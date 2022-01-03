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Морской заяц: Мегаслизень с опасными химикатами. Удивительно, но в этом здоровяке всего лишь 20.000 нейронов

Морской заяц: Мегаслизень с опасными химикатами. Удивительно, но в этом здоровяке всего лишь 20.000 нейронов (7 фото)

Автор:
03 января 2022 22:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: животные   интересно   факты   
575
7

Почему мегаслизня назвали зайкой? У меня нет ответа на этот вопрос. Они вообще не похожи друг на друга! Сухопутный заяц — это нормальная и адекватная животинка. Млекопитающие, соответствующее своему времени и месту в экосистеме. А вот его морской тёзка — уникальное сочетание технологических примочек и примитивной простоты!

Как и большинство взрывающих мозг вещей, это чудо эволюционной инженерии выбрало своим домом Мировой океан. Из-за этого мы не можем даже примерно очертить границы ареала зайки. Чаще всего его встречают на широте Бразилии, несколько реже — во владениях британской короны. И это при том, что гигантский слизняк — не самое поворотливое существо. Как же моллюск расселился так широко?

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А хрен его знает. Животины умудрились не только распространиться по половине земного шара, но и отожрать внушающую уважение ряху. Средние габариты взрослого моллюска — полметра длины и 4-6 килограмм слизнемассы. Ну а рекорд — метр длины и 16 кило веса! Это вам не трусишка зайка серенький, такого косого сам кто угодно испугается.

А ведь эта животина ещё и плавать умеет! Её нога (мышца, ответственная за передвижение) формирует длинные выросты, которыми морской заяц машет, аки птица — крыльями. Плавает он медленно и неуклюже, но наш герой и не претендует на звание «мисс грация». Даже таких способностей хватает, чтобы улизнуть от хищников. А всё потому, что морской зайка — не беззащитный трусишка. Он разработал подводный аналог дымовой гранаты!

Моллюск плюётся в хищника чернилами. Они полностью поглощают свет, поэтому в облаке невозможно видеть дальше своего носа. Но этого зайке оказалось мало — он нахимичил в смесь вещества, которые глушат обоняние и раздражают слизистые. Хищник не может увидеть зайца, не может его унюхать. Единственное, что он чувствует, — адскую боль!

А ещё эти чернила... Вкусные! Они богаты аминокислотами. Так что особо глупые мясоеды начнут кушать воду, пока зайка спокойно улетит на своих крыльях.

Но всё становится ещё удивительнее, если посмотреть на внутренний мир зайки. Он абсолютно небогат. В частности, на нейроны. Его нервная система состоит из 20 000 клеток! Да в моём пальце их больше! При этом умственные способности и функционал моллюска отнюдь не меньше, чем у сородичей. Вероятно, это потому, что их нервные клетки очень крупные. При диаметре 1 мм их видно невооруженным глазом!

Да, нервных клеток у морского зайца мало, но они собраны в элегантные и рациональные нейронные сети, поэтому интеллектуальный уровень животины невероятно высок. По сравнению с моим пальцем, конечно.

Моя оценка морскому зайцу: 11 зайцев из 10. Моллюск совсем не похож на сухопутных пушистиков. Он умеет «летать», обзавёлся крутой нейросетью и вооружился химическими примочками, чтобы отпугивать хищников. Он лучше.

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Метки: животные   интересно   факты   
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7k
Летучий Мыш 2 часа назад
Где ж такого страшного зайца откопали, есть же мимишные

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7k
amrita Полчаса назад
Очень вкусная ИКРА МОРСКОГО ЗАЙЦА.
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2k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
"Почему мегаслизня назвали зайкой? У меня нет ответа на этот вопрос"
Возможно папа Карла был бухой ...либо извращенцем. Или и то и другое вместе.
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145
__ 4 часа назад
Не знаю кого он там лучше, но зайца обыкновенного хотя бы съесть можно без танцев м бубном а это нейронное чудо?
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