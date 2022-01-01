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Москва при Брежневе и в 2021 году на фотографиях сделанных с одних точек

Москва при Брежневе и в 2021 году на фотографиях сделанных с одних точек (10 фото)

Автор:
01 января 2022 21:55
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
743
10
Фото путешествия по Москве сквозь время.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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51
zz 2 часа назад
Говноблогер видно очень не любит Брежнева! Почему не написать к примеру-"Москва в 1980 году и в 2021"? За смещенный акцент и политизацию темы -ЖИРНЫЙ МИНУС.
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RALEXXX 2 часа назад
Хорошо помню эту неоновую рекламу "КОММУНИЗМ ПОБЕДИТ!" на "Национале". Таких и ей подобных было много и везде: на фасадах домов, на обочинах дорог, на железнодорожных насыпях и т.д. и т.п. Коммунистическая верхушка старалась, чтобы эти "истины" прочно отпечатались у граждан в мозгах, но достигли, судя по тому, что случилось, эффекта обратного.
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