Поможет ли новый законопроект о наказании за пытки?

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Госдума рассматривает законопроект о пытках. В соответствии с новым документом, экзекуторам может грозить до 12 лет колонии. Однако не всё так просто.
С одной стороны все прекрасно и новый документ исключает прорехи в нормативных актах. Вот только не всех устраивает инициатива политиков, ведь в ее тексте, кажется, появились новые лазейки, которые, наоборот, помогут избежать наказания недобросовестным силовикам.
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Метки: 360подмосковье Россия в мире видео законопроект пытки
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