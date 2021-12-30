От смертельного оружия до "укола красоты": история ботокса

Алан Скотт - именно этому человеку обязаны многие модницы всего мира. Как появились так называемые "уколы красоты" и вообще для чего они были созданы?
Наверное стоит начать с самого начала и сказать, что изначально ботокс не планировалось использовать в косметологии. Сложно представить, что ботулотоксин, тот самый белок, который вырабатывается бактериями Clostridium botulinum является одним из сильнейших ядов в мире.
Вещество, попав в организм поражает нервную систему и вызывает паралич органов, который может привести к остановке дыхания.
Ботулотоксин обнаружил во 1820 году немецкий врач Юстин Кернер. Он описал последствия отравления колбасой, которая была заражена данными бактериями. Отсюда и такое название ботулотоксина, что с латинского переводится как колбасный яд.
Впрочем, саму бактерию выявили лишь в 1985 году. Это удалось бельгийскому доктору Эмилю ван Эрменгему.
Открытие бельгийского доктора использовалось в качестве биологического оружия в виде аэрозоля, который действует в течение 12 часов. А зараженный умирает после 72 часов мучений. Яд настолько был эффективным, что для полного уничтожения всего человечества достаточно было 4 килограмма этого биологического оружия.
Генеральная ассамблея ООН в 1971 году приняла конвенцию о запрете хранения и разработки токсичного оружия. При этом в 1975 году ботулотоксин типа А был принят на вооружение армии США под шифром XR.
Американский офтальмолог Алан Скотт сделал гипотезу о том, что ботулотоксин можно использовать для лечения косоглазия и блефароспазма - непроизвольного сокращение круговой мышцы глаза. Его теория подтвердилась, Скотт решил провести исследование.
Он прошел полный цикл от испытаний на обезьянах, прежде чем дать лекарство человеку.
Первым лекарство получил пациент, который прошел несколько операций по корректировке зрения и у него были жалобы на косоглазие и раздвоение в глазах. При этом, Алан Скотт мог лишиться не только лицензии, но и сесть в тюрьму за использование нелицензионного препарата. Ну а его пациент мог умереть через несколько дней. Ведь это тот же самый препарат, который во время Второй мировой использовался как яд.
«Не знаю, кто нервничал больше, мой пациент или я», — вспоминал об этом Алан Скотт. Но, к счастью для пациента и самого врача, операция прошла успешно.
Он основал компанию Oculinum и начал производить лекарство из очищенного ботулотоксина.
В 1989 году FDA специальное управление по санитарному надзору выдало лицензию препарату Алана Скотта для лечения офтальмологических заболеваний.
После того как препаратом начали пользоваться и его коллеги. Пациенты при помощи лекарства Скотта не только избавлялись от своих недугов, но и получали более гладкую и красивую кожу.
А в 1991 году права на разработку Скотта приобрела компания Allergan и переименовала лекарство в Botox. Но для того, чтобы получить официальный статус, пришлось пройти долгий путь. Между тем, слава о том, что лекарство от глазных болезней, может сделать кожу гладкой и красивой, получила не просто государственный масштаб, но мировую известность.
В 2002 году FDA уже выдало лицензию на использование ботокса в области красоты. С этого момента и начинает историю известный всем косметический препарат.
У ботокса появилась не только фан база, но и противники.
Американская актриса Оливия Уайлд, которая известна по ролям в Клинике, Трон и Время, заявила: "Я против филлеров, а ботокс вовсе заставляет всех выглядеть странно, иногда хуже восковых фигур из Музея мадам Тюссо. Я не могу с этим смириться".
Супермодель Синди Кроуфорд отнюдь не против инъекций ботокса.
"Я не собираюсь лгать самой себе. После определенного возраста кремы воздействуют на текстуру вашей кожи, но для восстановления эластичности рассчитывать не стоит, а вот инъекции витаминов, ботокс и коллаген действительно работают", — заявила Кроуфорд.
Памела Андерсон заявила о своем опыте и отношении к "инъекциям красоты":
"Я чувствую, что все время молодею. Я долго не соглашалась, но попробовала ботокс и перестала быть похожа на саму себя. Мои глаза после инъекций стали впалыми. Тогда я остановилась. Думаю, что пару уколов — это не страшно, но некоторые люди заходят слишком далеко. Я не одержима".
Джулия Робертс весьма красочно высказалась о косметической процедуре:
"Я хочу, чтобы мои дети знали, когда я в бешенстве, когда я счастлива, когда я в замешательстве. Твое лицо рассказывает историю. И это не должна быть история о твоем походе в кабинет косметолога".
Диспутов на тему пользы и вреда ботокса будет всегда много. Некоторым косметические уколы подарили уверенность и красоту, а другим разрушили жизнь.
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Когда я на неё смотрю, всегда вспоминают даиалог бабушки и Красной Шапочки из анекдота:
- Ой, бабушка! А почему это у тебя такие большие уши?
- Это чтобы лучше слышать тебя, дитя моё.
- А почему у тебя такие большие глаза?
- Это чтобы лучше видеть тебя, дитя моё.
- А почему у тебя такой большой рот?
- Эх, деточка... Если бы ты видела x_y_й твоего дедушки, ты бы не спрашивала.