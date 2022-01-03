Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 79

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Подборка юмора, сатиры и другое.
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20.
Вы приехали в промежуточную точку
21.
Решила бездомного котика к себе забрать
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Одним словом - Румыны!
23.
Ради него и стоило запускать
Авторский пост
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Именно он называется жизнь."
Долго думал, к какой школе каратэ это относится.