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Есть ли у электрона энергия, заставляющая его вечно вращаться вокруг ядра?

Есть ли у электрона энергия, заставляющая его вечно вращаться вокруг ядра? (3 фото)

Автор:
05 января 2022 20:17
Сообщество : RealFishki
Метки: Электрон   атом   квантовая физика   наука   орбиталь   ядро   
875
3

По представлениям классической механики - есть. А с точки зрения квантовой физики - всё очень сложно.


К счастью, наука не имеет ничего общего с религией, иначе учёные прошлого века так легко не отказались бы от "догм" классической механики. Ведь с открытием электрона стало абсолютно непонятно, как вообще эта частица "работает". Согласно классическим представлениям, электрон должен был обязательно упасть на ядро, потому что:


  • Электрон существует где-то вблизи ядра за счёт сил электростатического притяжения.
  • Он обязан вращаться вокруг ядра по тем же причинам, по каким Земля вращается вокруг Солнца, только сила взаимодействия другая – не гравитационная, зато с той же зависимостью силы от радиуса.
  • При круговом вращении он испытывает центростремительное ускорение, направленное к центру, и поэтому должен излучать энергию (свет) по классическим законам электромагнетизма.
  • Следовательно, при таком движении он постоянно теряет свою (кинетическую) энергию и обязан упасть на ядро.
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Но если ли вообще какая-либо энергия у электрона, которая заставляет его постоянно крутиться вокруг ядра и не сваливаться на него? С точки зрения квантовой механики, вопрос этот абсолютно не имеет смысла. Энергия электрону не нужна и никакие электромагнитные волны он не излучает, да и вокруг ядра он не вращается.


Вся проблема в классической физике, которая рассматривала электрон исключительно как частицу. Но согласно квантовой механике, электрон - это одновременно и частица и волна. Волны же бывают бегущими и стоячими. Бегущие волны - это когда на пути "кругов на воде" нет никаких препятствий. Продолжая аналогию с водой, можно сказать, что стоячие волны - это когда в тазик с водой кинули камешек, и бегущая к стенкам тазика волна столкнулась с той, что уже от нее отразилась. Эти "горбы" и "впадины", находящиеся на каком-то расстоянии от стенки, и есть так называемые стоячие волны.


Нечто похожее происходит и с атомом. Только в нём две "стенки" - ядро и сила электрического притяжения между ядром и электроном, которая не позволяет последнему покинуть орбиту. А орбита электрона, в свою очередь, это то место, где амплитуда "электронной" стоячей волны находится в максимальном значении. И оставаться на ней он может вечно, поскольку там нет ни изменения скорости и, следовательно, никакого излучения.

Разумеется, объяснение природы электрона в посте сильно упрощено. Эксперты, ваш выход!


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Метки: Электрон   атом   квантовая физика   наука   орбиталь   ядро   
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27  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Расстрою автора, но подавляющее большинство научных открытий в истории человечества совершено людьми верующими в Бога и подразумевая существование Бога. Увы, наука и вера в Бога не противоречат друг другу. Если отринуть веру в Бога, то тогда логично отринуть и все научные гипотезы.
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9k
costa 4 минуты назад
Сколько мощности имеет магнит ведь он может держать вес практически вечно. А сколько мощности имеет стол который также может держать груз вечно. Электроны на самом деле не двигаются, в том плане что не имеют траектории полета, они исчезают в одном месте и появляются в другом. Просто вероятности нахождения электрона в одном месте выше чем в другом, и облако таких вероятностей вкупе с уровнем энергии определяют положение электрона вокруг ядра. При этом такие облака могут быть в виде бублика, или груши или круга.
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21k
Валерий 11 минут назад
интересно, если принять, что электрон - облако (упрощенно), то электрон вращается вокруг ядра по одной "прямой" траектории, некой "орбиты" создавая собой что-то наподобие, ну, к примеру, колец Сатурна, или щемится как придется, создавая вокруг ядра, что-то равномерное, вроде некой "атмосферы"?
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8k
Бритва 13 минут назад
только что видел, как электрон упал на ядро.
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15k
Дмитрий Полчаса назад
По-настоящему удивительно другое. В какой-то книжке повстречал такую аналогию: если протон, он же ядро атома водорода, представить в виде шара диаметром один метр, то его единственный спутник-электрон будет находиться на удалении примерно шестидесяти километров от него. Улавливаете смысл? Всё что нас окружает, включая нас самих -- лишь пустота, сконденсированная на миллиардные доли процента.
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15k
sssss3 Полчаса назад
гы-гы
добъю вас теорией
------- Благодаря свойству электрона, как и всех фермионов, подчиняться правилу запрета Паули, по которому два электрона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии, связанные электроны спариваются друг с другом, и один из электронов находится в состоянии со спиной вверх, а другой с противоположной проекцией спина в состоянии со спиной вниз
Короче, та ещё Камасутра....
хи-хи
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1k
Oort 40 минут назад
Электрон не вращается вокруг ядра как Земля вокруг Солнца.
Кто учился в школе с хорошим образованием (а возможно и сейчас) знает, из предмета Химия, что такое электронное облако.
То есть электрон находится одновременно во всех точках этого "облака" на строгой энергетической орбите. Или он как бы размазан по площади "облака".
Принцип неопределённости Гейзенберга в действии. Он не действует в макрообьектах, только на микроскопическом уровне.
Каждой орбите соответствует максимальное число электронов и орбиты разных форм, то есть нет никакого эллиптического вращения шарика вокруг другого шарика.
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9k
Lynx 2 часа назад
Почему обязан упасть? Мож наоборот - стремится за пределы орбитали? Своего рода вечный дрыгатель.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Расстрою автора, но подавляющее большинство научных открытий совершено людьмиерующими
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67k
Viktor 2 часа назад
Нам бы его проблемы!

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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
Насколько я помню курс квантовой физики (смутно и урывками), то в современном представлении электрон не частица, а облако вокруг ядра. Как то так, но это не точно
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286
viktor-chikalev Горожанин 22 минуты назад
Электрон имеет массу и со скоростью света двигаться не может, это по силам лишь безмассовым частицам типа фотов света.
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