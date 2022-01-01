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Загадочный голос из хита группы «Энигма»

Загадочный голос из хита группы «Энигма» (7 фото + 2 видео)

Автор:
01 января 2022 13:05
Сообщество : Искусство
Метки: Музыка   композиция   песня   энигма   
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В 1993 году известная группа "Энигма" записала композицию, которая сразу же поразила поклонников творчества Майкла Крету необычным исполнением. Женский голос, выводивший напевы, напоминавшие монгольские песнопения, был завораживающим и загадочным. Меломаны терялись в догадках: кто же эта женщина?

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Метки: Музыка   композиция   песня   энигма   
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1k
Viktor 2 часа назад
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Mexanik79 2 минуты назад
Я сегодня с бодуна когда о диван ногу ударил тоже так пел.
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DVPET 6 минут назад
А право использовать её уртын дуу они купили, или украли?
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Палыч 52 минуты назад
Я один прочитал в правом верхнем углу "отгойдын х_у_я_нга?"
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