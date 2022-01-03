В некоторых регионах России появилась реклама с МММ и "ожившим Мавроди"

Как оказалось, в России действительно функционирует компания под названием «Возрожденная МММ. Финансовая распределенная сеть имени Сергея Мавроди». Специалисты Банка России считают, что компания имеет признаки финансовой пирамиды (неужели?) и внесли её в список нелегальных финансовых организаций.





В ФАС отметили, что реклама "Возрождённой МММ" может нарушать сразу несколько требований закона - наличия лицензии и аккредитации на финансовую деятельность и полноту информации в рекламе. Но пока специалисты из антимонопольной службы не могут привлечь мошенников за рекламу, поскольку направили запрос в Уральское главное управление Банка России, чтобы выяснить действительно рекламируемая организация не имеет лицензии. Вот будет номер, если их аккредитовали.