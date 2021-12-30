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Слезы ностальгии: впервые на деревенской дискотеке

Слезы ностальгии: впервые на деревенской дискотеке (24 фото)

Автор:
30 декабря 2021 11:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: деревня   дискотека   история   молодежь   ностальгия   
1207
24
Известно, что развлекались в сельских клубах по хардкору. Примерно, как в салунах на Диком Западе - с невообразимым количеством алкоголя, мордобоем и отвязными дамами сердца. Пользователь "Твиттера" вспомнил былую жизнь в деревне и описал, как впервые попал на это замечательное мероприятие и выжил.
Деревенская дискотека, как известно, - это другой мир. Городскому жителю, жившему на рубеже девяностых и двухтысячных не понять, как можно было танцевать под магнитофон (когда уже были диджеи), устраивать алкогольные фуршеты за зданием клуба и там же устраивать рыцарские турниры за один лишь благосклонный взгляд дамы сердца. А о модниках и модницах, что покоряли танцпол, лучше скромно промолчать.

Один из пользователей Twitter рассказал о своем первом походе на деревенскую дискотеку, чем вызвал ностальгию у огромного количества людей. А вы когда-нибудь бывали на деревенских вечеринках? И как оно?
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Метки: деревня   дискотека   история   молодежь   ностальгия   
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18k
Serg2001 2 часа назад
У кореша был огород сразу за деревенским клубом. Так вот "повезло". Каждую субботу перед очередным побоищем народ вылетал из клуба и (как в оружейке автоматы по тревоге) разбирал его забор по штакетинам. А каждое воскресенье он с обреченным видом приколачивал всю эту красоту обратно... )
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13k
Вася 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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1k
Сергей Иванов 22 минуты назад
Помню, несут меня пьяного драться...
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4k
Наталья 40 минут назад
Эх, были денёчки! то есть , вечерочки-ночки). Дамы тоже, бывало, дрались за клубом...
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63k
красный диплом. 43 минуты назад
Помню,парни пригласили попить пивка в парке...утром оба умерли.. отравились какой то дрянью..
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8k
Barachek_Obachek 58 минут назад
Последний танец
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31k
Седой 2 часа назад
Спасибо посмеялся
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7k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
мда.... где та озорная ребетня.... половина уж на кладбище....
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23k
Ваня 2 часа назад
я вообще ни разу не ходил... ботаник херов, но побухать люблю...
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9k
Александр 2 часа назад
Если выйти с деревенской дискотеки и посмотреть на звёзды, то из носа перестанет капать кровь. Но есть опасность подавиться осколками зубов...
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