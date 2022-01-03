В некоторых регионах России появилась реклама с МММ и "ожившим Мавроди"

Шёл 22-год, и кто-то ещё надеялся облапошить население при помощи самой дискредитированной финансовой пирамиды.
Антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку вызывающей рекламы МММ, которую разместили сразу в нескольких городах либо неудачные шутники, либо отбитые на голову мошенники.
Билборды с возрожденным МММ и ожившим Сергеем Мавроди, на которых предлагается вложиться в новую валюту "мавро", появились в начале января в Свердловской области (Екатеринбурге) и республике Коми (Верхняя Салда).
Как оказалось, в России действительно функционирует компания под названием «Возрожденная МММ. Финансовая распределенная сеть имени Сергея Мавроди». Специалисты Банка России считают, что компания имеет признаки финансовой пирамиды (неужели?) и внесли её в список нелегальных финансовых организаций.
В ФАС отметили, что реклама "Возрождённой МММ" может нарушать сразу несколько требований закона - наличия лицензии и аккредитации на финансовую деятельность и полноту информации в рекламе. Но пока специалисты из антимонопольной службы не могут привлечь мошенников за рекламу, поскольку направили запрос в Уральское главное управление Банка России, чтобы выяснить действительно рекламируемая организация не имеет лицензии. Вот будет номер, если их аккредитовали.
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Помимо запросов в главные управления Банка России в двух регионах, ФАС также передал информацию о билбордах в прокуратуру.
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Мне срочно надо
Пишут люди, вкладывающие свои деньги в криптовалюту
Сотни тысяч полудурков несут деньги мошенникам, кредиты берут для этого яйцеголовые, е.бать, а потом визжат "Власть виновата!"
Кто то пошутил с билбордами..))