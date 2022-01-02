Визажист из Сербии Стефан Суботич буквально рисует женщинам новые лица

Выглядит это, конечно, завораживающе. Но такой макияж явно не подойдет для повседневной жизни.
В макияже у каждой девушки есть свои предпочтения — кто-то вообще не пользуется косметикой, другие используют помаду и тушь только по праздникам, а некоторые предпочитают использовать полный набор средств каждый день. Визажист Стефан Суботич из Сербии явно относится к тем, кто любит драматичные стрелки, длинные ресницы и плотный тон. В общем, все те приёмы, которые легко преображают его клиенток и как будто делают из них новых людей. Но слова вряд ли передадут эффект от работы Стефана так же, как это делают снимки.
В ярких красках
Для любительниц стрелок
Голливудская дива
Трансформация
До и после
Праздничный образ
Увеличение губ без операций
Подчеркнули глаза
Образ для самых смелых
Преображение как в фильмах
Результат работы визажиста
Нарисовали новое лицо
Для тех, кто не боится выделиться из толпы
Макияж в бежевых тонах
Макияж за 2 часа
Убрали десяток лет
Источник:
- До и после: 30 примеров того, на что способен хороший визажист
- «На свадьбе я любимую не узнал»: свадебный макияж, который сделал невест неузнаваемыми
- 30 фотографий до и после, демонстрирующих силу макияжа
- Свадебный макияж, который сделал невест неузнаваемыми
- Фото, которые доказывают, что косметика в умелых руках может творить чудеса
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-Володька, ты чего губу сбрил!?
А на утро он увидел её, выходящую из душа... И сердце его не выдержало.
Что "до", что "после" - одинкаово отвратительно, на мой взгляд. И - подло.