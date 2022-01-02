Наше советское детство.У нас оно было таким

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Удивительный парадокс — сколько бы ужастиков нам не рассказывали про Советский Союз, а советская система образования до сих пор считается чуть ли не идеалом. Самые лучшие, правильные фильмы были сняты — в советские годы. Детские песни, лучше которых до сих пор нет, — всё также были написаны в советские годы. Это было нашим счастливым детством.Так давайте еще раз вспомним это время.
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Авторский пост
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Метки: СССР детство ностальгия
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Родители копили мне страховку 1000 рублей на 18-летие. Когда я вырос и получил эти деньги, то на них можно было купить пару бутылок пива.
О Кремлёвской ёлке я тоже не мечтал. Никогда не любил участвовать в праздничных плясках и хороводах.