5 ответов на важные вопросы о родинках на нашем теле

Родинка (невус) — пигментированные пятна или узелки, состоящие из скоплений меланоцитов (клеток, содержащих пигмент меланин). Родинки, или, как их правильно называть, невусы, есть у всех: у кого-то больше, у кого-то меньше. Они могут быть гладкие или бугристые, разной формы и цвета. Родинки, как созвездия, бывают рассыпаны на теле группами по несколько штук или встречаются поодиночке. Они меняются, появляются и исчезают с возрастом. В некоторых случаях родинки могут трансформироваться в меланому — неэпителиальную злокачественную опухоль.

Самые опасные родинки — большие, выпуклые, темного цвета?

Размер, выпуклость и интенсивность пигментации родинки не всегда указывают на риск развития меланомы. Опасность могут представлять и небольшие плоские родинки с неровными расплывающимися границами или неоднородные по цвету (например, одна сторона светлая, а другая — почти черная). Поэтому при обнаружении крупных невусов или каких-либо изменений родинки лучше показать врачу-дерматологу. Меланома может возникать и в темных, и в светлых родинках, поэтому обследовать у дерматолога нужно и пигментированные, и беспигментные образования.

Константин Титов: «Существуют опасные родинки, предшественники меланомы: гигантские врожденные невусы, диспластические невусы или пограничные невусы. Люди с ними должны периодически обращаться к дерматологу, проходить дерматоскопию, исследование с помощью фотофайндера. Это означает, что врач фотографирует все тело и составляет карту родинок или "паспорт кожи". Раз в полгода или год человек должен проходить это обследование повторно, в случае если какие-то невусы будут увеличиваться, расти или меняться. Такой подход позволит вовремя обнаружить проблему и провести более детальное ее исследование».

Большое количество родинок на теле может привести к раку кожи?

Единого мнения о том, какое количество родинок следует считать безопасным, нет. До недавнего времени порогом, при котором возникала вероятность развития меланомы, считалось 50 и более родинок. Сегодня речь идет уже о 100 и более. Это так называемые родинки без счета, и человек с таким количеством невусов входит в группу риска. Однако таких людей немного.

В 75-80% случаев меланома возникает спонтанно. Так что большое количество невусов само по себе не считается проявлением меланомы и не говорит об обязательной предрасположенности кожи к раку. Но людям, имеющим много родинок, следует наиболее внимательно относиться к ним.

Константин Титов: «Большие серьезные исследования показали, что меланома в 75-80% возникает не на фоне родинок. А в 20-25% она может трансформироваться на фоне определенных невусов. То есть связь с родинками не такая прямая и абсолютная. 80% действительно возникает спонтанно, на неизмененной коже, но на том участке, который ранее подвергался ожогам. А 20% меланом трансформируются на фоне так называемых меланомоопасных невусов».