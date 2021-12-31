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Танцуют все! Вот что крем "Долгит" с Дедом Морозом делает

Танцуют все! Вот что крем "Долгит" с Дедом Морозом делает (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 08:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Снегурочка   видео   дед мороз   детский сад   новый год   праздник   танцуют все   утренни   
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Это раньше Дед Мороз был степенным старичком, которого едва хватало на новогодний хоровод. Нынешние волшебники дадут фору кому угодно!

Наступила пора новогодних утренников в школах и детских садах, а вместе с ней посыпались видео о лихих Дедах Морозах и Снегурочках. Каноничных старцев осталось не так и много. В чат врываются современные волшебники, отплясывающие так, что педагоги краснеют.


И это не единственный активный Дед Мороз - седовласых старцев, которые больше не хромают с палочкой, а весьма лихо провожают старый год, не так и мало на просторах России и за ее пределами.

Свой осовремененный образ они объясняют тем, что над идти в ногу со временем.


А какой Дед Мороз по душе вашим деткам, уважаемые фишкяне? Или пусть будет любым, лишь бы подарки приносил?


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Метки: Снегурочка   видео   дед мороз   детский сад   новый год   праздник   танцуют все   утренни   
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Димыч 39 минут назад
Детям весело, всё - в норме, Дед Мороз - жжёт.))))
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