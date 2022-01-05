Заходи...Улыбнись вечерком

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Прикольные картинки с комментариями
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Метки: Юмор картинки комментарии мемы
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судя по надписям и части домена
а объявление по-русски
это либо Брайтон либо шутка
Инструктор тоже так себе. "Газ" и "тормоз" неплохо бы поменять местами.