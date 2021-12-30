От смертельного оружия до "укола красоты": история ботокса

После того как препаратом начали пользоваться и его коллеги. Пациенты при помощи лекарства Скотта не только избавлялись от своих недугов, но и получали более гладкую и красивую кожу.





А в 1991 году права на разработку Скотта приобрела компания Allergan и переименовала лекарство в Botox. Но для того, чтобы получить официальный статус, пришлось пройти долгий путь. Между тем, слава о том, что лекарство от глазных болезней, может сделать кожу гладкой и красивой, получила не просто государственный масштаб, но мировую известность.