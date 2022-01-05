Грядёт казахстанский майдан?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании 5 января заявил, что политическое и социально-экономическое устройство республики останется неизменным, несмотря на массовые протесты и кадровые перестановки в руководстве страны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата, сообщила пресс-служба главы государства.
В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате и в Мангистауской области на период действия режима чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23.00 до 7.00
4 января на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны.
В регионах вводятся следующие ограничения:
- комендантский час с 23.00 до 7.00
- создаются комендатуры, их возглавили начальники полиции Таймерденов в Алма-Ате и Бактыбаев в Мангистауской области;
- запрещены массовые мероприятия;
- устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;
- ограничен въезд в Алма-Ату и выезд из нее, аналогичное ограничение вводится в Мангистауской области;
- будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;
- запрещена продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя;
- у жителей на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы.
Режим чрезвычайного положения введен в соответствии со статьей 44 Конституции Казахстана.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в разговоре с РИА Новости, что Запад может использовать в своих интересах протесты в Казахстане.
По словам политика, в стране действуют несколько зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.
Источник:
- «Вангование» беспорядков по-русски: получится ли приложение для предсказания митингов
- В детском саду Казахстана разыграли сценку расстрела студента советскими военными
- В Казахстане красиво сгорел полуприцеп с пиротехникой
- Грузоперевозчики пожаловались Путину на подорожание дизтоплива на 20%
- "Нам сказали, что простят кредиты:" жители Казахстана получили рассылку об амнистии и устроили давку у Нацбанка в Алматы
Понравилось27
Ааа... Так это проклятый запад цены на газ в два раза повысил... Тогда понятно...
Начнём с того, что подорожал АВТОгаз. Газ дорожал плавно с июня 69 тенге, в августе 95 тенге, с ноября 105-120 тенге. И всё равно, литр газа дешевле чем в России.
А информация идёт почему-то, что одномоментно подорожал... Твари раскачивают, дураки верят, идиоты идут митинговать.
Я много чего знаю про свою страну нелецеприятного и многим сам не доволен, особенно в моем регионе. Но белее адекватно оцениваю происходящее, в отличие от вас. И уж тем более прекрасно понимаю, что вся это политическая возня вокруг России на Украине, в Грузии, в Казахстане или в Польше, да не важно где, имеет конкретные цели против моей страны. Это длиться уже долгие годы, не вчера началось.
И дело не в каких то там исторических обижульках и притеснениях людей, мол кто то борется за благое дело, за хорошее, за мир и благо))). Это пыль для скорбных умом.
Просто Россия засела на огромной части суши с большим количеством ресурсов. Этого медведя нужно завалить, снять шкуру и выпотрошить. Все строго материально, все проще и банальней некуда. Однако нельзя вот так просто прийти сюда и начать хозяйничать тут.
Более крупные страны всегда манипулируют и откровенно управляют мелкими странами - пешками. Интересы этих стран с их гражданами ни кого особо не волнуют, на них только спекулируют.
Что значит не надо завалить? Россия есть, не самая слабая и бедная страна, ядерная держава, вторая по мощи армия(Китай конечно поспорит). Тот же энергетический европейский вопрос гораздо проще решаем если отнять тот же газ, а до кучи и нефть, и уголь, да и все остальное. А как все взять под свой контроль?
Вот у вас реально нет понимания ситуации.
Ну и про "совок"
Цирк с конями...