автор:
02 декабря 2021 22:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Instagram   facebook   Социальные сети   интернет   обнаженные фото   шантаж   шантажируют фото   
1985
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Meta (корпорация Facebook) запустила платформу StopNCII, созданную для того, чтобы защищать пользователей социальных сетей от порномести.
Корпорация предлагает загружать на эту платформу все свои интимные фото и преобразовать в хэш - если мстительный возлюбленный захочет опубликовать пикантные фоточки своей бывшей в Instagram или Facebook, то эти социальные сети будут удалять такие публикации. 
Однако не всё так гладко. Если на фотографии наложены фильтры, они обрезаны или подвергались ретуши, то платформа не сможет ничем помочь.
По словам разработчиков, оригиналы фото не будут храниться на сервере и не будут доступны к восстановлению. Данная услуга доступна для пользователей 18+.
Учитывая то, как часто Facebook подвергался взлому и сливу информации, остаётся гадать, это попытка спасти пользователей сети от порномести или дать возможность для шантажа? 

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Метки: Instagram   facebook   Социальные сети   интернет   обнаженные фото   шантаж   шантажируют фото   
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19  комментариев
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43k
Андрей Бертон 2 часа назад
Это как на вокзале отдать всё деньги цыганам, чтобы тебя не ограбили.
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29k
a.fey 16 минут назад
А на фига их туда загружать?
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14k
vikklu Полчаса назад
Ну ах.у.еть у людишек проблемы!
А про самую главную, включение мозга, совсем забыли.
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3k
Kozlodoev Полчаса назад
Хорошая попытка, но нет. Не удастся тебе, цукерберг, подрочить на моё тело...
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555
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Однако не всё так гладко. Если на фотографии наложены фильтры, они обрезаны или подвергались ретуши, то платформа не сможет ничем помочь.

Зато в мордакниге будут оригиналы...

Самая дырявая соц сеть предлагает добровольно сдать компромат на себя...
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1k
Roman Час назад
Че не на гос услуги? Там точно отвечают за личные данные, и взломать их не реально . Ну или в банк какой-нибудь.
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520
Chaim Kushnir Час назад
ага... куев собачьих да свиных накидаю- любуйтесь. Уму непостижимо, что в головах... Трансов защищайте, БЛМ лижите, что там еще у вас на повестке дня? Ну , т.е. своими прямыми обязанностями занимайтесь
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33k
Mamin Sibiriak Час назад
Фейсбуку не даёт покоя слава Порнохаба?
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181
Kalina Sergey Час назад
Что такое"порн@месть"??
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7k
Pillin Alex Час назад
Платформа станет правообладателем изображений и это позволит быстро блокировать или права остаются у загрузивших?
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4k
avix 2 часа назад
Новость от 17 июля 2023 года.

Платформа Meta была взломана и все данные пользователей были скачаны в облачные сервисы DarkNet.

Как сообщают официальные лица, 14 июля 2023 года была организована серьёзная атака на сервера компании в результате которой часть личных данных утекла в сеть. Пока не известен процент утекших данных, но компания серьёзно работает над устранением проблемы. Если вы обнаружили ваши интимные фотографии на порнографических ресурсах, просьба связаться с нашей службой поддержки.

Желаем удачи в вашей новой жизни. С Уважением Служба поддержки корпорации Meta.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Да не вопрос,сейчас свой х@й им сфоткаю и отправлю фотку
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