Загадочный голос из хита группы «Энигма»

Легенды о происхождении «уртын дуун» относят нас во времена хуннов. Согласно одному преданию, у хуннского императора (Шаньюй) родились две необычайно красивые дочери, которых приближенные почитали как богинь. Шаньюй сказал: «Я предоставлю их Небу». Он построил высокий терем, поместил в него дочерей и просил небо забрать их.

Но одну из дочерей спас волк, который вырыл под теремом нору и не выходил из нее, пока одна из девушек не сошла к нему и не стала его женой. Их потомство, по легенде, умеет петь так, что в песне слышится голос волка в ночи.



Другая легегда тоже связана с волком - тотемным монгольским животным. «Одна бедная девушка родила ребенка и, боясь гнева родителей, оставила его в степи. Через три года араты нашли его и привели в айл. В ту ночь печально выли волки по своему приемному брату, которого они выходили, завернув в овечью шкуру и продержав так три года. Этот вой и был первой монгольской колыбельной песней».



"Уртын дуун" традиционно поют на свадьбах, новосельях, праздниках по случаю рождения ребенка, а также мероприятиях кочевников, таких как клеймение жеребят, празднике Наадаме, включающем борьбу, стрельбу из лука и конные соревнования.