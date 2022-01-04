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Палёный алкоголь унёс жизни троих человек в Балашихе

Палёный алкоголь унёс жизни троих человек в Балашихе (4 фото)

Автор:
04 января 2022 17:51
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   балашиха   массовое отравление   отравление алкоголем   палёный алкоголь   погибли люди   
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Летальным исходом закончилась попытка  троих жителей Балашихи сэкономить на алкоголе. Канистры со смертельным пойлом были обнаружены рядом с трупами. 
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В воскресенье в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины, рядом с которым лежал другой мужчина в критическом состоянии. В квартире была нашли канистру с алкоголем. В тот же день в другой квартире обнаружили пару, спасти их не удалось, они скончались в больнице. И в их квартире нашли аналогичную канистру. Следователи пришли к выводу, что палёнка была куплена у одного производителя. 
«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что все канистры со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте. После этого было установлено место сбыта и сбытчик, а также производитель данной продукции», - рассказали в ведомстве. Полиция задержала двух подозреваемых, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть. 
Соседи жертв были шокированы новостью о произошедшем. Чистые подъезды, благополучные семьи, на которых никогда не жаловались соседи. Как в таких семьях мог оказаться палёный алкоголь, остаётся только догадываться. Сколько на самом деле было продано канистр, пока не установлено. 

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Метки: Подмосковье   балашиха   массовое отравление   отравление алкоголем   палёный алкоголь   погибли люди   
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12  комментариев
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68k
Нанук Паналык 53 минуты назад
Если сожрать такую канистру чистейшего Абсолюта - результат будет тем же!
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51k
doker 9 минут назад
Экономика должна быть экономически выгодной.
А люди... Пусть экономят.

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1k
poбт 17 минут назад
надо бы объяснить нашему грузинскому автору
б*лядь, "паленый алкоголь" не продают в канистрах
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0
Kopams 19 минут назад
И нахер это здесь
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6k
Ruk 38 минут назад
а где такой можно купить? очень надо. не мне - друг просил
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2k
fraxinus 55 минут назад
"возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть"

Такое дело далеко не уйдет.

Потому что здесь не услуга, а производство.
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3k
Egoro 58 минут назад
Алкоголь в бутылках покупают, а не в канистрах.
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