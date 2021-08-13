Свадебный макияж, который сделал невест неузнаваемыми

Многие девушки ещё с детства мечтают о роскошной свадьбе, где они сами будут выглядеть как принцессы. Такое торжество требует тщательной подготовки, нужно, чтобы все мелочи были учтены. И куда же на пышную церемонию без королевского макияжа, с которым можно быть уверенной, что красота невесты затмит всех вокруг?