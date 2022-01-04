Палёный алкоголь унёс жизни троих человек в Балашихе

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Летальным исходом закончилась попытка троих жителей Балашихи сэкономить на алкоголе. Канистры со смертельным пойлом были обнаружены рядом с трупами.
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В воскресенье в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины, рядом с которым лежал другой мужчина в критическом состоянии. В квартире была нашли канистру с алкоголем. В тот же день в другой квартире обнаружили пару, спасти их не удалось, они скончались в больнице. И в их квартире нашли аналогичную канистру. Следователи пришли к выводу, что палёнка была куплена у одного производителя.
«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что все канистры со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте. После этого было установлено место сбыта и сбытчик, а также производитель данной продукции», - рассказали в ведомстве. Полиция задержала двух подозреваемых, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть.
Соседи жертв были шокированы новостью о произошедшем. Чистые подъезды, благополучные семьи, на которых никогда не жаловались соседи. Как в таких семьях мог оказаться палёный алкоголь, остаётся только догадываться. Сколько на самом деле было продано канистр, пока не установлено.
Соседи жертв были шокированы новостью о произошедшем. Чистые подъезды, благополучные семьи, на которых никогда не жаловались соседи. Как в таких семьях мог оказаться палёный алкоголь, остаётся только догадываться. Сколько на самом деле было продано канистр, пока не установлено.
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А люди... Пусть экономят.
Такое дело далеко не уйдет.
Потому что здесь не услуга, а производство.
Профит в том, что завод не тратится на упаковку, а подпитым людям не важно что принесли в "штофе", а не в бутылке.