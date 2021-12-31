Танцуют все! Вот что крем "Долгит" с Дедом Морозом делает

И это не единственный активный Дед Мороз - седовласых старцев, которые больше не хромают с палочкой, а весьма лихо провожают старый год, не так и мало на просторах России и за ее пределами.

Свой осовремененный образ они объясняют тем, что над идти в ногу со временем.