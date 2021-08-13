Свадебный макияж, который сделал невест неузнаваемыми

То, как выглядит невеста, как правило, является одной из самых популярных тем для разговоров среди гостей свадьбы. Это обсуждается на ровне с такими классическими темами, как погода или слегка перебравший дядя. И, конечно же, одним из ключевых компонентов внешнего вида невесты является макияж.
Многие девушки ещё с детства мечтают о роскошной свадьбе, где они сами будут выглядеть как принцессы. Такое торжество требует тщательной подготовки, нужно, чтобы все мелочи были учтены. И куда же на пышную церемонию без королевского макияжа, с которым можно быть уверенной, что красота невесты затмит всех вокруг?
Именно такие макияжи делает своим клиенткам визажист из Косова Арбер Бытыки. Мы собрали для вас примеры его работ.
Источник:
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Но больше всего мне понравилось как с помощью макияжа (если верить заголовку), мастер не только отбелила зубы невесте, но и вправила кривой зуб. Вот это настоящая сила сккияжа (или фотошопа).
Фотографии справа какие-то одинаковые, не отложились в памяти.
А что в этой девушке уж так поменять было необходимо?!