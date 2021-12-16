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Финишировать в духовку, малинки и бастурма: эвфемизмы блогерши удивили пользователей

Финишировать в духовку, малинки и бастурма: эвфемизмы блогерши удивили пользователей (34 фото)

Автор:
16 декабря 2021 12:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Петрайчук   Юмор   блогеры   интересное   твич   чехова   эвфемизмы   
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34

Запреты социальных сетей на публикацию эротического контента не останавливают блогеров и просто пользователей публиковать оный.

Всегда найдется выход, даже из самой сложной ситуации. Не так давно Twitch, стриминговый сервис, начал блокировать контент для взрослых.

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Но при этом трансляции, где девушки вылизывают микрофоны в легинсах, лежа филейной частью к камере, Twitch не блокирует.

Или еще один запрет платформы на транслирование в купальнике, которое легко обходят блогеры, сидя в маленьком надувном бассейне.

 

Такая же история обстоит и с другими социальными сетями. Например, инстаграм всячески борется с жопо-сисько-блогершами, которые выставляют на витрину свой товар. А также рассказывают о сексе в своих видео и постах. Так как ограничить от просмотра такого контента детей очень сложно, администрация пошла на простой ход - блокировку неприемлемого контента и аккаунтов.

Но и тут, конечно, не обошлось без лазеек.

 

Пользователи обратили внимание на профиль блогера Саши Петрайчук, которая в своем аккаунте изображает из себя Анфису Чехову.

Для того, чтобы алгоритмы инсты не блокировали ее, она придумала свой язык эвфемизмов. 

Давайте проверим ваше воображение и фантазию. Здесь будут перечислены лишь кодовые названия без расшифровок, а вы уже сами додумайте, что значит каждое слово: повар, охотник, хозяйка кухни, удав, жемчужина, Сквидвард, чёрный ход, духовка, нырнуть за жемчужиной, придушить удава, сделать амлет, потереть жемчужину, бастурмация, дыни и амлет.

Пользователи, изучив советы инстаграм-кухарки, начали бурно реагировать. Особенно их поразил эвфемизм "финишировать в духовку", который в отличие от многих других не встречался ранее.

А какие эвфемизмы известны вам?

Источник:

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Метки: Instagram   Петрайчук   Юмор   блогеры   интересное   твич   чехова   эвфемизмы   
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8k
Мистер Фикс Час назад
Я слишком стар для этого дерьма
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5k
Leo Sun 19 минут назад
Какой шлак...
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Konstantin 49 минут назад
Пост (не)скрытой рекламы одарённой филологини что ли?
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5k
Максим Час назад
Тот момент, когда на завтрак ел омлет.
Скажите, Вы в честь Курицына такую ахинею несете на Фишки? Он го-но в кинематограф, Вы сюда?
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