Что такое исторический климат и почему он так важен для музеев

С тех пор многое изменилось, и в арсенале у специальных работников музея, климатологов, есть современная система дистанционного контроля. Музей оснащен более чем сотней датчиков, которые передают информацию на монитор в головном центре. Данные обновляются каждые 15 минут.

Несмотря на современные технологии, никто не исключает обычные обходы залов музея. Это необходимо для перестраховки и визуального контроля состояния предметов искусства: вдруг кто-то забыл закрыть форточку после проветривания. Как уже говорилось, излишняя влажность может повлиять на состояние экспонатов. Да что там говорить, даже солнечный свет от незадернутой шторы может негативно повлиять на предмет культурного наследия.

К слову, проветривают залы тоже не просто так, это является инструментом оптимизации микроклимата и делается строго в соответствии с инструкциями климатологов.