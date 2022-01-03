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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 79

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 79 (40 фото + 5 видео)

Автор:
03 января 2022 12:42
Метки: Юмор   видео   картинки   сатира   
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Подборка юмора, сатиры и другое.

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13  комментариев
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3k
Билли Бонс 3 часа назад
Это типа остроумная шутка такая? Вообще-то это основоположник иранского театра Мирза Али Акбар Хан Наггашбаши, играющий женщину в какой-то комедии. А иранские принцессы выглядели примерно так (это шахиня Фуад, первая жена шаха Мухаммеда Резы Пехлеви).
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1k
Любушка 47 минут назад
Комментарий к фото
А можно этих кабанов к нам в Москву, в район метро Щелковская? У нас и непуганых наркоманов пруд пруди, и закладки барыги не стесняясь раскладывают. И полная безопасность, потому-что их никто не преследует. У нас курить сигареты-более наказуемо, чем ширяться по подъездам.
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254
Basin 3 часа назад
Клеопатра,не путать с Неферти тоже была не красавица ,это ей помешало быть желанной .Как говорила работница ЗАГСа ,с большим стажем:" На любую кастрюлю всегда найдется крышка"
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254
Basin 3 часа назад
а чем плохо.форма со смыслом.чем то напоминает форму немецких солдат времен ВОВ . в Израиле подобный случай был .отказались одевать .
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12k
U55R 4 часа назад
Комментарий к фото
- Русские, сдавайтесь!
- Русские не сдаются!
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12k
U55R 4 часа назад
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1k
EricDimon 5 часов назад
Земля Санникова - ..." есть только миг ,между прошлым и будущим
Именно он называется жизнь."
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EricDimon 5 часов назад
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EricDimon 5 часов назад
Покончили из-за отказа не выходить за них замуж?
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1k
EricDimon 5 часов назад
Чтобы оскорбления задевали , надо иметь некоторое уважение к тем , кто их наносит. А.Д. Фостер
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22k
ПаганецЪ 7 часов назад
"Зависти ката"...
Долго думал, к какой школе каратэ это относится.
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12k
U55R 7 часов назад
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12k
U55R 7 часов назад
Комментарий к фото
Такой хороший рабочий рот, а не тем занят, ох не тем.
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