Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2021 год

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Ирина родилась и живет в Минске. По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу.
Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Приятного просмотра!
Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Приятного просмотра!
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