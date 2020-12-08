9 рекордов русского языка

В этом слове 44 буквы.

Книга рекордов Гиннесса и разные словари присуждают первое место по длине разным словам. Причём даже разные издания книги рекордов называют самыми длинными разные слова: то это "водогрязеторфопарафинолечение" (29 букв), потом "рентгеноэлектрокардиографического" (33 буквы), в 2003 году самым длинным словом признали давно забытый канцеляризм "превысокомногорассмотрительствующий" (35 букв). Лингвисты тоже спорят по поводу длины слов. Если взять тот же "метоксихлор..." и сделать из него творительный падеж множественного числа, то прибавиться ещё три буквы, а всего станет 47 букв. А ещё можно бесконечно прибавлять приставку "пра-" к бабушкам и дедушкам и получить слова куда длиннее, чем "метоксихлор...".

Для каждой карточки ниже следует уточнить, что это самые-самые слова из тех, которые фиксируют словари. Например, в словарях нет числительных с основой "-летний", а это могут быть очень длинные слова.