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Заходи...Улыбнись вечерком

Заходи...Улыбнись вечерком (25 фото)

Автор:
05 января 2022 18:24
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
2554
25

Прикольные картинки с комментариями

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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7  комментариев
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2k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Так вот почему они газ с тормозом путают!

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989
thor2006 5 минут назад
Комментарий к фото
он вам не Васька, а Василий Иоаннович.
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396
Бухтей 24 минуты назад
на первой американское заведение
судя по надписям и части домена
а объявление по-русски
это либо Брайтон либо шутка
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43k
FoxGen Час назад

Инструктор тоже так себе. "Газ" и "тормоз" неплохо бы поменять местами.
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352
Antei949 2 часа назад
на последнем, евроцемент
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