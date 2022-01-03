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В некоторых регионах России появилась реклама с МММ и "ожившим Мавроди"

В некоторых регионах России появилась реклама с МММ и "ожившим Мавроди" (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 января 2022 17:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Сергей Мавроди   видео   ммм   проверка   реклама   фас   
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Шёл 22-год, и кто-то ещё надеялся облапошить население при помощи самой дискредитированной финансовой пирамиды.

Антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку вызывающей рекламы МММ, которую разместили сразу в нескольких городах либо неудачные шутники, либо отбитые на голову мошенники.


Билборды с возрожденным МММ и ожившим Сергеем Мавроди, на которых предлагается вложиться в новую валюту "мавро", появились в начале января в Свердловской области (Екатеринбурге) и республике Коми (Верхняя Салда).

Как оказалось, в России действительно функционирует компания под названием «Возрожденная МММ. Финансовая распределенная сеть имени Сергея Мавроди». Специалисты Банка России считают, что компания имеет признаки финансовой пирамиды (неужели?) и внесли её в список нелегальных финансовых организаций.


В ФАС отметили, что реклама "Возрождённой МММ" может нарушать сразу несколько требований закона - наличия лицензии и аккредитации на финансовую деятельность и полноту информации в рекламе. Но пока специалисты из антимонопольной службы не могут привлечь мошенников за рекламу, поскольку направили запрос в Уральское главное управление Банка России, чтобы выяснить действительно рекламируемая организация не имеет лицензии. Вот будет номер, если их аккредитовали.

Помимо запросов в главные управления Банка России в двух регионах, ФАС также передал информацию о билбордах в прокуратуру.

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Метки: Сергей Мавроди   видео   ммм   проверка   реклама   фас   
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18  комментариев
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5k
Core Час назад
И веть понесут же деньги
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1k
K_II_T 42 минуты назад
Так куда деньги нести.
Адрес скиньте пожалуйста
Мне срочно надо
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42k
Прораб 44 минуты назад
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20k
Davy Jones 45 минут назад
Шёл 22-год, и кто-то ещё надеялся облапошить население при помощи самой дискредитированной финансовой пирамиды.

Пишут люди, вкладывающие свои деньги в криптовалюту
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9k
Alex Djeff 46 минут назад
Причём "учредители" уже сидят и им терять нечего. "Горячие звонки" переходят на новый уровень.
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15k
sssss3 48 минут назад
Самое удивительное людское стремление к ХАЛЯВЕ полностью отшибает остатки мозгов у вкладчиков.
Сотни тысяч полудурков несут деньги мошенникам, кредиты берут для этого яйцеголовые, е.бать, а потом визжат "Власть виновата!"
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16k
Вася Александрович 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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11k
котегRUS Час назад
так эта хренатень ещё в январе 2021 утихла..
Кто то пошутил с билбордами..))
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3k
Ivan Час назад
Лох-не мамонт...
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