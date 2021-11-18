5 ответов на важные вопросы о родинках на нашем теле

Какие бывают родинки? Действительно ли в зоне риска те, у кого их много? Какие родинки опасны и можно ли их удалять? Профессор-онколог ответил на самые распространенных вопросы о невусах.
Родинка (невус) — пигментированные пятна или узелки, состоящие из скоплений меланоцитов (клеток, содержащих пигмент меланин). Родинки, или, как их правильно называть, невусы, есть у всех: у кого-то больше, у кого-то меньше. Они могут быть гладкие или бугристые, разной формы и цвета. Родинки, как созвездия, бывают рассыпаны на теле группами по несколько штук или встречаются поодиночке. Они меняются, появляются и исчезают с возрастом. В некоторых случаях родинки могут трансформироваться в меланому — неэпителиальную злокачественную опухоль.
Самые опасные родинки — большие, выпуклые, темного цвета?
Размер, выпуклость и интенсивность пигментации родинки не всегда указывают на риск развития меланомы. Опасность могут представлять и небольшие плоские родинки с неровными расплывающимися границами или неоднородные по цвету (например, одна сторона светлая, а другая — почти черная). Поэтому при обнаружении крупных невусов или каких-либо изменений родинки лучше показать врачу-дерматологу. Меланома может возникать и в темных, и в светлых родинках, поэтому обследовать у дерматолога нужно и пигментированные, и беспигментные образования.
Константин Титов: «Существуют опасные родинки, предшественники меланомы: гигантские врожденные невусы, диспластические невусы или пограничные невусы. Люди с ними должны периодически обращаться к дерматологу, проходить дерматоскопию, исследование с помощью фотофайндера. Это означает, что врач фотографирует все тело и составляет карту родинок или "паспорт кожи". Раз в полгода или год человек должен проходить это обследование повторно, в случае если какие-то невусы будут увеличиваться, расти или меняться. Такой подход позволит вовремя обнаружить проблему и провести более детальное ее исследование».
Большое количество родинок на теле может привести к раку кожи?
Единого мнения о том, какое количество родинок следует считать безопасным, нет. До недавнего времени порогом, при котором возникала вероятность развития меланомы, считалось 50 и более родинок. Сегодня речь идет уже о 100 и более. Это так называемые родинки без счета, и человек с таким количеством невусов входит в группу риска. Однако таких людей немного.
В 75-80% случаев меланома возникает спонтанно. Так что большое количество невусов само по себе не считается проявлением меланомы и не говорит об обязательной предрасположенности кожи к раку. Но людям, имеющим много родинок, следует наиболее внимательно относиться к ним.
Константин Титов: «Большие серьезные исследования показали, что меланома в 75-80% возникает не на фоне родинок. А в 20-25% она может трансформироваться на фоне определенных невусов. То есть связь с родинками не такая прямая и абсолютная. 80% действительно возникает спонтанно, на неизмененной коже, но на том участке, который ранее подвергался ожогам. А 20% меланом трансформируются на фоне так называемых меланомоопасных невусов».
Можно ли удалять родинки?
Самостоятельно удалять родинки нельзя, как и обращаться за консультацией в салон красоты. Какие родинки и каким способом можно убрать, определяет только врач-дерматолог. Почему? Любое непрофессиональное удаление невусов может привести к осложнениям. На сегодняшний день существует несколько методов удаления. Для одних родинок вполне подойдет моментальное срезание при помощи тока высокой частоты, а для удаления других потребуется скальпель. В особых случаях специалисты применяют лазер или жидкий азот.
Новые родинки на теле — это тревожный сигнал?
Появление родинок на теле — это естественный процесс для многих людей. У одних они возникают спонтанно за короткое время, у других — в течение всей жизни. Также существуют врожденные родинки, которые проявляются в первые месяцы после рождения.
Как правило, родинки сами по себе вполне безопасны. Поэтому если они не доставляют дискомфорта, их цвет, размер или форма не меняются, то трогать их не стоит.
Константин Титов: «У 90% населения планеты есть родинки. У большинства они проявляются в пубертатном периоде, в детстве, в течение жизни, однако это не повод сразу бежать к врачу. Только если вы заметили, что какая-то из них начинает более активно себя расти, меняет цвет, форму, края и есть изменения, отличные от других, стоит показаться врачу».
Как определить опасные родинки?
Существует специальный ABCDE-метод. Он был разработан для самостоятельного осмотра тела на предмет выявления странных родинок или новообразований. Латинские буквы в аббревиатуре обозначают пошаговый осмотр родинок по пяти параметрам:
Проверка родинок по ABCDE-методу:
- А (asymmetry) — асимметрия сторон родинки (одна половина не симметрична другой);
- В (border irregularity) — неровный край родинки;
- С (color) — неодинаковый цвет на разных частях родинки;
- D (diameter) –диаметр родинки более 6 мм (используйте линейку для осмотра);
- E (elevation and/or evolution) — изменчивость родинки (меняла ли родинка за последнее время цвет и/или размер).
Наличие двух и более параметров из этого списка должно насторожить, и в таком случае лучше обратиться к врачу. Норма — когда цвет, размер и форма родинки не меняются.
В отличие от внутренних органов, кожа всегда на виду, это самый крупный орган нашего тела. Поэтому любые изменения можно заметить самостоятельно. Врачебный осмотр тем, кто находится в зоне риска (имеет бесчисленное количество родинок), рекомендуется проходить регулярно: раз в полгода-год.
Источник:
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