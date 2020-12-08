9 рекордов русского языка

Какое прилагательное самое длинное, в каком существительном 44 буквы, есть ли в русском языке слово без корня, какое наибольшее количество "о" вам может попасться в слове и кое-что ещё.
1.
В этом слове 44 буквы.
Книга рекордов Гиннесса и разные словари присуждают первое место по длине разным словам. Причём даже разные издания книги рекордов называют самыми длинными разные слова: то это "водогрязеторфопарафинолечение" (29 букв), потом "рентгеноэлектрокардиографического" (33 буквы), в 2003 году самым длинным словом признали давно забытый канцеляризм "превысокомногорассмотрительствующий" (35 букв). Лингвисты тоже спорят по поводу длины слов. Если взять тот же "метоксихлор..." и сделать из него творительный падеж множественного числа, то прибавиться ещё три буквы, а всего станет 47 букв. А ещё можно бесконечно прибавлять приставку "пра-" к бабушкам и дедушкам и получить слова куда длиннее, чем "метоксихлор...".
Для каждой карточки ниже следует уточнить, что это самые-самые слова из тех, которые фиксируют словари. Например, в словарях нет числительных с основой "-летний", а это могут быть очень длинные слова.
Книга рекордов Гиннесса и разные словари присуждают первое место по длине разным словам. Причём даже разные издания книги рекордов называют самыми длинными разные слова: то это "водогрязеторфопарафинолечение" (29 букв), потом "рентгеноэлектрокардиографического" (33 буквы), в 2003 году самым длинным словом признали давно забытый канцеляризм "превысокомногорассмотрительствующий" (35 букв). Лингвисты тоже спорят по поводу длины слов. Если взять тот же "метоксихлор..." и сделать из него творительный падеж множественного числа, то прибавиться ещё три буквы, а всего станет 47 букв. А ещё можно бесконечно прибавлять приставку "пра-" к бабушкам и дедушкам и получить слова куда длиннее, чем "метоксихлор...".
Для каждой карточки ниже следует уточнить, что это самые-самые слова из тех, которые фиксируют словари. Например, в словарях нет числительных с основой "-летний", а это могут быть очень длинные слова.
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p.s. 8 согласных и 1 гласная
Однажды, обходя окрестности Онежского озера, отец Онуфрий обнаружил обнаженную Ольгу. Обомлел отшельник, оторопел.
- Ольга, отдайся - озолочу!
Ответствовала Ольга:
- Окстись, отче, отойди! Обидишь - отомщу! Отбиваться ослабну - откушу окоянный отросток!
Однажды осенью отец Онуфрий очнулся, опохмелился оставшимися огурчиками, отрезвел, оделся, оставил опочивальню, отслужил обедню, окрестил отрока. Отвинтил, открутил, откупорил, отхлебнул - опьянел опять. Отведал окрошки, откушал орешков, отпробовал осетринки, окорочков, окуньков, оладушек, овощей - объевшийся отец отобедал основательно.
Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.
Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!
- Оля, околдовала, обольстила... обласкай одинокого отшельника! - ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.
- Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окоянный отросток! - отвечала ошарашенная Ольга.
- Отдайся! Осчастливлю! - околодовывал обуреваемый охальник.
- Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, - обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.
- Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! - обманывал Ольгу одержимый.
- Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, - обрадовалась она.
Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил... Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась... Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.
- Облысевший, ожиревший, обнищавший осталоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаюб ославлю! - озверела Ольга.
-Очумела, озорница? Отвали отсюда, - отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.
Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием - огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.
Ох... Оплетенные осоками онежские омуты... Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия...
если в слове ХЛЕБ допустить 4 ошибки
то получится слово ПИВО :-)
Пункт 2. Второе слово в котором нет слова - всунуть... :-)
Пункт 3. Ради поста не несущего полезной информации не позорься...
а как же САМООБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ?
5 Ы
- Ваза!
- Неа, "Валенок".
- На столе стоит предмет на букву Е!
- Еда!
- Неа, "Ещё валенок".
- На столе стоит предмет на букву Ы!
- ???
- "Ышшо один валенок"!
:)