Загадочный голос из хита группы «Энигма»

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В 1993 году известная группа "Энигма" записала композицию, которая сразу же поразила поклонников творчества Майкла Крету необычным исполнением. Женский голос, выводивший напевы, напоминавшие монгольские песнопения, был завораживающим и загадочным. Меломаны терялись в догадках: кто же эта женщина?
«Уртын дуу» - древнее искусство протяжного монгольского пения уникально и очень сложно.
Освоить его может далеко не каждый. Певец должен обладать неплохим голосовым диапазоном - как минимум, в две октавы. Да и технически этот напев сложный. Недаром "уртын дуу" вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый сложный и продолжительный при исполнении.
Удивительно и то, что слова в этой композиции - не самое важное. К примеру, четырехминутное пение может содержать всего десяток слов. А по длительности есть и более значительные композиции, которые могут занять около получаса. Они сложны, изобилуют изменениями ритма тональности, отличаются причудливыми вокальными украшениями. Но в целом, подобное пение - сплав высокой поэзии, народной музыки и уникального исполнения.
Среди монгольских преданий есть те, в которых рассказывают о силе "уртын дуу", которая так велика, что даже животные, бросившие своих детенышей, принимают их обратно, заслышав это пение, а преступники раскаиваются.
Среди монгольских преданий есть те, в которых рассказывают о силе "уртын дуу", которая так велика, что даже животные, бросившие своих детенышей, принимают их обратно, заслышав это пение, а преступники раскаиваются.
Легенды о происхождении «уртын дуун» относят нас во времена хуннов. Согласно одному преданию, у хуннского императора (Шаньюй) родились две необычайно красивые дочери, которых приближенные почитали как богинь. Шаньюй сказал: «Я предоставлю их Небу». Он построил высокий терем, поместил в него дочерей и просил небо забрать их.
Но одну из дочерей спас волк, который вырыл под теремом нору и не выходил из нее, пока одна из девушек не сошла к нему и не стала его женой. Их потомство, по легенде, умеет петь так, что в песне слышится голос волка в ночи.
Другая легегда тоже связана с волком - тотемным монгольским животным. «Одна бедная девушка родила ребенка и, боясь гнева родителей, оставила его в степи. Через три года араты нашли его и привели в айл. В ту ночь печально выли волки по своему приемному брату, которого они выходили, завернув в овечью шкуру и продержав так три года. Этот вой и был первой монгольской колыбельной песней».
"Уртын дуун" традиционно поют на свадьбах, новосельях, праздниках по случаю рождения ребенка, а также мероприятиях кочевников, таких как клеймение жеребят, празднике Наадаме, включающем борьбу, стрельбу из лука и конные соревнования.
Но одну из дочерей спас волк, который вырыл под теремом нору и не выходил из нее, пока одна из девушек не сошла к нему и не стала его женой. Их потомство, по легенде, умеет петь так, что в песне слышится голос волка в ночи.
Другая легегда тоже связана с волком - тотемным монгольским животным. «Одна бедная девушка родила ребенка и, боясь гнева родителей, оставила его в степи. Через три года араты нашли его и привели в айл. В ту ночь печально выли волки по своему приемному брату, которого они выходили, завернув в овечью шкуру и продержав так три года. Этот вой и был первой монгольской колыбельной песней».
"Уртын дуун" традиционно поют на свадьбах, новосельях, праздниках по случаю рождения ребенка, а также мероприятиях кочевников, таких как клеймение жеребят, празднике Наадаме, включающем борьбу, стрельбу из лука и конные соревнования.
В композиции "Энигмы" был использован отрывок из песни "Вершина горы Тосон", которую в 1988 году в парижской студии записала монгольская певица Дэчинсандуйн Надмид. Услышав эту песню, взял семпл и аранжировал отрывок, вставив его свою композицию, которая после стала хитом.
Слова в ней есть, и в них то, о чем традиционно поют монголы:
"Над горой Тосон клубится пыль,
Не сидится на месте мне,
Над горным хребтом гуляют ветра,
Душа не находит покоя...."
Говорят, что эту песню некогда сочинила пастушка, бродившая по горам с отарой овец.
Дэчинсандуйн Надмид, родившаяся в 1936 году, была дочерью прославленного монгольского певца. Она с детства изучала сложные техники певческого искусства и уже в юности научилась исполнять хотгойдские и дархадские песни, сохранив ценнейшее наследие народного песенного творчества жителей Хубсугульского края.
Слова в ней есть, и в них то, о чем традиционно поют монголы:
"Над горой Тосон клубится пыль,
Не сидится на месте мне,
Над горным хребтом гуляют ветра,
Душа не находит покоя...."
Говорят, что эту песню некогда сочинила пастушка, бродившая по горам с отарой овец.
Дэчинсандуйн Надмид, родившаяся в 1936 году, была дочерью прославленного монгольского певца. Она с детства изучала сложные техники певческого искусства и уже в юности научилась исполнять хотгойдские и дархадские песни, сохранив ценнейшее наследие народного песенного творчества жителей Хубсугульского края.
В 1956 году юная певица участвовала в фестивале искусств в честь 35-й годовщины Народной революции и 25-летия образования Хубсугульского аймака и получила специальный приз. С этого момента слава Надмид росла как снежный ком.
В 1959 год она завоевала бронзовую медаль на первом фестивале монгольской молодежи и студентов и «серебро» в Международном конкурсе народного творчества в Румынии. В 1962 году завоевала второе место в конкурсе лучших певцов страны, после чего девушку приняли солисткой в Государственный ансамбль народной песни и танца. Работая там, Надмид гастролировала не только по Монголии, но и объехала весь мир.
Эта певица внесла большой вклад в популяризацию монгольской народной музыки. Именно благодаря ней о необычном протяжном пении узнали во всем мире. Репертура Надмид насчитывает около 150 песен. В том самом диске, записанном в Париже, звучат пять композиций монгольской певицы:«Тосонгийн орой» («Вершина горы Тосон»), «Будамаар салхи» («Порывистый ветер»), «Дурсгалын алчуур» («Платочек на память»).
В 1959 год она завоевала бронзовую медаль на первом фестивале монгольской молодежи и студентов и «серебро» в Международном конкурсе народного творчества в Румынии. В 1962 году завоевала второе место в конкурсе лучших певцов страны, после чего девушку приняли солисткой в Государственный ансамбль народной песни и танца. Работая там, Надмид гастролировала не только по Монголии, но и объехала весь мир.
Эта певица внесла большой вклад в популяризацию монгольской народной музыки. Именно благодаря ней о необычном протяжном пении узнали во всем мире. Репертура Надмид насчитывает около 150 песен. В том самом диске, записанном в Париже, звучат пять композиций монгольской певицы:«Тосонгийн орой» («Вершина горы Тосон»), «Будамаар салхи» («Порывистый ветер»), «Дурсгалын алчуур» («Платочек на память»).
Ее слава и труд велики и оценены по заслугам: народные песни в ее исполнении хранятся в «Золотом фонде Монгольского радио». а в 1998 году певица была награждена орденом Трудового Красного Знамени.В 2007 году Надмид удостоили звания "Заслуженной артистки Монголии". А сольное пение Надмид в оратории лауреата Государственной премии Монголии Ц. Чинзорига «Илдэн уулсын цуурай» («Эхо мечеподобных гор») вошло в Золотой музыкальный фонд Азии.
Благодаря ее стараниям (в том числе) в 2005 году ЮНЕСКО отнесло монгольскую протяжную песню к категории «Шедевров устного и нематериального наследия человечества».
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Метки: Музыка композиция песня энигма
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