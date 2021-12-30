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Поможет ли новый законопроект о наказании за пытки?

Поможет ли новый законопроект о наказании за пытки? (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 08:47
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Россия   в мире   видео   законопроект   пытки   
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Госдума рассматривает законопроект о пытках. В соответствии с новым документом, экзекуторам может грозить до 12 лет колонии. Однако не всё так просто.
С одной стороны все прекрасно и новый документ исключает прорехи в нормативных актах. Вот только не всех устраивает инициатива политиков, ведь в ее тексте, кажется, появились новые лазейки, которые, наоборот, помогут избежать наказания недобросовестным силовикам.

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Метки: 360подмосковье   Россия   в мире   видео   законопроект   пытки   
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