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Грядёт казахстанский майдан?

Грядёт казахстанский майдан? (1 фото + 3 видео)

Автор:
05 января 2022 08:54
Метки: Казахстан   Митинги   видеообращение   
919
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании 5 января заявил, что политическое и социально-экономическое устройство республики останется неизменным, несмотря на массовые протесты и кадровые перестановки в руководстве страны.


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата, сообщила пресс-служба главы государства.

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате и в Мангистауской области на период действия режима чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23.00 до 7.00

4 января на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны.





В регионах вводятся следующие ограничения:


  • комендантский час с 23.00 до 7.00
  • создаются комендатуры, их возглавили начальники полиции Таймерденов в Алма-Ате и Бактыбаев в Мангистауской области;
  • запрещены массовые мероприятия;
  • устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;
  • ограничен въезд в Алма-Ату и выезд из нее, аналогичное ограничение вводится в Мангистауской области;
  • будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;
  • запрещена продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя;
  • у жителей на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы.

Режим чрезвычайного положения введен в соответствии со статьей 44 Конституции Казахстана.





Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в разговоре с РИА Новости, что Запад может использовать в своих интересах протесты в Казахстане.

По словам политика, в стране действуют несколько зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.


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Метки: Казахстан   Митинги   видеообращение   
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13k
aalexey3 4 часа назад
*****По словам политика, в стране действуют несколько зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.*****

Ааа... Так это проклятый запад цены на газ в два раза повысил... Тогда понятно...
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8k
Максим 23 минуты назад
зазомбированный скот щас любой протест называет майданом?
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−6
Вадим Гулис Час назад
Удивляют комментарии сексуально неудовлетворенных подростков, типа "Броненосца Потелкам". Чем призывать к жестокости и насилию можно ведь мирно снижать уровень тестостерона старым добрым онанизмом.
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2k
Свет в темноте 2 часа назад
да и пес с ними, у нас своих проблем пару пачек , но никто майданы не устраивает , просто переживаем трудные времена.
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6k
SuperTroll 2 часа назад
А у нас бенз 95 по 54 р уже..эх
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30k
Антон 2 часа назад
Цены росли на всё на протяжении пары месяцев. В магазин страшно заходить. Вот люди и не выдержали. Полностью поддерживаю протестующих. В столице пока тихо, интернет (внешний) не работает (почти, как вы понимаете
). Полностью отсутствует мобильный интернет, звонки с просадкой (видимо, перехватывают). Говорить, что власть не ожидала - 3.14здёж, как и у вас с вашим Пыней. Всё все знали, просто думали, что люди стерпят. Но у нас люди посмелее, вышли. Хватит издеваться, как говорится...
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29k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Грядет закономерное прекращение существования искусственно созданного государства.
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88
Javier Snork Snorkoff 4 часа назад
Так то Россия тоже искусственное государство, вернее кооператив воришек у власти
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Javier albedo 3 часа назад
Нынешний строй с 91-года считайте. До этого совок, а ещё до этого царская Россия. Так что свою голову проверьте сначала.
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4k
4ijik 4 часа назад
Старые методички используют... Столица и правительство уже хрен знает сколько в Астане, а они требуют отставки правительства в Алма Ате...

Цирк с конями...
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Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого.... Творческая личность -путешественник, поэт, музыкант, художник.
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