Морской заяц: Мегаслизень с опасными химикатами. Удивительно, но в этом здоровяке всего лишь 20.000 нейронов

Да, нервных клеток у морского зайца мало, но они собраны в элегантные и рациональные нейронные сети, поэтому интеллектуальный уровень животины невероятно высок. По сравнению с моим пальцем, конечно.

Моя оценка морскому зайцу: 11 зайцев из 10. Моллюск совсем не похож на сухопутных пушистиков. Он умеет «летать», обзавёлся крутой нейросетью и вооружился химическими примочками, чтобы отпугивать хищников. Он лучше.