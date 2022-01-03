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Киногорода и деревни: где рождались советские фильмы, ставшие классикой

Киногорода и деревни: где рождались советские фильмы, ставшие классикой (24 фото)

Автор:
03 января 2022 15:52
Сообщество : Кино
Метки: Города России   где снимали   деревни россии   кино   популярные советские фильмы   
1127
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Фильмы, независимо от жанра, всегда переносят нас в ту или иную локацию. Сейчас зачастую не нужно даже покидать павильон, чтобы оказаться в космосе, джунглях или арктических льдах. Однако чаще киноделы всё же используют натуральные виды.

Раньше же и вовсе не было выбора. Правда, с легкой руки кинематографистов представленные места действия отличались от реальных мест проведения съемок. Случалось это и с советскими фильмами, ставшими вечной классикой.


Например, в «Иван Васильевич меняет профессию» герои попадают в Москву XVI века, где бегают от стражников по кремлю. Вот только съемки исторических сцен проводились в самом центре Ростова, расположенном в Ярославской области.

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Шурик якобы проживал в одном из московских домов, получившем прозвище «дом-гармошка». Там и снимались подъездные сцены. А вот внутреннее убранство его квартиры и товарища Шпака были созданы в павильоне «Мосфильма».

Несмотря на то, что «Тот самый Мюнхгаузен» - фильм отечественного производства, его съемки проводились в Германии. В массовке снимались местные жители, поэтому в некоторых эпизодах можно заменить несовпадение их артикуляции с русской озвучкой.

Действия фильма «Карнавал» проходили в Оханске в Пермском крае. Маленький город на самом деле существует в Пермском крае, вот только в нём нет даже железнодорожного вокзала. Именно поэтому сцены из провинциального городка были перенесены в Калугу.

Зрители долго гадали, где создатели «Золушки» смогли найти роскошный королевский дворец. На самом же деле он был построен в павильоне «Ленфильма». А вот уличные сцены создавались в Риге.

Несмотря на своё яркое название, «Кавказская пленница» снималась в Крыму. Именно там проходила основная часть съемок. Исключением стали лишь две сцены: спасение Шурика из реки проходило в Краснодарском крае, а похищение Нины всем известной тройкой создавалось в Абхазии.

Съемки фильма «Белые росы» проводились в окрестностях белорусского Гродно, всего в 4-х остановках от областного центра. Именно там находилась деревня Девятовка, ставшая на время Белыми Росами.

Примечательно, что населенный пункт повторил судьбу киношного прототипа. Последним в 2017 году был снесен дом, где проживал главный герой,  а на месте, где проходила деревенская свадьба теперь стоит 14-этажный дом.

По сюжету «Белое солнце пустыни» проходит в пустынях Средней Азии, где орудуют банды басмачей. Изначально съемки проходили на побережье Каспийского моря вблизи Махачкалы. Правда, в 68-ом году комиссия забраковала часть сцен.

Через полгода концовка пересняли практически заново. Только теперь снимали в Туркменистане.

Местом действия «Полосатого рейса» на самом деле стало открытое море. Команда обосновалась на теплоходе «Фрязино», следовавшем по маршруту из Одессы в Батуми. Вот только перед этим актерам и животным пришлось провести несколько месяцев на другом судне, пришвартованном в Ленинграде.

Вымышленная планета Плюк из «Кин-Дза-Дза» на самом деле находится в пустыне Каракумы в Средней Азии. Поскольку съемки проходили летом, в самый пик жары, то работать приходилось либо рано утром, либо поздно вечером.

Лишь пару сцен снимали в столице. Например, торг с контрабандистами проходил на заброшенном заводе в Черемушках.

Несмотря на название, съемки фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» проходили далеко не на Украине, а на Кольском полуострове. Именно за полярных кругом было установлено большинство декораций, имитирующих украинскую деревеньку.

Хуже всего приходилось Георгию Милляру, исполнившему роль черта. Ему приходилось падать в снег, нырять в прорубь, и всё это в 40-градустный мороз.

А проходили ли съемки какого-либо фильма в вашем городе?

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Метки: Города России   где снимали   деревни россии   кино   популярные советские фильмы   
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15k
Злобный Члегр Минуту назад
"Зрители долго гадали, где создатели «Золушки» смогли найти роскошный королевский дворец. На самом же деле он был построен в павильоне «Ленфильма». А вот уличные сцены создавались в Риге." Это и ВСЕ остальное ПРО все фильмы есть в педевикии. Или "долго гадавших", там забагили?
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2k
Сергей 8 минут назад
Живу в Риге. Снимали и снимают много. И русские и латышские и зарубежные фильмы.
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3k
Александр Полчаса назад
У нас Гайдай 12 стульев снимал.
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712
Максим Максимов Час назад
Видел, как у кинотеатра "Буревестник" в Москве у Добрынинской снимали эпизод , где Шарапов звонил "Лёле", говоря, что "в киношку намылился".
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20k
Дмитрий К. Час назад
А проходили ли съемки какого-либо фильма в вашем городе?
Лучше бы не проходили. В моём городе Брат-3 снимают.
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