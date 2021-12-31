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Картинки в разноцветных тонах. Выпуск 76

Картинки в разноцветных тонах. Выпуск 76 (53 фото + 5 видео)

Автор:
31 декабря 2021 17:40
Метки: Разное   Юмор   картинки   
1705
53
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Подборка юмора, сатиры и другое.

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12  комментариев
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
Извращенцы. Как они додумались до резки мандаринов? Зачем?
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20k
Юрий 3 минуты назад
Вещество черной дыра плотнее вещества нейтронной звезды, а следовательно черная дыра будет тяжелее (при прочих равных условиях).
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110k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
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5k
ekarataev Час назад
И тех, кто это читает, с новым годом )))) Прошедший год посмотрели, посмотрим, что дальше будет?
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8k
Александр Час назад
Год тигра начнётся 1 февраля. А сейчас только счётчик щёлкнет. Всем ВСЕГО!
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8k
Александр Час назад
Умиляют названия всяческих видео типпо "я смеялся до слёз"... Уже, бля, страшно.
.Сразу недорослятиной несёт.
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172
Артур Котовой 2 часа назад
Комментарий к фото
Не, самое тяжелое это человек после новогоднего стола.
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
Элли выросла и стала жить с Железным Дровосеком
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