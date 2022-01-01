Москва при Брежневе и в 2021 году на фотографиях сделанных с одних точек

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Фото путешествия по Москве сквозь время.
1.
Москвичи и гости столицы у выхода из станции метро "Проспект Маркса", а ныне "Охотный ряд", к площади Свердлова, которой в девяностых годах вернули историческое название - Театральная. Здание на противоположной стороне изменилось, потому что гостиницу "Москва" снесли в двухтысячных годах и на её месте построили новую, в целом похожую, но отличающуюся в деталях. Фото 1974 года / 2021 года
2.
Площадь 50-летия Октября, ныне Манежная, накануне Нового года. Там, где раньше устанавливали ёлку, теперь вход в подземный торговый центр, который соорудили к 1997 году, а сама площадь теперь пешеходная. На заднем плане справа гостиница "Националь", а на старом фото ещё видна гостиница "Интурист", её тоже снесли в двухтысячных годах. "Коммунизм победит!" гласил лозунг на здании, но что-то подсказывает, что он был ошибочный. Фото 1977 года / 2021 года
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3.
ГУМ в преддверии Нового года. На старом фото в проходе выставлены прилавки с новогодними украшениями, а сейчас здесь ёлки стоят, но и украшения продают, только в других местах. Фото 1978 года, Андрей Сомолов / Риа Новости / 2021 года
4.
Улица Горького, а ныне Тверская. Вид от гостиницы "Националь" в сторону Пушкинской площади. Здесь изменения в основном в деталях, да машин на дороге сейчас побольше. Фото 1976 года / 2021 года
5.
Вид с Большого Москворецкого моста на Москворецкую набережную Москва-реки. На старом фото слева на переднем плане располагается гостиница "Россия", её снесли в двухтысячных, а сейчас там ландшафтный парк "Зарядье" с Парящим мостом нависающим над рекой. Справа расправила свои крылья высотка на Котельнической набережной. Фото 1967 года / 2021 года
6.
Улица 25-го Октября, которой также вернули старое название - Никольская. Здесь всегда был оживленное пешеходное движение, но благоустроили и закрыли для автотранспорта улицу лишь несколько лет назад. Фото 1977 года, Юрий Славин / 2021 года
7.
Улица Арбат. До середины восьмидесятых годов она мало чем отличалась от других старых московских улиц с эклектичной застройкой и разными магазинами, а потом её сделали пешеходной. Сейчас здесь почти все помещения занимают кафе, рестораны и сувенирные лавки. Фото 1978 года, Ю.Е.Петров / 2021 года
8.
Улица Сретенка у выхода из станции метро "Колхозная", ныне "Сухаревская". На старом фото на торце здания на плакате под КПСС написано: "Единство партии и народа нерушимо!". Но в народе ходил и неофициальный лозунг: "Народ и партия едины, но ходим мы в разные магазины!". В двухтысячных годах на месте сквера у метро возвели большой торговый цент. Фото 1979 года / 2021 года
9.
Парк у Северного Речного вокзала. Недавно его благоустроили, а здание вокзала отреставрировали. Сейчас здесь всё украшено к предстоящему празднованию Нового 2022 года. Фото 1975-80 годов / 2021 года
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