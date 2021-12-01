Что такое исторический климат и почему он так важен для музеев

Многие жалуются на то, что ухаживать за питомцами или комнатными растениями это целая наука, но это всего лишь детские забавы по сравнению с тем, как следят за предметами искусства в музеях.
Зачем музеям климатологи и их инструменты в борьбе со временем и окружающей средой вы узнаете в этом материале.
Существует понятие "исторический климат". Этот стандарт утвержден большинством европейских экспертов в области хранения древних предметов. Это условия, в которых музейные экспонаты наименее подвержены давлению окружающей среды.
Для начала нужно понимать, что предметы старины, как и все в этом мире, со временем подвержены изменению. Содержать картины и другие предметы искусства - крайне сложная задача, в которой нет места мелочам.
Работники Русского музея еще 120 лет назад знали, что нужно соблюдать температурный режим. В документах музея есть соответствующая запись от 6 ноября 1901 года.
"В этот день хранитель Брюллов объявил, что необходимо знать температуру и влажность в залах, и музеем были впервые приобретены для этого два термометра и два гигрометра. И с того времени служители музея делали измерения и записывали их под наблюдением хранителя", - заявила заведующая отделом музейной климатологии Юлия Оганесова.
С тех пор многое изменилось, и в арсенале у специальных работников музея, климатологов, есть современная система дистанционного контроля. Музей оснащен более чем сотней датчиков, которые передают информацию на монитор в головном центре. Данные обновляются каждые 15 минут.
Несмотря на современные технологии, никто не исключает обычные обходы залов музея. Это необходимо для перестраховки и визуального контроля состояния предметов искусства: вдруг кто-то забыл закрыть форточку после проветривания. Как уже говорилось, излишняя влажность может повлиять на состояние экспонатов. Да что там говорить, даже солнечный свет от незадернутой шторы может негативно повлиять на предмет культурного наследия.
К слову, проветривают залы тоже не просто так, это является инструментом оптимизации микроклимата и делается строго в соответствии с инструкциями климатологов.
Термогигрометр в руках климатолога больше похож на рацию охранника, но этот прибор показывает температуру и влажность в помещении. По словам экспертов оптимальной температурой и влажностью для хранения предметов старины является температура около 21 градуса Цельсия и влажность на уровне 45-50%
Одной из главных проблем музеев с многовековой историей является то, что сами здания не предназначены для хранения предметов искусства.
В них банально нет систем кондиционирования. В связи с этим в зимнюю пору климатологи прибегают к помощи увлажнителей воздуха, чтобы восстановить показатели до нормальных. Таким образом они компенсируют снижения влажности на 15%.
В отличие от увлажнителей, осушителями воздуха климатологи практически не пользуются, так как с этим редко бывают проблемы. В арсенале климатлогов также есть и прибор измеряющий воздушные потоки - термоанемометр.
Естественное освещение также не подходит для хранения древних предметов культурного наследия. Во многих старинных музеях есть такие элементы, как стеклянный потолок, который, к слову,был на момент постройки зданий последним словом техники.
В доэлектрическую эпоху они давали возможность лучше рассмотреть экспонаты посетителям. Сейчас же это является проблемой для климатологов, потому что солнечные лучи, проникающие через стеклянный потолок, могут испортить состояние картин. А в солнечные дни в таких залах воздух перегревается.
Именно поэтому часто на крыше устанавливается светозащита, чтобы контролировать и потоки солнечных лучей и нагревание помещений.
«Естественный свет — всегда проблема. Идеальным для музея было бы полное отсутствие естественного освещения. У современных светодиодных ламп нет ультрафиолетового и инфракрасного излучения, только видимый свет хорошего качества», - рассказывает Юлия Оганесова.
На состояние предметов искусства влияет даже шум. Поэтому у климатологов есть в арсенале техника, которая называется шумомер. Это коробочка, которая выводит на дисплей информацию об уровне шума, который считывает встроенный микрофон.
Во время одного из празднований на Дворцовой площади директор Эрмитажа попросил замерить уровень шума, и он оказался предельно допустимым - 82 децибела. В случае, если величина шума была бы больше, то это могло бы нанести вред экспонатам, особенно тем, что были сделаны из стекла или керамики.
Источник:
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