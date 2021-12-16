Финишировать в духовку, малинки и бастурма: эвфемизмы блогерши удивили пользователей

Запреты социальных сетей на публикацию эротического контента не останавливают блогеров и просто пользователей публиковать оный.
Всегда найдется выход, даже из самой сложной ситуации. Не так давно Twitch, стриминговый сервис, начал блокировать контент для взрослых.
Но при этом трансляции, где девушки вылизывают микрофоны в легинсах, лежа филейной частью к камере, Twitch не блокирует.
Или еще один запрет платформы на транслирование в купальнике, которое легко обходят блогеры, сидя в маленьком надувном бассейне.
Такая же история обстоит и с другими социальными сетями. Например, инстаграм всячески борется с жопо-сисько-блогершами, которые выставляют на витрину свой товар. А также рассказывают о сексе в своих видео и постах. Так как ограничить от просмотра такого контента детей очень сложно, администрация пошла на простой ход - блокировку неприемлемого контента и аккаунтов.
Но и тут, конечно, не обошлось без лазеек.
Пользователи обратили внимание на профиль блогера Саши Петрайчук, которая в своем аккаунте изображает из себя Анфису Чехову.
Для того, чтобы алгоритмы инсты не блокировали ее, она придумала свой язык эвфемизмов.
Давайте проверим ваше воображение и фантазию. Здесь будут перечислены лишь кодовые названия без расшифровок, а вы уже сами додумайте, что значит каждое слово: повар, охотник, хозяйка кухни, удав, жемчужина, Сквидвард, чёрный ход, духовка, нырнуть за жемчужиной, придушить удава, сделать амлет, потереть жемчужину, бастурмация, дыни и амлет.
Пользователи, изучив советы инстаграм-кухарки, начали бурно реагировать. Особенно их поразил эвфемизм "финишировать в духовку", который в отличие от многих других не встречался ранее.
Что-то вечно— холодная горностаевая ярость (@lllemonworld) December 13, 2021
Проснулись потянулись финишировали в духовку pic.twitter.com/VZXmXGR0rt
В чат вошли какие то малинки их нет в словаре— лина кидис (@_linakiedis) December 13, 2021
Кринжуха 8/10 pic.twitter.com/j4ML0gfG4O
Сука это инстаграм или алиэкспресс pic.twitter.com/5UUXAklBuK— привет я Борян (@pepsipagermtv) December 14, 2021
Нет лучше влагалища чем духовой шкаф товарища!— Skelet❄️n archer🎄 (@skeleton_arch3r) December 13, 2021
все богоугодно, что не блендер— катастрофизация, самовзвинчивание и мемы (@inmemeswetrust1) December 13, 2021
Повар спрашивает повара: какова твоя духовка?— герой мата и meh'a (@threehillssanya) December 14, 2021
Мужики, не финишируйте в духовке((( pic.twitter.com/qE1Xze76h6— Цифровое разложение (@bormatograf) December 14, 2021
Мужики, не финишируйте в духовке pic.twitter.com/DcCapyxok7— Грех и Гортанобесие (@HaroHaroGenki) December 14, 2021
Помогите пожалуйста муж постоянно финиширует в духовку, и сын за ним подглядел, видимо, и тоже начал. Руки опускаются уже, сил нет отмывать— шоколадный багбир (@k_for_krondo) December 13, 2021
Кулинарные шоу теперь невозможно смотреть, конечно pic.twitter.com/20B9Bn7Z4f— Viktor Zu (@tvoy_dead) December 15, 2021
в надежде избежать бана придумываешь эвфемизм про финишировать в духовку— bellend developer (@Voidy_) December 13, 2021
@
тебя банят за шутки про Холокост
Уважаемые духовки и прочие представительницы духовенства— Анастасися Еблоус (@Anastasiaja42) December 14, 2021
Не нюдсочетверг конечно, а настоящий порновторник pic.twitter.com/wkOk1bFJPc— Supremacy of Pure Feeling (@GoblinGame) December 14, 2021
доброе утро всем кто финишировал в духовку остальным соболезную— 💎VIP крым$кий ч€буречек$🤙🏼💅🏻 (@amazingcalf) December 14, 2021
Раньше у меня дома для всех юзеров было правило В СТИРАЛКУ НЕ БЛЕВАТЬ (прецендентов конечно не было, но вдруг), сейчас к этому добавляется В ДУХОВКУ НЕ ФИНИШИРОВАТЬ— Кшиштоф🗡️ (@krsysztoff) December 14, 2021
Как кончать в духовку если там хранятся сковородки и противени?— бардуля (@bardulya) December 14, 2021
твиттер удивительное место, я могу кинуть пикчи и все поймут о чём я pic.twitter.com/XymYFeUpEu— гротеск⛩ (@st_grotesque) December 14, 2021
И решил он на обед— Мурло котамское (@toxic_class_II) December 13, 2021
Сделать сам себе амлет
Но увлекшись подготовкой
Финишировал в духовку
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной! https://t.co/Htk3RO37XV
Бастурмировать удава я без шуток не хожу:— Dolls' Power (@mrgrtc) December 14, 2021
То багет в духовку суну, то малинки покажу!
А какие эвфемизмы известны вам?
Источник:
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Скажите, Вы в честь Курицына такую ахинею несете на Фишки? Он го-но в кинематограф, Вы сюда?
Я не любитель Акопяна и стендапа в принципе.
Стесняться? Я ни в коем случае не стесняюсь называть половые органы как есть. Просто не уверен, что эта тема достойна подобного разбора. Хотя для поколения ЕГЭ, Камеди и Курицина, это простительно. Не так ли?
На вкус и цвет, все фломастеры разные, так что вы в праве ставить дизлайк и не читать материал, от этого происходящее вокруг нас в информационном пространстве не исчезнет. Я лишь указал на то, что все визуальные барьеры нравственности не работают. Нужны не барьеры, а правильное воспитание в обществе. Кнуты не работают.
О нет, я не ставлю оценок вообще. Глупость как по мне. Если тема затронула, не важно в хорошем смысле или нет, проще же сказать об этом?
На счет кнутов. Знаете, работает образование. То есть чем глупее человек, тем проще ему нужно доносить информацию. Поэтому сейчас так популярны блогеры. Именно это мне и не нравится. Так что я без претензий к Вам лично, просто не понимаю зачем их рекламировать.