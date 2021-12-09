FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5262 поста • 810 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
«Вангование» беспорядков по-русски: получится ли приложение для предсказания митингов

«Вангование» беспорядков по-русски: получится ли приложение для предсказания митингов (10 фото)

Автор:
09 декабря 2021 00:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Митинги   Ростех   безопасный город   предсказание   приложение   технологии   
903
10

В России планируется внедрение очередного технологического новшества, правда, на этот раз непонятное и странное, по мнению многих. Особенно это касается приложения от «Ростех», которое должно будет прогнозировать потенциальные митинги и беспорядки в стране.

По планам оно должно войти в единую концепцию «Безопасный город», создание которой было одобрено ещё в 2014 году. На его реализацию потребовалось около 97 млрд рублей.


×
×

Если точной даты запуска Единой системы, обеспечивающей общественный порядок и безопасность, не было даже близко, то после трагедии в казанской гимназии власти решили зашевелиться быстрее.


Инициатором программы выступило МЧС. И, в целом, предложение разумное, если посмотреть на пять предложенных блоков, касающихся безопасности муниципальной инфраструктуры, общественного правопорядка и координации работы служб и ведомств.


Но разумное оно, если не будет сделано криво, как это бывает. К слову, против идеи ещё и выступает МВД, считающее, что программа приведет к монополизации рынка технического оборудования.


Однако куда больше вопросов у всех вызвала разработка в рамках этой программы приложения, предсказывающего массовые беспорядки и предотвращающего их усугубление.


И нет, здесь никакой магии не будет. Прогнозировать митинги планируется с помощью методом машинного обучения.


По планам, система будет анализировать сообщения в СМИ, соцсетях и данные с «умных» камер.


Если беспорядки всё же уже начались, ИИ будет анализировать число участников, выискивать лидеров и организаторов, вычислять направление движения людей, а также давать рекомендации силовикам, как действовать.


Примеров, массовых беспорядков, в российской истории хватает. Драка на Хованском кладбище в 2016 году, акция «Ставрополье – не Кавказ» в 2013 году или массовые столкновения футбольных фанатов на Манежной площади в 2010.


Актуально это и сейчас, когда участились происшествия с теми, кого нельзя называть. Но вот главный вопрос: а хватит ли технических средств, для реализации такого масштабного проекта, или деньги вылетят в трубу.


Проект планируют запустить уже через месяц, а пока, мы можем лишь строить догадки, как всё это будет выглядеть.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Митинги   Ростех   безопасный город   предсказание   приложение   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Юрьевич 2 часа назад
"И нет, здесь никакой магии не будет. Прогнозировать митинги планируется с помощью методом машинного обучения."

Последняя редакция закона о полиции принятая ГД, постоянно растущие цены на энергоносители разгоняющие инфляцию, гениальная идея брать деньги за согласование застеклить балкон и т.п. Никакой искусственный интеллект не поможет, если своего естественного не хватает понять, что постоянно население доить нельзя, может бахнуть от любой мелочи. История России в помощь... там куча примеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Последняя инстанция принятия решения кто или что будет ? Человек или Машина ? А то ведь можно скормить для машинного обучения методичку с мирной демонстрации с указанием, что это прогнозируемая угроза порядку и машина вам Новогоднее гуляние испортитить может.
Или там для избранных будут скрытые директивы,как в *Робокопе* ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Какие технологии "Черного зеркала" уже доступны людям Какие технологии "Черного зеркала" уже доступны людям В "Ростехе" разработали устройство, который позволяет "сидеть" стоя В "Ростехе" разработали устройство, который позволяет "сидеть" стоя Искусственный интеллект спрогнозирует массовые беспорядки и доложит "куда следует" Искусственный интеллект спрогнозирует массовые беспорядки и доложит "куда следует" Meta собралась бороться с интимными фото: стоит ли верить в соцсеть с самыми большими «цифровыми дырами» Meta собралась бороться с интимными фото: стоит ли верить в соцсеть с самыми большими «цифровыми... С нового года на гаджетах россиян обязали установить 16 отечественных приложений С нового года на гаджетах россиян обязали установить 16 отечественных приложений
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8122



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию
0
59
"Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию
30 фактов, которые сделают мир интереснее
3
105
30 фактов, которые сделают мир интереснее
Набирающие популярность в сообществах
В Махачкале пара ограбила трансвестита, который хотел поговорить по душам
0
8
В Махачкале пара ограбила трансвестита, который хотел поговорить по душам
А ведь талантливые люди работают!
0
25
А ведь талантливые люди работают!
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#люди#автомобили#интересное#кино#Разное#аварии#сарказм
#прикол#интересно#подборка#история#СССР#автомир#новости#коты#комментарии#фотографии
#фото#ватермарк#картинки#Россия#Москва#дтп#приколы#в мире#позитив#фильмы

На что жалуетесь?

Вернуться