Палёный алкоголь унёс жизни троих человек в Балашихе

В воскресенье в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины, рядом с которым лежал другой мужчина в критическом состоянии. В квартире была нашли канистру с алкоголем. В тот же день в другой квартире обнаружили пару, спасти их не удалось, они скончались в больнице. И в их квартире нашли аналогичную канистру. Следователи пришли к выводу, что палёнка была куплена у одного производителя.