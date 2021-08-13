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Свадебный макияж, который сделал невест неузнаваемыми

Свадебный макияж, который сделал невест неузнаваемыми (16 фото)

Автор:
13 августа 2021 08:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: боевой окрас   до и после   красоты   макияж   невесты   фото   
577
16

То, как выглядит невеста, как правило, является одной из самых популярных тем для разговоров среди гостей свадьбы. Это обсуждается на ровне с такими классическими темами, как погода или слегка перебравший дядя. И, конечно же, одним из ключевых компонентов внешнего вида невесты является макияж.

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Метки: боевой окрас   до и после   красоты   макияж   невесты   фото   
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14  комментариев
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244
АЯ 58 минут назад
Это не макияж. Скорее рихтовка и покраска для продажи.
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236
Евгений Иванов Минуту назад
бабы по большому счету такие стремные от природы
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6k
sumrаknn 47 минут назад
На меня такое мазюканье по морде лица действует наоборот - вижу размалеванную самку - сразу понимаю - там или уродство или отсутствие мозгов. Да, еще почти на всех фотках до макияжа грустные, после - улыбаются, а на людей это инстинктивно сильно влияет. На фото все зафотошоплено, в реальности с такими (замазано напрочь все прыщавое и пятнистое) находиться рядом неприятно - видишь толстый слой штукатурки, помаду, тушь и тд. Для меня это как нарисовать картинку на бумаге, плюнуть на бумагу и прилепить ко лбу - картинка красивая, а человека ты не видишь. Такая заштукатуренная самка не вызывает влечения, она превращается из человека в куклу, нет естественного женского. Зашпаклюй так мужика или обезьянку - тоже красиво будет, но... нет ребята, это не мое, мне гораздо больше нравятся девчонки вообще без макияжа. Но это только мое мнение
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1k
БУЛЬБАШ 56 минут назад
Это не макияж это грим. И мне кажется что для невесты это перебор скорее подходит для эскорта.
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758
сеньор Леонсио 56 минут назад
Имхо,это мошенничество с целью введения потребителя в заблуждение.
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17k
Марина Час назад
Ну не сильно то они и поменялись до "неузнаваемости", вполне узнаваемые лица. Да с косметикой и без прыщей. Выгодные ракурсы и освещение творят волшебство.
Но больше всего мне понравилось как с помощью макияжа (если верить заголовку), мастер не только отбелила зубы невесте, но и вправила кривой зуб. Вот это настоящая сила сккияжа (или фотошопа).
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56k
Андрей Час назад
Знакомиться надо в бассейне или в бане - там они натуральные. Нет, в бане - отставить: они там, обычно, работают, не надо нам такого.
Фотографии справа какие-то одинаковые, не отложились в памяти.
А что в этой девушке уж так поменять было необходимо?!
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15
RUSSfan Андрей 11 минут назад
Единственная норм без макияжа
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1k
ah3007 Час назад
Волшебная сила искусства
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1k
Lovels Travel Час назад
Кругом обман )
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