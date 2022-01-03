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К вопросу общественного питания в прошлом веке

К вопросу общественного питания в прошлом веке (32 фото)

Автор:
03 января 2022 21:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересно   общепит   столовые   
631
32

Тема немного ностальгическая, не совсем здоровая по меркам здорового питания, но прошедшая пунктиром через всю нашу жизнь. Да и сейчас нет-нет, но зайдем в частные лавочки якобы общественного питания. Но..., романтизьму нет !!

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Метки: интересно   общепит   столовые   
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10  комментариев
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
В 1968 году средняя ЗП была 107 р. и на неё можно было купить 856 кг картошки.
В 2021 году средняя ЗП 54687 р. и на неё можно купить 1367 кг картошки.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
походу время идет ничего не меняется
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28k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
А чего прикидывать: 1 коп по 1968 г = 10 руб по 2021 г.
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144
__ 2 часа назад
Что самое смешное, зарлата Никиты Хрущева в его бытность рабочим Успенского рудника близ Юзовки (Донецка) была в продуктовом эквиваленте выше чем у аналогичных рабочих во времена СССР.
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