«Вангование» беспорядков по-русски: получится ли приложение для предсказания митингов

В России планируется внедрение очередного технологического новшества, правда, на этот раз непонятное и странное, по мнению многих. Особенно это касается приложения от «Ростех», которое должно будет прогнозировать потенциальные митинги и беспорядки в стране.
По планам оно должно войти в единую концепцию «Безопасный город», создание которой было одобрено ещё в 2014 году. На его реализацию потребовалось около 97 млрд рублей.
Если точной даты запуска Единой системы, обеспечивающей общественный порядок и безопасность, не было даже близко, то после трагедии в казанской гимназии власти решили зашевелиться быстрее.
Инициатором программы выступило МЧС. И, в целом, предложение разумное, если посмотреть на пять предложенных блоков, касающихся безопасности муниципальной инфраструктуры, общественного правопорядка и координации работы служб и ведомств.
Но разумное оно, если не будет сделано криво, как это бывает. К слову, против идеи ещё и выступает МВД, считающее, что программа приведет к монополизации рынка технического оборудования.
Однако куда больше вопросов у всех вызвала разработка в рамках этой программы приложения, предсказывающего массовые беспорядки и предотвращающего их усугубление.
И нет, здесь никакой магии не будет. Прогнозировать митинги планируется с помощью методом машинного обучения.
По планам, система будет анализировать сообщения в СМИ, соцсетях и данные с «умных» камер.
Если беспорядки всё же уже начались, ИИ будет анализировать число участников, выискивать лидеров и организаторов, вычислять направление движения людей, а также давать рекомендации силовикам, как действовать.
Примеров, массовых беспорядков, в российской истории хватает. Драка на Хованском кладбище в 2016 году, акция «Ставрополье – не Кавказ» в 2013 году или массовые столкновения футбольных фанатов на Манежной площади в 2010.
Актуально это и сейчас, когда участились происшествия с теми, кого нельзя называть. Но вот главный вопрос: а хватит ли технических средств, для реализации такого масштабного проекта, или деньги вылетят в трубу.
Проект планируют запустить уже через месяц, а пока, мы можем лишь строить догадки, как всё это будет выглядеть.
Источник:
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- Искусственный интеллект спрогнозирует массовые беспорядки и доложит "куда следует"
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Последняя редакция закона о полиции принятая ГД, постоянно растущие цены на энергоносители разгоняющие инфляцию, гениальная идея брать деньги за согласование застеклить балкон и т.п. Никакой искусственный интеллект не поможет, если своего естественного не хватает понять, что постоянно население доить нельзя, может бахнуть от любой мелочи. История России в помощь... там куча примеров.
Нынче всё иначе - начиная с отсутствия оппозиции.
Или там для избранных будут скрытые директивы,как в *Робокопе* ?