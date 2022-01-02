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Визажист из Сербии Стефан Суботич буквально рисует женщинам новые лица

Визажист из Сербии Стефан Суботич буквально рисует женщинам новые лица (17 фото)

Автор:
02 января 2022 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: визажист   до и после   макияж   сербия   фото   
919
17

Выглядит это, конечно, завораживающе. Но такой макияж явно не подойдет для повседневной жизни.

В макияже у каждой девушки есть свои предпочтения — кто-то вообще не пользуется косметикой, другие используют помаду и тушь только по праздникам, а некоторые предпочитают использовать полный набор средств каждый день. Визажист Стефан Суботич из Сербии явно относится к тем, кто любит драматичные стрелки, длинные ресницы и плотный тон. В общем, все те приёмы, которые легко преображают его клиенток и как будто делают из них новых людей. Но слова вряд ли передадут эффект от работы Стефана так же, как это делают снимки.


В ярких красках

×
×

Для любительниц стрелок

Голливудская дива

Трансформация

До и после

Праздничный образ

Увеличение губ без операций

Подчеркнули глаза

Образ для самых смелых

Преображение как в фильмах

Результат работы визажиста

Нарисовали новое лицо

Для тех, кто не боится выделиться из толпы

Макияж в бежевых тонах

Макияж за 2 часа

Убрали десяток лет

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Метки: визажист   до и после   макияж   сербия   фото   
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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Аня Полчаса назад
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649
kuka 57 минут назад
Господи, столько штукатурки, что, того и гляди, отваливаться начнёт. Я за косметику, но вмеру.
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13k
net Час назад
Утром проснулся....
-Володька, ты чего губу сбрил!?
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8k
Garpia121 Час назад
То есть "мужик" пристроился в непыльное место, ощущая себя творцом. Штампуя, похожие друг на друга рожи-маски. Из него не плохой штукатур получится, но он в "искусстве". Фу.
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
ТРЕШняк)
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Моё мнение, конечно, субъективно, но лучше Стефану попробовать себя на другом поприще.
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3k
Tuskub 2 часа назад
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12k
ss 2 часа назад
Они повстречались на вечеринке и сразу де понравились друг другу. Они танцевали, пили шампанское, смеялись. Потом он пригласил её к себе. И когда они подходили к двери их охватило безудержное желание. Они, чуть не проломив дверь и на ходу срывая друг с друга одежду, ворвались в спальню и страстно занялись обжигающим сексом. Они то падали в пропасть, то вновь взмывали в небеса. Она была бесподобна и прекрасна. Он нежен и неутомим. Когда они в изнеможении откинулись на подушки он, закрывая глаза, подумал: "Это просто счастье, что я повстречал её! Страшно подумать, что было бы, если бы я решил не ходить на эту вечеринку! А ведь совершенно не хотел... Женюсь! Окончательно и бесповоротно! Женюсь! Ах, как же мне повезло в стретить ТАКУЮ!"...

А на утро он увидел её, выходящую из душа... И сердце его не выдержало.
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3k
твёрдый троечник 2 часа назад
Не десяток... Десятка три...
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27k
Е-Лена 2 часа назад
И опять, и снова вспоминается тот самый - неприличный анекдот о священнике, шедшем вечером по кладбищу, и старушке, внезапно выскочившей из-за надгробия и попросившей благословить её. Интонацию священника, перекрестившегго старушку со словами "** твою мать!" трудно передать на письме.
Что "до", что "после" - одинкаово отвратительно, на мой взгляд. И - подло.
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