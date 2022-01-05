Есть ли у электрона энергия, заставляющая его вечно вращаться вокруг ядра?

По представлениям классической механики - есть. А с точки зрения квантовой физики - всё очень сложно.
К счастью, наука не имеет ничего общего с религией, иначе учёные прошлого века так легко не отказались бы от "догм" классической механики. Ведь с открытием электрона стало абсолютно непонятно, как вообще эта частица "работает". Согласно классическим представлениям, электрон должен был обязательно упасть на ядро, потому что:
- Электрон существует где-то вблизи ядра за счёт сил электростатического притяжения.
- Он обязан вращаться вокруг ядра по тем же причинам, по каким Земля вращается вокруг Солнца, только сила взаимодействия другая – не гравитационная, зато с той же зависимостью силы от радиуса.
- При круговом вращении он испытывает центростремительное ускорение, направленное к центру, и поэтому должен излучать энергию (свет) по классическим законам электромагнетизма.
- Следовательно, при таком движении он постоянно теряет свою (кинетическую) энергию и обязан упасть на ядро.
Но если ли вообще какая-либо энергия у электрона, которая заставляет его постоянно крутиться вокруг ядра и не сваливаться на него? С точки зрения квантовой механики, вопрос этот абсолютно не имеет смысла. Энергия электрону не нужна и никакие электромагнитные волны он не излучает, да и вокруг ядра он не вращается.
Вся проблема в классической физике, которая рассматривала электрон исключительно как частицу. Но согласно квантовой механике, электрон - это одновременно и частица и волна. Волны же бывают бегущими и стоячими. Бегущие волны - это когда на пути "кругов на воде" нет никаких препятствий. Продолжая аналогию с водой, можно сказать, что стоячие волны - это когда в тазик с водой кинули камешек, и бегущая к стенкам тазика волна столкнулась с той, что уже от нее отразилась. Эти "горбы" и "впадины", находящиеся на каком-то расстоянии от стенки, и есть так называемые стоячие волны.
Нечто похожее происходит и с атомом. Только в нём две "стенки" - ядро и сила электрического притяжения между ядром и электроном, которая не позволяет последнему покинуть орбиту. А орбита электрона, в свою очередь, это то место, где амплитуда "электронной" стоячей волны находится в максимальном значении. И оставаться на ней он может вечно, поскольку там нет ни изменения скорости и, следовательно, никакого излучения.
Разумеется, объяснение природы электрона в посте сильно упрощено. Эксперты, ваш выход!
Источник:
- NASA озаботилось проблемой взаимопонимания с инопланетянами и наняло «переводчиками» теологов
- В Млечном Пути нашли 170 планет-сирот. Что это такое?
- Робот не пустил человека в свое личное пространство
- В Британии обнаружили кладбище мамонтов
- Аменхотепу I впервые сделали компьютерную томографию
Понравилось18
добъю вас теорией
------- Благодаря свойству электрона, как и всех фермионов, подчиняться правилу запрета Паули, по которому два электрона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии, связанные электроны спариваются друг с другом, и один из электронов находится в состоянии со спиной вверх, а другой с противоположной проекцией спина в состоянии со спиной вниз
Короче, та ещё Камасутра....
хи-хи
Кто учился в школе с хорошим образованием (а возможно и сейчас) знает, из предмета Химия, что такое электронное облако.
То есть электрон находится одновременно во всех точках этого "облака" на строгой энергетической орбите. Или он как бы размазан по площади "облака".
Принцип неопределённости Гейзенберга в действии. Он не действует в макрообьектах, только на микроскопическом уровне.
Каждой орбите соответствует максимальное число электронов и орбиты разных форм, то есть нет никакого эллиптического вращения шарика вокруг другого шарика.