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9 рекордов русского языка

9 рекордов русского языка (10 фото)

Автор:
08 декабря 2020 18:37
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: глагол   длина   междометие   рекорды   русский язык   слова   факт   часть речи   
7775
10
Какое прилагательное самое длинное, в каком существительном 44 буквы, есть ли в русском языке слово без корня, какое наибольшее количество "о" вам может попасться в слове и кое-что ещё.
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Метки: глагол   длина   междометие   рекорды   русский язык   слова   факт   часть речи   
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6k
Natrogrii 3 часа назад
взбзднуть
p.s. 8 согласных и 1 гласная
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79
sasha 21 минуту назад
Слово, в котором 7 согласных букв подряд: взбзднуть.
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312
wmzz sasha 10 минут назад
подвзбзднуть - ещё больше согласных подряд :)
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8k
Александр sasha 6 минут назад
Если рядом с Вами кто-то внезапно взбзднул - главное не терятся и контрвзбзднуть. 9 согласных. Так сказать, побить червовую шестёрку козырным пиковым тузом))
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1k
zenon Полчаса назад
Слово в котором только одна гласная буква - взбзднуть. Самые употребительные литеры с, и, р, о, т, а, н, е.
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18k
BiZ Полчаса назад
вынуть, вынимать, повынимать, завынимать. корень очевиден.
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36
Алекс 37 минут назад
Цитата: "На самом деле, официально самое длинное слово встречается в английском языке. Трудно представить, но оно состоит из 1913 букв. Писать все – не имеет смысла, но нужно знать, что слово является описанием следующей химической формулы: C1289H2051N343O375S8. Это белок Tryptophan synthetase, который содержит 267 аминокислот."
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8k
андрей 42 минуты назад
О -
Однажды, обходя окрестности Онежского озера, отец Онуфрий обнаружил обнаженную Ольгу. Обомлел отшельник, оторопел.
- Ольга, отдайся - озолочу!
Ответствовала Ольга:
- Окстись, отче, отойди! Обидишь - отомщу! Отбиваться ослабну - откушу окоянный отросток!
Однажды осенью отец Онуфрий очнулся, опохмелился оставшимися огурчиками, отрезвел, оделся, оставил опочивальню, отслужил обедню, окрестил отрока. Отвинтил, открутил, откупорил, отхлебнул - опьянел опять. Отведал окрошки, откушал орешков, отпробовал осетринки, окорочков, окуньков, оладушек, овощей - объевшийся отец отобедал основательно.

Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.

Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!

- Оля, околдовала, обольстила... обласкай одинокого отшельника! - ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.

- Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окоянный отросток! - отвечала ошарашенная Ольга.

- Отдайся! Осчастливлю! - околодовывал обуреваемый охальник.

- Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, - обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.

- Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! - обманывал Ольгу одержимый.

- Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, - обрадовалась она.

Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил... Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась... Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.

- Облысевший, ожиревший, обнищавший осталоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаюб ославлю! - озверела Ольга.

-Очумела, озорница? Отвали отсюда, - отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.

Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием - огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.

Ох... Оплетенные осоками онежские омуты... Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия...
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18k
BiZ андрей Полчаса назад
круть
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1k
zenon андрей 22 минуты назад
Ольга отдайся озолочу. Ольга отдалась. Однако оправившись отец Онуфрий от оплаты отказался. Ольга огрела отца Онуфрия осиновой оглоблей. Отец Онуфрий окочурился. ---- Столько есть разных и на а бывает и на я быает и на йо бывает.
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6k
Славон 43 минуты назад
ну а как же длинношЕЕЕ и змЕЕЕд?
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1k
Дмитрий Час назад
А ещё есть слова, заканчивающиеся на три е, и даже на три ё!
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53k
Почитатель стекломоя Час назад
Если вы ударили молотком по пальцу и не знаете русского языка, то вам и сказать-то нечего...
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−43
Евпатий Час назад
Учите английский. Не знаешь английский, не умеешь разговаривать
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22k
Кура́тор Час назад
рекорд !!!
если в слове ХЛЕБ допустить 4 ошибки
то получится слово ПИВО :-)
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17k
anpetrof Час назад
Не бывает слов без корня. В слове вынуть "вы" нельзя считать приставкой - попробуйте заменить её на другую
...
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8k
Александр anpetrof 2 минуты назад
Вы правы. Но, как всегда, есть одно "но": сунуть. А потом высунуть. Иногда можно присунуть. Желательно даме. Также можно всунуть, например.
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235
Попов Алексей Час назад
Пункт 1. - Книга "рекордов" Гиннесса - ничего общего с русским языком не имеет, и прилежащего кстати тоже (например парамитетрохлорфинисульфатнатрия там нет, а в БЭС есть).
Пункт 2. Второе слово в котором нет слова - всунуть... :-)
Пункт 3. Ради поста не несущего полезной информации не позорься...
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14k
Ego sum qui sum Час назад
забавно, что именно в слове "вынуть" нет корня
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109
igm_1963 2 часа назад
фото номер 9
а как же САМООБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ?
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17k
sport-bear 2 часа назад
Автомотовелофототелерадиолюбитель :)
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7k
Лещ sport-bear 47 минут назад
Автомотовелофототракторотелегосбыт!)
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5k
mbr Лещ 19 минут назад
Автомотовелофототракторотелегосбытремонтоэксплуатация
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163
Алексей 2 часа назад
Работал с поляком. В его фамилии нет гласных. Фамилия - Кржыштв, имя Арндт.
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7k
Александр Алексей Час назад
с каких пор буква Ы стала согласной?
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1k
zenon Александр 19 минут назад
Вот с этих пор ыда. Вот когда начинают что-то говорить, то это слово заменяет солнце воздух и воду.
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7
John_Gald 2 часа назад
Зоообъединение - три буквы "о" подряд. Заодно шутки за триста, превращаются в шутки за три тысячи)
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4
Владимир Барщевцев 2 часа назад
ВЫЛЫСЫПЫДЫСТ
5 Ы
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17k
sport-bear Владимир Барщевцев 2 часа назад
На столе стоит предмет на букву В!
- Ваза!
- Неа, "Валенок".
- На столе стоит предмет на букву Е!
- Еда!
- Неа, "Ещё валенок".
- На столе стоит предмет на букву Ы!
- ???
- "Ышшо один валенок"!
:)
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160
Сергей Кузьмин Владимир Барщевцев Час назад
Вылысыпыдысты -6 ы
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26k
Aleksandr 2 часа назад
9 рекордов русского языка
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18k
BiZ Aleksandr Полчаса назад
не кто водят хороводы, а которые водят хороводы.
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1k
Ослик Иа на позитиве 2 часа назад
ДлинношЕЕЕ животное - пять букв.
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13k
Егор Ослик Иа на позитиве 2 часа назад
Самое короткое слово с 3Е подряд - шЕЕЕд.
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