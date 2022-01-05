Грядёт казахстанский майдан?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата, сообщила пресс-служба главы государства.

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате и в Мангистауской области на период действия режима чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23.00 до 7.00

4 января на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны.