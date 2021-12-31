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Комментарии в разных группах к постам

Комментарии в разных группах к постам (38 фото)

Автор:
31 декабря 2021 10:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Юмор   комментарии   приколы   
1343
38
Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.
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Метки: Юмор   комментарии   приколы   
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Kucher 4 часа назад
Комментарий к фото
Наш радист, каждый раз после приземления, произносил: "Спасибо, что не убили!"
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