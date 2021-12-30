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Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2021 год

Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2021 год (52 фото)

Автор:
30 декабря 2021 21:35
Метки: живопись   интересно   картины   рисунки   художник   
269
52
Ирина родилась и живет в Минске. По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу.
Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Приятного просмотра!
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Метки: живопись   интересно   картины   рисунки   художник   
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
милые котики получаются у неё!
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