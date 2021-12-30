Слезы ностальгии: впервые на деревенской дискотеке

Деревенская дискотека, как известно, - это другой мир. Городскому жителю, жившему на рубеже девяностых и двухтысячных не понять, как можно было танцевать под магнитофон (когда уже были диджеи), устраивать алкогольные фуршеты за зданием клуба и там же устраивать рыцарские турниры за один лишь благосклонный взгляд дамы сердца. А о модниках и модницах, что покоряли танцпол, лучше скромно промолчать.



Один из пользователей Twitter рассказал о своем первом походе на деревенскую дискотеку, чем вызвал ностальгию у огромного количества людей. А вы когда-нибудь бывали на деревенских вечеринках? И как оно?