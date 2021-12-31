Танцуют все! Вот что крем "Долгит" с Дедом Морозом делает

Это раньше Дед Мороз был степенным старичком, которого едва хватало на новогодний хоровод. Нынешние волшебники дадут фору кому угодно!
Наступила пора новогодних утренников в школах и детских садах, а вместе с ней посыпались видео о лихих Дедах Морозах и Снегурочках. Каноничных старцев осталось не так и много. В чат врываются современные волшебники, отплясывающие так, что педагоги краснеют.
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И это не единственный активный Дед Мороз - седовласых старцев, которые больше не хромают с палочкой, а весьма лихо провожают старый год, не так и мало на просторах России и за ее пределами.
Свой осовремененный образ они объясняют тем, что над идти в ногу со временем.
А какой Дед Мороз по душе вашим деткам, уважаемые фишкяне? Или пусть будет любым, лишь бы подарки приносил?
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