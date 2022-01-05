Есть ли у электрона энергия, заставляющая его вечно вращаться вокруг ядра?

Но если ли вообще какая-либо энергия у электрона, которая заставляет его постоянно крутиться вокруг ядра и не сваливаться на него? С точки зрения квантовой механики, вопрос этот абсолютно не имеет смысла. Энергия электрону не нужна и никакие электромагнитные волны он не излучает, да и вокруг ядра он не вращается.

Вся проблема в классической физике, которая рассматривала электрон исключительно как частицу. Но согласно квантовой механике, электрон - это одновременно и частица и волна. Волны же бывают бегущими и стоячими. Бегущие волны - это когда на пути "кругов на воде" нет никаких препятствий. Продолжая аналогию с водой, можно сказать, что стоячие волны - это когда в тазик с водой кинули камешек, и бегущая к стенкам тазика волна столкнулась с той, что уже от нее отразилась. Эти "горбы" и "впадины", находящиеся на каком-то расстоянии от стенки, и есть так называемые стоячие волны.

Нечто похожее происходит и с атомом. Только в нём две "стенки" - ядро и сила электрического притяжения между ядром и электроном, которая не позволяет последнему покинуть орбиту. А орбита электрона, в свою очередь, это то место, где амплитуда "электронной" стоячей волны находится в максимальном значении. И оставаться на ней он может вечно, поскольку там нет ни изменения скорости и, следовательно, никакого излучения.