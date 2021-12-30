Как советская подводная лодка Б-307 оказалась в поволжских степях за тысячи километров от моря?

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В ноябре этого года исполнилось ровно 18 лет со дня начала без преувеличения уникальной операции по перетаскиванию подводной лодки на расстояние около 5 километров по суше. И это произошло не где-нибудь США, а в самой что ни на есть центральной России, в Тольятти. Вы спросите, откуда там взяться подводной лодке. А вот откуда.
Советская дизельная подводная лодка Б-307 проекта 641Б «Сом» была спущена на воду осенью 1980 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде (Горький). И уже в декабре заступила приступила к боевой службе.
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За несколько десятилетий субмарина успела побывать во многих морях от Баренцева до Средиземного, снималась в кино "Особенности национальной рыбалки". Срок службы "Б-307" в составе Северного флота составил 22 года. В середине 1990-х лодка встала у причалов Кронштадтского морского завода на средний ремонт. В сложные "девяностые" вместо двух лет планового ремонта подводная лодка простояла у причалов завода пять лет и была отремонтирована только на 90% от боевой готовности и выведена из состава ВМФ. Торжественно спустив флаг, ее поставили в отстой для дальнейшей утилизации.
В это время руководство ОАО "АВТОВАЗ" приняло решение о создании Технического музея, в котором в качестве экспоната планировалось поставить настоящую подводную лодку и обратилось к командованию ВМФ России с просьбой о передаче для этой цели списанного корабля. Просьба была удовлетворена. В конце мая 2003 года лодка Б-307 была поставлена в док "Трех эсминцев" для подготовки к переоборудованию в музей. С целью уменьшения осадки из лодки было выкачано 300 тонн жидкого и выгружено 117 тонн твердого балласта.
Первоначально планировалось, что ВМФ передаст заводу лодку бесплатно, однако в связи с проблемами в законодательной базе музею пришлось лодку покупать. Сумма сделки составила 768 тыс. рублей (аналогичная лодка, купленная московским музеем, обошлась тому в 48 миллионов рублей).
Планировалось, что лодка окажется в Тольятти летом 2003 года, однако после инцидента при транспортировке лодки «К-149» пришлось усиливать меры безопасности: лодку загерметизировали, освободили от лишнего балласта, установили понтоны. Из Кронштадта лодка вышла 1 ноября 2003 года. Караваном из двух буксиров ее провели Ладожским, Онежским, и Белым озером, через шлюзы Мариинской системы и Волги, мимо родного Нижнего Новгорода в Тольятти. Переход составил более 2200 километров. За время перехода лодка прошла восемь разводных мостов в Санкт-Петербурге и 22 шлюза, 8 из которых шириной всего 17,7 метра.
Первоначально планировалось, что ВМФ передаст заводу лодку бесплатно, однако в связи с проблемами в законодательной базе музею пришлось лодку покупать. Сумма сделки составила 768 тыс. рублей (аналогичная лодка, купленная московским музеем, обошлась тому в 48 миллионов рублей).
Планировалось, что лодка окажется в Тольятти летом 2003 года, однако после инцидента при транспортировке лодки «К-149» пришлось усиливать меры безопасности: лодку загерметизировали, освободили от лишнего балласта, установили понтоны. Из Кронштадта лодка вышла 1 ноября 2003 года. Караваном из двух буксиров ее провели Ладожским, Онежским, и Белым озером, через шлюзы Мариинской системы и Волги, мимо родного Нижнего Новгорода в Тольятти. Переход составил более 2200 километров. За время перехода лодка прошла восемь разводных мостов в Санкт-Петербурге и 22 шлюза, 8 из которых шириной всего 17,7 метра.
Не менее сложным для субмарины и в определенным смысле уникальным по инженерному решению стал сухопутный путь к музею. Для ее перемещения по суше был изготовлен настил (так называемая "лыжа") длиной 91 метр с кильблоками, с точностью повторяющими контуры лодки. Установка лодки на "лыжу" потребовала дноуглубления реки Волги в районе выхода судна на берег. Уклон береговой зоны был уменьшен для плавного выхода лодки на сушу, спланирована трасса шириной 36 метров длиной 4,5 километров.
Осенью 2004 года лодку вытащили на сушу, а зимой 2005 года по специально созданной дороге длиной 4,5 километра её доставили в музей. Лодку тянули 9 военных тягачей БАТ, специально для этой цели выписанные с Тоцкого полигона.
Для буксировки лодки использовались средства разрушения и преодоления препятствий (БАТ-2) и эвакуаторы танков (БРЭМ-1 и БТС-4). Усилия тягачей многократно увеличивались за счет систем блоков и подземных якорей.
На своем пути по суше подводная лодка весом в 2200 тонн преодолела оживлённую автомобильную магистраль Тольятти - Приморский, канал сточных вод химических заводов Северного промузла. Наконец, 22 апреля 2005 года в 15 часов 20 минут подводная лодка Б-307 была установлена в экспозиции Технического музея.
Среди своих систершипов, установленных в Москве и Гамбурге Б-307 — единственная, доставленная с места службы целиком
Среди своих систершипов, установленных в Москве и Гамбурге Б-307 — единственная, доставленная с места службы целиком
Вот собственно такова вкратце история этого интересного перемещения океанской подводной лодки в степи Поволжья.
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Метки: Подводная лодка истории музей
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С удовольствием бы сходил в такой музей .. Дети наверное в восторге ! Одно дело на причале стоит и совсем другое во всей красе и мощи на суши !!!! Молодцы ..
Все подробно описано на стендах. Проводятся экскурсии по многим объектам.
И, увы, очень мало кто знает об этом музее.