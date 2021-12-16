Финишировать в духовку, малинки и бастурма: эвфемизмы блогерши удивили пользователей

Или еще один запрет платформы на транслирование в купальнике, которое легко обходят блогеры, сидя в маленьком надувном бассейне.

Такая же история обстоит и с другими социальными сетями. Например, инстаграм всячески борется с жопо-сисько-блогершами, которые выставляют на витрину свой товар. А также рассказывают о сексе в своих видео и постах. Так как ограничить от просмотра такого контента детей очень сложно, администрация пошла на простой ход - блокировку неприемлемого контента и аккаунтов.

Но и тут, конечно, не обошлось без лазеек.