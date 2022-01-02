Визажист из Сербии Стефан Суботич буквально рисует женщинам новые лица

В макияже у каждой девушки есть свои предпочтения — кто-то вообще не пользуется косметикой, другие используют помаду и тушь только по праздникам, а некоторые предпочитают использовать полный набор средств каждый день. Визажист Стефан Суботич из Сербии явно относится к тем, кто любит драматичные стрелки, длинные ресницы и плотный тон. В общем, все те приёмы, которые легко преображают его клиенток и как будто делают из них новых людей. Но слова вряд ли передадут эффект от работы Стефана так же, как это делают снимки.

В ярких красках