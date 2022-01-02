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Наше советское детство.У нас оно было таким

Наше советское детство.У нас оно было таким (30 фото)

Автор:
02 января 2022 18:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   детство   ностальгия   
442
30

Удивительный парадокс — сколько бы ужастиков нам не рассказывали про Советский Союз, а советская система образования до сих пор считается чуть ли не идеалом. Самые лучшие, правильные фильмы были сняты — в советские годы. Детские песни, лучше которых до сих пор нет, — всё также были написаны в советские годы. Это было нашим счастливым детством.Так давайте еще раз вспомним это время.

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Метки: СССР   детство   ностальгия   
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Хорошее было детство. Наслаждались настоящим и без страха ждали будущее.
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Родители копили мне страховку 1000 рублей на 18-летие. Когда я вырос и получил эти деньги, то на них можно было купить пару бутылок пива.
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4k
Suvar_ Час назад
у кого как, но у меня было такое советское детство. летом, в каникулы, вставать в 5 утра и пасти скот. если не пасти то прополка, сенокос и пр. в сентябре, неделю уборки картошки на колхозном поле. про то что каждый день нужно натаскать воды семье и скотине, покормить скотину и убрать за ней думаю бессмысленно напоминать. автобусов/тролейбусов/метро до школы конечно же не было, даже асфальта... получается у каждого был свой советский союз, у кого то с пионерлагерями, теплыми квартирами с ванной и унитазом, домами пионеров и пр. радостями типа автобусами и кафе-мороженными... у нас деревенских ничего подобного не было, даже бесплатных квартир у родителей... минусите.
у кого как, но у меня было такое советское детство. летом, в каникулы, вставать в 5 утра и пасти скот. если не пасти то прополка, сенокос и пр. в сентябре, неделю уборки картошки на колхозном поле. про то что каждый день нужно натаскать воды семье и скотине, покормить скотину и убрать за ней думаю бессмысленно напоминать. автобусов/тролейбусов/метро до школы конечно же не было, даже асфальта... получается у каждого был свой советский союз, у кого то с пионерлагерями, теплыми квартирами с ванной и унитазом, домами пионеров и пр. радостями типа автобусами и кафе-мороженными... у нас деревенских ничего подобного не было, даже бесплатных квартир у родителей... минусите.
у кого как, но у меня было такое советское детство. летом, в каникулы, вставать в 5 утра и пасти скот. если не пасти то прополка, сенокос и пр. в сентябре, неделю уборки картошки на колхозном поле. про то что каждый день нужно натаскать воды семье и скотине, покормить скотину и убрать за ней думаю бессмысленно напоминать. автобусов/тролейбусов/метро до школы конечно же не было, даже асфальта... получается у каждого был свой советский союз, у кого то с пионерлагерями, теплыми квартирами с ванной и унитазом, домами пионеров и пр. радостями типа автобусами и кафе-мороженными... у нас деревенских ничего подобного не было, даже бесплатных квартир у родителей... минусите.
у кого как, но у меня было такое советское детство. летом, в каникулы, вставать в 5 утра и пасти скот. если не пасти то прополка, сенокос и пр. в сентябре, неделю уборки картошки на колхозном поле. про то что каждый день нужно натаскать воды семье и скотине, покормить скотину и убрать за ней думаю бессмысленно напоминать. автобусов/тролейбусов/метро до школы конечно же не было, даже асфальта... получается у каждого был свой советский союз, у кого то с пионерлагерями, теплыми квартирами с ванной и унитазом, домами пионеров и пр. радостями типа автобусами и кафе-мороженными... у нас деревенских ничего подобного не было, даже бесплатных квартир у родителей... минусите.
у кого как, но у меня было такое советское детство. летом, в каникулы, вставать в 5 утра и пасти скот. если не пасти то прополка, сенокос и пр. в сентябре, неделю уборки картошки на колхозном поле. про то что каждый день нужно натаскать воды семье и скотине, покормить скотину и убрать за ней думаю бессмысленно напоминать. автобусов/тролейбусов/метро до школы конечно же не было, даже асфальта... получается у каждого был свой советский союз, у кого то с пионерлагерями, теплыми квартирами с ванной и унитазом, домами пионеров и пр. радостями типа автобусами и кафе-мороженными... у нас деревенских ничего подобного не было, даже бесплатных квартир у родителей... минусите.
у кого как, но у меня было такое советское детство. летом, в каникулы, вставать в 5 утра и пасти скот. если не пасти то прополка, сенокос и пр. в сентябре, неделю уборки картошки на колхозном поле. про то что каждый день нужно натаскать воды семье и скотине, покормить скотину и убрать за ней думаю бессмысленно напоминать. автобусов/тролейбусов/метро до школы конечно же не было, даже асфальта... получается у каждого был свой советский союз, у кого то с пионерлагерями, теплыми квартирами с ванной и унитазом, домами пионеров и пр. радостями типа автобусами и кафе-мороженными... у нас деревенских ничего подобного не было, даже бесплатных квартир у родителей... минусите.
у кого как, но у меня было такое советское детство. летом, в каникулы, вставать в 5 утра и пасти скот. если не пасти то прополка, сенокос и пр. в сентябре, неделю уборки картошки на колхозном поле. про то что каждый день нужно натаскать воды семье и скотине, покормить скотину и убрать за ней думаю бессмысленно напоминать. автобусов/тролейбусов/метро до школы конечно же не было, даже асфальта... получается у каждого был свой советский союз, у кого то с пионерлагерями, теплыми квартирами с ванной и унитазом, домами пионеров и пр. радостями типа автобусами и кафе-мороженными... у нас деревенских ничего подобного не было, даже бесплатных квартир у родителей... минусите.
у кого как, но у меня было такое советское детство. летом, в каникулы, вставать в 5 утра и пасти скот. если не пасти то прополка, сенокос и пр. в сентябре, неделю уборки картошки на колхозном поле. про то что каждый день нужно натаскать воды семье и скотине, покормить скотину и убрать за ней думаю бессмысленно напоминать. автобусов/тролейбусов/метро до школы конечно же не было, даже асфальта... получается у каждого был свой советский союз, у кого то с пионерлагерями, теплыми квартирами с ванной и унитазом, домами пионеров и пр. радостями типа автобусами и кафе-мороженными... у нас деревенских ничего подобного не было, даже бесплатных квартир у родителей... минусите.
у кого как, но у меня было такое советское детство. летом, в каникулы, вставать в 5 утра и пасти скот. если не пасти то прополка, сенокос и пр. в сентябре, неделю уборки картошки на колхозном поле. про то что каждый день нужно натаскать воды семье и скотине, покормить скотину и убрать за ней думаю бессмысленно напоминать. автобусов/тролейбусов/метро до школы конечно же не было, даже асфальта... получается у каждого был свой советский союз, у кого то с пионерлагерями, теплыми квартирами с ванной и унитазом, домами пионеров и пр. радостями типа автобусами и кафе-мороженными... у нас деревенских ничего подобного не было, даже бесплатных квартир у родителей... минусите.
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18k
babuby 2 часа назад
Железо я не лизал. Подумал что раз вережки примерзают к металлу на морозе, то мокрый язык тоже прилипнет, и будет очень больно.
О Кремлёвской ёлке я тоже не мечтал. Никогда не любил участвовать в праздничных плясках и хороводах.
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12k
prison80 2 часа назад
нынешнему поколению не понять в чем в СССР выражалось счастье .сейчас у детей только черта лысого не хватает . разные эпохи и каждый свою эпоху благотворит
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