Киногорода и деревни: где рождались советские фильмы, ставшие классикой

Раньше же и вовсе не было выбора. Правда, с легкой руки кинематографистов представленные места действия отличались от реальных мест проведения съемок. Случалось это и с советскими фильмами, ставшими вечной классикой.

Например, в «Иван Васильевич меняет профессию» герои попадают в Москву XVI века, где бегают от стражников по кремлю. Вот только съемки исторических сцен проводились в самом центре Ростова, расположенном в Ярославской области.