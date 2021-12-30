Поможет ли новый законопроект о наказании за пытки?

С одной стороны все прекрасно и новый документ исключает прорехи в нормативных актах. Вот только не всех устраивает инициатива политиков, ведь в ее тексте, кажется, появились новые лазейки, которые, наоборот, помогут избежать наказания недобросовестным силовикам.