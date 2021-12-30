Слезы ностальгии: впервые на деревенской дискотеке

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Известно, что развлекались в сельских клубах по хардкору. Примерно, как в салунах на Диком Западе - с невообразимым количеством алкоголя, мордобоем и отвязными дамами сердца. Пользователь "Твиттера" вспомнил былую жизнь в деревне и описал, как впервые попал на это замечательное мероприятие и выжил.
Деревенская дискотека, как известно, - это другой мир. Городскому жителю, жившему на рубеже девяностых и двухтысячных не понять, как можно было танцевать под магнитофон (когда уже были диджеи), устраивать алкогольные фуршеты за зданием клуба и там же устраивать рыцарские турниры за один лишь благосклонный взгляд дамы сердца. А о модниках и модницах, что покоряли танцпол, лучше скромно промолчать.
Один из пользователей Twitter рассказал о своем первом походе на деревенскую дискотеку, чем вызвал ностальгию у огромного количества людей. А вы когда-нибудь бывали на деревенских вечеринках? И как оно?
Один из пользователей Twitter рассказал о своем первом походе на деревенскую дискотеку, чем вызвал ностальгию у огромного количества людей. А вы когда-нибудь бывали на деревенских вечеринках? И как оно?
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Метки: деревня дискотека история молодежь ностальгия
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