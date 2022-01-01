Москва при Брежневе и в 2021 году на фотографиях сделанных с одних точек

2.

Площадь 50-летия Октября, ныне Манежная, накануне Нового года. Там, где раньше устанавливали ёлку, теперь вход в подземный торговый центр, который соорудили к 1997 году, а сама площадь теперь пешеходная. На заднем плане справа гостиница "Националь", а на старом фото ещё видна гостиница "Интурист", её тоже снесли в двухтысячных годах. "Коммунизм победит!" гласил лозунг на здании, но что-то подсказывает, что он был ошибочный. Фото 1977 года / 2021 года