К вопросу общественного питания в прошлом веке

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Тема немного ностальгическая, не совсем здоровая по меркам здорового питания, но прошедшая пунктиром через всю нашу жизнь. Да и сейчас нет-нет, но зайдем в частные лавочки якобы общественного питания. Но..., романтизьму нет !!
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«Беляшная», «Блинная», «Бульбяная», «Бульонная», «Бутербродная», «Вареничная», «Сосисочная», «Хитчинная», «Чебуречная», «Пирожковая»...
Рюмочная – чисто советское изобретение. В Москве они открылись при Хрущеве, как некое послабление народу. Пусть граждане пьют не в антисанитарных условиях, а в приличной обстановке.
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